1. Basket - NBA : LeBron et les Lakers éteints par les Suns

Ils n’ont pu faire illusion qu’un temps. Mardi soir, les Los Angeles Lakers ont globalement fait jeu égal avec les Phoenix Suns jusqu’à la pause (51-54), grâce notamment à un LeBron James très inspiré (34 points au total). Mais la franchise californienne a ensuite plongé face au leader de la Conférence Est, qui a finalement signé un net succès (90-108). Parmi les autres matches qui se sont déroulés, on remarquera notamment que Portland s’est incliné chez les Pelicans (111-97) malgré les 39 points de Damian Lillard, et que les Knicks d’Evan Fournier (22 points) ont dominé les Pistons (105-91).

2. Football - Liga : Séville et le Barça dos à dos, Koundé voit rouge

Le FC Barcelone a enfin disputé le match en retard qu’il traînait depuis la 4e journée. Il ne l’a pas remporté, mais il a tout de même ramené un petit point de son déplacement difficile à Séville (1-1). Bousculés et menés par les Nervionenses, en tête au score grâce à Papu Gomez (32e), les Catalans s’en sont remis à Ronald Araujo pour égaliser juste avant la mi-temps (45e). Le second acte a été marqué par l’étonnante expulsion de Jules Koundé, coupable d’avoir balancé le ballon dans le visage de Jordi Alba (64e). Au classement, le Barça reste hors des places européennes (6e).

3. Football - Serie A : La Juve fait le boulot et se replace

Udinese - Salernitana n’ayant pas eu lieu à cause de nombreux cas de Covid-19 dans les rangs campaniens, il a fallu attendre 20h45, mardi soir, pour assister à l’ouverture de la 19e journée de Serie A. Pendant que l’Atalanta restait muette sur le terrain du Genoa (0-0), la Juventus Turin faisait le nécessaire pour disposer d’un autre relégable, Cagliari (2-0). Moise Kean (40e) et Federico Bernardeschi (83e) ont chacun marqué, permettant à la Vieille Dame de s’installer à la 5e place.

Football - Ligue 2 : Vainqueur de Grenoble (1-0), l’AC Ajaccio boucle la phase aller en tête du classement.

Basket - NBA : Quadruple champion NBA et médaillé d’or olympique, Manu Ginobili a été nommé pour intégrer le Hall of Fame.

Football - League Cup : Porté par un triplé d’Eddie Nketiah, Arsenal a laminé Sunderland (5-1) et validé sa place en demi-finales de la compétition.

Hockey - NHL : Tampa Bay a remporté, à Las Vegas (3-4), le seul match disputé mardi soir - les autres ayant été reportés - et pris la tête à l’Est.

"La folie, la liesse et le bonheur du Chatrier pendant Djoko-Nadal, je me souviendrai toute ma vie"

Cette semaine, l’invité de Florence Masnada dans Belle Trace Jackson Richardson, joueur emblématique de l’équipe de France de handball durant de longues années.

Dans Poulain Raffûte, Rémi Talès évoque sa carrière de joueur et révèle le cheminement qui l’a conduit à embrasser ensuite celle d’entraîneur.

1. Ski alpin - Courchevel/Madonna di Campiglio : Shiffrin pour récidiver, Pinturault pour se rassurer

Pour le sixième jour d’affilée, la matinée sera animée par du ski alpin en direct sur les antennes d’Eurosport. À Courchevel (1re manche à 10h), Mikaela Shiffrin va tenter de bisser en remportant un deuxième slalom géant en deux jours, après son brillant succès de la veille. Un peu plus tard (17h45), nous aurons droit à une session nocturne du côté de Madonna di Campiglio, avec le slalom masculin. Dans le dur en ce début de saison, Alexis Pinturault ouvrira le portillon de départ avec l’espoir de se relancer. On suivra aussi de près Clément Noël, solide vainqueur à Val d’Isère il y a deux semaines.

2. Football - Ligue 1 : Un dernier effort avant les fêtes

La phase aller du championnat de France se conclut ce mercredi soir (21h). Dix matches sont programmés en même temps, dont le déplacement du PSG à Lorient et celui de Rennes à Monaco. Marseille recevra Reims, tandis que Lyon et Peter Bosz n’auront pas franchement le droit à l’erreur contre Metz. En bas de tableau, Pascal Dupraz s’apprête à vivre sa grande première à Geoffroy-Guichard en tant qu’entraîneur de Saint-Étienne, à l’occasion de la réception de Nantes. À noter que la rencontre entre Bordeaux et Lille est sous la menace d’un report pour cause de cas de Covid-19 dans les rangs girondins.

3. Football - Liga : Le Real peut s’envoler

La séance de rattrapages se poursuit en Espagne, avec deux nouvelles rencontres en retard prévues mercredi. En déplacement à Grenade (19h), l’Atlético Madrid cherchera à stopper l’hémorragie (trois défaites de rang) et à revenir dans le Top 4. Le Real, lui, peut profiter de son voyage toutefois piégeux chez l’Athletic Bilbao (21h30) pour reprendre ses distances en tête du championnat. En cas de victoire, les Merengue compteraient huit points d’avance sur leur dauphin, le FC Séville.

Karim Benzema (Real Madrid) Crédit: Getty Images

