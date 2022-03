Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball - NBA : Miami gâche le retour de Durant, Doncic fait tomber les Warriors

Malgré 31 points pour son retour après un mois et demi d'absence, Kevin Durant n'a pu empêcher les Nets de s'incliner à nouveau, face au Heat (113-107), cette nuit. De son côté, Chicago a concédé une troisième défaite de rang à Atlanta (130-124), et cède sa deuxième place de Conférence à Philadelphie.

Omnisport Stades, salles... A partir du 14 mars, le pass vaccinal sera suspendu IL Y A 17 HEURES

Boston affiche désormais un ratio de 13 succès en 15 matches suite à sa victoire sur Memphis (120-107), qui manque l'occasion de grimper à la 2e place à l'Ouest, car Golden State a été battu pour la troisième fois d'affilée à Dallas (122-113), guidé par un Luka Doncic en feu (41 points)

2. Tennis - WTA Lyon : Yastremska, la victoire et l'émotion

Classée 128e à WTA, l'Ukrainienne Dayana Yastremska a encore vécu un moment fort en émotion en battant l'Espagnole Carla Bucsa (6-2, 6-3), jeudi en 8e de finale. C'est "une nouvelle victoire pour moi et pour mon pays", a déclarée la joueuse de 21 ans, qui avait reçu une invitation de la part des organisateur avant l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Pour marquer ce succès qui va bien au-delà du sport, elle a revêtu le drapeau jaune et bleu sur ses épaules.

Elle affrontera ce vendredi l'Italienne Jasmine Paolini, tête de série N.5 et 48e mondiale, pour tenter de rallier le dernier carré.

De son côté, la Lyonnais Caroline Garcia a éliminé l'Italienne Martina Trevisan, 6-4, 2-6, 6-3, et jouera contre la Belge Alison van Uytvanck.

Nous avons aussi retenu pour vous

Tennis - WTA : A cours de forme après son titre dans le premier Majeur de la saison à Melbourne, la N.1 mondiale australienne : A cours de forme après son titre dans le premier Majeur de la saison à Melbourne, la N.1 mondiale australienne Ashleigh Barty va faire l'impasse sur le WTA 1000 d'Indian Wells (9-20 mars) et Miami (23 mars-3 avril).

Handball - Qualification Euro 2022 : Les vice-championnes du monde françaises ont battu la Croatie (19-21) à Koprivnica.

Rugby - 6 nations : Nouveau contretemps pour Teddy Thomas. L'ailier du Racing a déclaré forfait pour le rassemblement des Bleus en vue du match contre le pays de Galles. Déjà absent lors des trois premières journées, il sera remplacé par Aymeric Luc (Toulon).

Football - Coupe du Roi : Le Betis Séville s'est qualifié pour la finale en arrachant le nul (1-1) face au Rayo Vallecano, après sa victoire (2-1) à l'aller. Les Andalous joueront pour le titre contre le Valence CF.

Basketball - Euroligue : L'AS Monaco s'est inclinée (88-83) sur le parquet du leader, le FC Barcelone, lors de la 28e journée. Monaco reste à la huitième place, la dernière qualificative pour les play-offs.

Golf - Arnold Palmer Invitational : Rory McIlroy est en tête après la première journée au Bay Hill Club and Lodge d'Orlando, aux Etats-Unis d'Amérique. Le Nord-Irlandaisa pris à cinq coups d'avance sur un trio d'Etasuniens composé de Billy Horschel, Beau Hossler et J.J. Spaun.

La vidéo de rattrapage

Haaland dans le viseur du Real : l'offensive madrilène est imminente

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Ski alpin - Kvitfjell : Descente royale

Kvitfjell est le théâtre d'un énorme enjeu ce week-end puisque la station norvégienne propose à 11h30 la première des deux descentes qui permettront peut-être d'y voir plus clair dans la lutte pour le petit globe entre le leader Aleksander Aamodt Kilde, le champion olympique Beat Feuz à huit points, et Matthias Mayer et à 43 points longueurs derrière.

Premium Ski Alpin Kvitfjell | Descente Messieurs 11:15-13:30

2. MotoGP : Le roi Quartararo remet sa couronne en jeu

Les as de la vitesse sur deux roues reprennent le guidon pour de bon avec les premiers essais (à 13h) de la manche 1/21 du Championnat du monde à Losail, au Qatar. Un sacré défi pour le champion en titre Fabio Quartararo , dont la Yamaha va souffrir face aux surpuissante Ducati. Et il n'en aura pas qu'une sur le dos, mais huit, dont celle du vice-champion du monde, Pecco Bagnaia.

La page du Mondial 2021 est-elle pour autant tournée ? Non. A dix jours de la sortie du très attendu nouveau documentaire d'Amazon Prime Video "MotoGP Unlimited", le Français et l'Italien nous ont raconté l'envers du décor du tournage en compagnie d'Alex Rins

3. Biathlon - Kontiolahti : Les Bleus revanchards

La suite de l'agenda de l'étape finlandaise de la Coupe du monde passe par le relais masculin à 14h30. Après le coup de massue du petit globe envolé sur tapis vert pour les filles, Antonin Guigonnat, Emilien Jacquelin, Simon Desthieux et Quentin Fillon-Maillet tenteront de faire tomber les rivaux norvégiens.

4. Football - Ligue 1 : Lorient veut surprendre, Lyon tourner la page

Lorient (16e) reçoit Lyon (10e) à 21h en ouverture de la 27e journée. Postés deux points devant lanterne rouge Bordeaux, les Merlus espèrent confirmer leur victoire à Brest (0-1) et se rassurer dans la course au maintien, car ils n'ont gagné qu'un seul de leurs neuf derniers matches au stade du Moustoir. Les Rhodaniens, eux, seront là pour oublier leur défaite à domicile contre Lille (0-1) sous fond d'erreur d'arbitrage, et se rapprocher de l'Europe.

5. Tennis - Coupe Davis : Les Bleus plein Pau

Ce n'est qu'un match de barrage mais il mènera tout droit à la phase finale de la compétition, en septembre prochain. Surtout, il aura la saveur de l'authenticité puisque les Bleus seront devant leur public , à Pau, pour tenter d'écart de leur chemin les Equatoriens. A Rinderknech d'assurer contre Gomez à partir de 15h, avant Mannarino - Quiroz.

