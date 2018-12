NBA, métatarse et tatouage intime : L'actu sur un plateau du 25 décembre 2018

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier et ce matin

1. Football – Premier League : Arsenal va devoir faire sans Henrikh Mkhitaryan 6 semaines

La tuile avant les fêtes. Les Gunners seront privés Henrikh Mkhitaryan jusqu'en février pour une fracture au pied. Un coup dur pour le milieu arménien et pour l'équipe d'Unai Emery. Touché au métatarse lors du match du Coupe de la ligue la semaine passée contre Tottenham, l'ancien du Borussia Dortmund va manquer plusieurs échéances importantes en Premier League avec des rencontres face à Liverpool, Chelsea ou encore Manchester City.

2. Football - Transferts : Ca se complique pour De Jong, ça se réchauffe pour Weigl à Paris ?

Les jours passent et le marché des transferts se rapproche. Paris pourrait être tenté d'y faire un joli coup en relançant Julian Weigl. Le milieu de terrain du Borussia Dortmund, hors de la rotation des Marsupiaux depuis l'arrivée de Lucien Favre, pourrait trouver refuge auprès de son ancien technicien Thomas Tuchel dans la capitale. Bild annonçait en tout cas lundi que l'international souhaite quitter le BvB. En revanche, une autre piste pour l'entrejeu du PSG semble perdre en épaisseur. Selon Mundo Deportivo, Frenkie De Jong est de plus en plus proche du Barça, qui aurait transmis une offre à l'Ajax Amsterdam.

3. Football : Un nouveau joueur du PSG cambriolé ?

Selon L'Equipe, le Camerounais Eric Choupo-Moting a été cambriolé lundi dans son appartement parisien. L'attaquant du PSG serait ainsi touché par un deuxième vol avec effraction du genre cette saison, lui qui avait subi pareille mésaventure fin novembre. Choupo-Moting n'était pas présent à son domicile au moment des faits précise le quotidien sportif. Cette nouvelle affaire intervient au surlendemain du cambriolage de Thiago Silva, qui avait vu près d'un million d'euros de bien lui être dérobés.

La vidéo de rattrapage

Au départ, traditionnellement donné le 26 décembre, les 1089 participants de la classique à la voile australienne Sydney-Hobart auront tous à l'esprit la tragédie de 1998, lorsqu'une dépression s'était refermée sur 115 voiliers, tuant 6 marins et déclenchant une impressionnante opération de sauvetages en mer.

Vidéo - 20 ans après l'édition la plus mortelle de tous les temps, Sydney-Hobart fascine toujours autant 01:39

Le Tweet pari tenu

Le capitaine de l'équipe d'Europe de Ryder Cup, le Suédois Tomas Bjorn, a tenu sa promesse de se faire tatouer sur la fesse la coupe du vainqueur entourée du score du triomphe des Européens sur les Américains en septembre dernier. "Je vous avais dit que je le ferai, joyeux Noël", déclare Bjorn dans une vidéo postée sur le compte Twitter de l'équipe d'Europe, que le Suédois a retweeté.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

Basketball – NBA : C'est "Christmas time" sur les parquets

Comme tous les ans, les traditionnels matches de Noël vont rythmer le 25 décembre de l'autre côté de l'Atlantique. Au programme, cinq matches de rang pour les plus passionnés (et les plus courageux) de 18h00 jusqu'au petit matin et de belles affiches. Les chocs Houston – Oklahoma City et Boston – Philadelphie promettent avant le clou du spectacle, la première officielle de Lakers – Warriors depuis le transfert de LeBron James dans la franchise californienne. Il faudra veiller jusqu'à 2h du matin pour attendre le coup d'envoi.