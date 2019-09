Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - L1 : Neymar débloque encore le PSG

Comme face à Strasbourg il y a huit jours, Neymar a débloqué la situation du PSG dimanche soir au Groupama Stadium lors du dernier match de la 6e journée. Au terme d'un choc assez décevant marqué par l'inefficacité inquiétante de l'OL, l'attaquant brésilien a offert la victoire aux siens à la 88e minute (0-1). Déjà solidement installé en tête de la L1 avec trois points d'avance sur Angers et Nice, le champion de France en titre compte déjà sept longueurs de marge sur une équipe lyonnaise qui va devoir très rapidement trouver des solutions.

2. Football - L1 : Gasset contacté pour revenir sur le banc des Verts ?

De nouveau défait dimanche (4-1 à Angers), trois jours après une défaite à La Gantoise en Ligue Europa, Saint-Etienne (17e) ne compte que cinq points après six journées. Une situation qui commence à sérieusement inquiéter les dirigeants stéphanois. A tel point que, selon les informations de L'Equipe, Bernard Caïazzo aurait contacté Jean-Louis Gasset pour qu'il revienne s'installer sur le banc de l'ASSE à la place de Ghislain Printant, son ancien n°2 promu à l'intersaison. A la retraite depuis quatre mois, le technicien héraultais aurait réservé sa réponse pour le moment.

3. Tennis - ATP : Un 18e titre et une ambition pour Tsonga

Vainqueur dimanche du 18e titre de sa carrière après 2h47 de lutte face à Bedene en finale du Moselle Open à Metz (6-7, 7-6, 6-3), Jo-Wilfried Tsonga (34 ans, 39e mondial) ambitionne de continuer sa remontée dans la hiérarchie planétaire après une année 2018 quasi blanche en raison d'une blessure. "Je n'ai pas encore atteint mes objectifs car je veux être tête de série à l'Open d'Australie, a assuré le joueur manceau dimanche après son titre messin. Il y a encore toute la fin de la saison qui m'attend, je vais rester dedans. Si je veux attaquer la saison prochaine dans les meilleures conditions, ça passe par là."

On a aussi retenu pour vous

Football - Liga : Après le naufrage du Parc des Princes en Ligue des champions, le Real Madrid s'est bien repris dimanche soir en allant s'imposer sur le terrain du FC Séville (0-1) grâce à un but de son attaquant français Karim Benzema. Un succès qui permet à Zidane et ses joueurs de partager la première place du classement avec l'Athletic Bilbao.

IndyCar : Deuxième dimanche du Grand Prix de Monterey sur le circuit de Laguna Seca, en Californie, le Français Simon Pagenaud, vainqueur des 500 Miles d'Indianapolis cette année, a échoué dans sa quête d'un deuxième titre de champion. C'est l'Américain Josef Newgarden qui a été sacré pour la deuxième fois, après 2017.

Volley - Championnat d'Europe : L'équipe de France retrouvera l'Italie mardi soir à Nantes en quarts de finale de l'Euro. Dimanche, les Transalpins se sont tranquillement qualifiés en disposant de la Turquie en trois manches. Lors du dernier match du tour préliminaire mercredi dernier, les Bleus avaient battu l'Italie en quatre sets.

Tennis - Laver Cup : L'équipe européenne a conservé son bien en dominant le reste du monde 13 points à 11 dimanche à Genève grâce à un ultime point apporté par Alexander Zverev aux dépens de Milos raonic (6-3, 4-6, 10-4). L'édition 2020 se tiendra à Boston.

Hand - Ligue des champions : Guidé par un très bon Nikola Karabatic (8 buts), le PSG a remporté son premier gros choc européen de la saison en disposant des Hongrois de Szeged (30-25) dimanche lors de la 2e journée.

Le vidéo de rattrapage

Le tweet anniversaire

Ce qu'il ne faut pas rater aujourd'hui

1. Rugby - Coupe du monde : Les débuts gallois (à partir de 12h15)

Dans quel état mental et psychologique va se présenter le pays de Galles pour ses grands débuts dans la compétition ce lundi à Toyota City (coup d'envoi à 12h15, heure française) face à la Géorgie ? Telle est la question quelques jours après le renvoi au pays de Rob Howley l'adjoint historique du sélectionneur Warren Gatland.

2. Football - The Best FIFA Football Awards : Le palmarès dévoilé depuis la Scala de Milan (à partir de 19h15)

Qui succèdera à Luka Modric (meilleur joueur), Marta (meilleure joueuse), Thibaut Courtois (meilleur gardien) ou encore Didier Deschamps (meilleur entraîneur) au palmarès des Trophées FIFA The Best ? Les noms des lauréats seront dévoilés lundi soir à partir de 19h15 depuis la Scala de Milan.

3. Tennis - ATP/WTA : Rendez-vous en Chine et en Ouzbékistan

Début de la tournée asiatique pour le circuit ATP cette semaine avec deux ATP250 organisés en Chine, à Chengdu (Isner, Auger-Aliassime, Paire et Dimitrov en têtes d'affiche) et Zuhai (avec Tsitsipas, Monfils, Pouille, Kyrgios ou encore Murray). Les dames, elles, sont à Tashkent (International) et Wuhan (Premier 5).