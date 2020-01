Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupe de France : Rouen humilie Metz, un choc Nantes - OL en 16es

Le dernier match des 32es de finale de la Coupe de France a donné lieu à une ultime surprise. Metz, pensionnaire de l'élite, s'est lourdement incliné sur le terrain de Rouen (3-0) alors que trois divisions séparent les deux équipes. Une véritable démonstration que le leader de N2 tentera de confirmer au prochain tour face à Angers. Le tirage au sort des 16es de finale a par ailleurs offert un choc entre Nantes et Lyon, des retrouvailles entre Granville et Marseille et un déplacement en Bretagne pour le Paris Saint-Germain, sur la pelouse de Lorient.

Vidéo - Rouen était en mode élite contre Metz 03:44

2. Football - Ligue 1 : Neymar envisagerait de prolonger au PSG

Encore un rebondissement dans le feuilleton Neymar. Alors qu'il voulait quitter le PSG l'été dernier, le Brésilien serait désormais "heureux comme jamais" dans la capitale et disposé à discuter d'une prolongation de contrat, selon les informations du Parisien. Le quotidien francilien explique que la star auriverde est ouverte à cette option si "le PSG a des résultats et gagne". Le parcours du champion de France en Ligue des champions pourrait ainsi jouer un rôle déterminant sur l'avenir de Neymar, sous contrat avec le PSG jusqu'en 2022.

3. Basketball - NBA : Jokic et Doncic domptent les parquets

Nikola Jokic s'en souviendra. Sur un nuage, le pivot de Denver s'est offert son record en carrière avec 47 points pour guider les Nuggets à la victoire sur le parquet d'Atlanta (115-123). Luka Doncic s'est également illustré. Le Slovène a signé un triple-double retentissant avec 38 points, 11 rebonds et 10 passes décisives lors de la victoire de Dallas face à Chicago (118-110). Rudy Gobert a gobé 19 rebonds pour contribuer au succès du Jazz sur le parquet des Pelicans (126-128). Evan Fournier a été plus discret avec 11 points pour Orlando, vainqueur dans la salle des Brooklyn Nets (89-101).

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Emirates Cup : Arsenal a souffert face au Leeds de Marcelo Bielsa, mais un but de Reiss Nelson a permis aux Gunners de se qualifier pour les 16es de finale (1-0).

Football - Serie A : L'Inter a pu compter sur un grand Romelu Lukaku, auteur d'un doublé, pour s'imposer à Naples (1-3) et reprendre la tête du classement devant la Juventus.

2019/20 Napoli-Inter LukakuGetty Images

Volleyball - TQO : Les Français se sont inclinés 3 sets à 2 contre la Bulgarie (25-23, 17-25, 25-22, 19-25, 15-8) pour leur deuxième match du tournoi de qualification olympique.

Football : L'ancien international italien Daniele De Rossi, champion du monde 2006, a annoncé qu'il mettait fin à sa carrière pour "des raisons familiales", six mois après avoir rejoint Boca Juniors.

La vidéo de rattrapage

Présent au moment du tirage au sort ce lundi, le président de Granville a laissé éclater sa joie au moment de découvrir que le club normand allait affronter l’OM. Avec un beau bisou pour Benjamin Nivet au passage. Mythique.

Vidéo - "C’est pour nous" : Cri de joie et gros bisous pour Granville qui affrontera l’OM 01:10

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Coupe de la Ligue : Reims - Strasbourg ouvre les quarts

Pas le temps de souffler. Les 32es de finale de la Coupe de France à peine bouclés, place désormais aux quarts de finale de la Coupe de la Ligue avec un duel entre Reims et Strasbourg pour lancer les hostilités. Coup d'envoi à 21h.

2. Tennis - ATP Doha : Chardy défie Wawrinka

Jérémy Chardy sera sous les feux des projecteurs à Doha. Après avoir bataillé pour vaincre son compatriote Grégoire Barrère en trois sets, le Français passera un tout autre test face au Suisse Stan Wawrinka au 2e tour. Pierre-Hugues Herbert fera pour sa part son entrée en lice dans le tournoi face à l'Italien Marco Cecchinato.

3. Football - League Cup : Un derby de feu à Manchester

Les retrouvailles promettent d'être spectaculaires. Un mois après la victoire de Manchester United face à son voisin City à l'Etihad (1-2), les deux clubs mancuniens se retrouvent à Old Trafford en match aller des demi-finales de la Coupe de la ligue anglaise. Coup d'envoi à 21h.