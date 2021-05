Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket - NBA : Encore gigantesque, Westbrook efface un record incroyable des tablettes

C’était un record vieux de près d’un demi-siècle, peut-être même considéré par certains comme gravé à tout jamais sur les tablettes de la NBA. Pourtant, Russell Westbrook l’a effacé sans ménagement lundi soir, sur le parquet d’Atlanta (125-124). Impressionnant, le meneur des Wizards a réalisé le 182e triple-double de sa carrière (28 points, 21 passes, 13 rebonds). Soit un de plus que l’emblématique Oscar Robertson, joueur majeur des Cincinnati Royals dans les années 1960.

2. Tous sports : Le retour des spectateurs dans les stades se précise

Dans une interview accordée au Parisien et publiée ce mardi, Jean Castex a livré quelques éléments relatifs au retour du public dans les enceintes sportives. Dans les stades, la jauge de spectateurs sera de 35% du plafond autorisé (1 000 personnes maximum) à partir du 19 mai, puis 65% (5 000 personnes maximum) dès le 9 juin. Le retour à 100% (mais avec pass sanitaire) se fera à compter du 30 juin. Un dispositif similaire est prévu pour les sports en salle fermées, à une différence près : pour la première étape, la limite sera fixée à 800 personnes maximum.

3. Football - Jeux olympiques : Mbappé sur la pré-liste ?

Kylian Mbappé s’apprête-t-il à vivre un été particulièrement chargé ? Après l’Euro (11 juin - 11 juillet), le buteur des Bleus pourrait enchaîner avec le tournoi olympique (22 juillet - 7 août). Si rien n’est encore officiel, l’attaquant de 22 ans ferait en tout cas, selon L’Equipe, partie de la pré-liste concoctée par Sylvain Ripoll, le sélectionneur des Espoirs. S’y trouveraient aussi son coéquipier parisien Colin Dagba, ainsi qu’André-Pierre Gignac.

Football - Ligue 1 : Blessé au genou droit, Marco Verratti ne rejouera plus avec le PSG cette saison d’après L’Equipe.

Golf - USPGA : Dustin Johnson (numéro 1 mondial) a dû déclarer forfait pour le tournoi Byron Nelson à cause de douleurs au genou gauche. Le championnat PGA débute dans neuf jours.

Football - Liga : Le Betis Séville s’est installé à la 6e place (qualificative pour la Ligue Europa) grâce à sa victoire contre Grenade (2-1).

Football - Premier League : Défait sur sa pelouse par Burnley (0-2), Fulham est relégué en Championship.

Le forcing de la Bora pour Sagan, Gallopin offensif, Van der Hoorn héroïque : résumé de la 3e étape

Bistrot Vélo

Pendant une quarantaine de minutes, Marc Madiot s’est confié à Guillaume Di Grazia lors de Bistrot Vélo. Le début de saison de Groupama-FDJ, le Tour de France, Thibaut Pinot… le manager français n’a évité aucun sujet, et vous pouvez l’écouter ici

Ultra

Sportive d’endurance de haut niveau et consultante en réhabilitation, Chloë Lanthier est la première femme à avoir bouclé, à deux reprises, l’Iditarod Trail Invitational, une course qui se déroule en plein hiver en Alaska. Une expérience folle qu’elle partage ici

1. Cyclisme - Tour d’Italie : Premier test pour les favoris

Ce n’est pas encore la haute montagne, mais c’est déjà un premier rendez-vous entre costauds à négocier pour les prétendants à la victoire finale. Ce mardi, la 4e étape du Tour d’Italie conduira les coureurs jusqu’à Sestola, où l’arrivée sera jugée juste après l’ascension du redoutable Colle Passerino (4,3km à 9,9%). Parmi les favoris, certains tenteront sans doute leur chance, ne serait-ce que pour grappiller quelques secondes et marquer les esprits.

Le profil de la 4e étape : Premier grand rendez-vous pour les favoris

2. Tennis - Masters 1000 de Rome : Monfils de retour, Djokovic attendu au tournant

On avait quitté Gaël Monfils en février dernier, au sortir de sa défaite au 1er tour de l’Open d’Australie face à Emil Ruusuvuori (3-6, 6-4, 7-5, 3-6, 6-3). Trois mois plus tard, le Français est de retour sur les courts, du côté de Rome. Pour son entrée en lice, il sera opposé à Lorenzo Sonego. Vaincu par Aslan Karatsev à Belgrade (7-5, 4-6, 6-4), Novak Djokovic cherchera pour sa part à lancer une dynamique positive contre Taylor Fritz, alors que Roland-Garros arrive à grands pas.

3. Football - Liga : Nouvelle chance à saisir pour le Barça

Il ne reste plus que trois journées de championnat et le suspense est encore total en Liga concernant la course au titre. Samedi après-midi, le FC Barcelone a raté une belle occasion de prendre les devants en étant tenu en échec par l’Atlético Madrid au Camp Nou (0-0). Ce mardi (22h), les Blaugranas peuvent provisoirement s’asseoir sur le fauteuil de leader en cas de victoire sur le terrain de Levante. Histoire, aussi, de mettre la pression sur les épaules des Colchoneros et du Real, qui joueront plus tard dans la semaine.

Lionel Messi Crédit: Getty Images

