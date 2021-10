Ce que vous avez manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Qualifications Mondial 2022 : Neymar rassure avec le Brésil, l'Argentine assure

Il n'y avait qu'une réponse possible à ceux qui doutait de sa motivation, et c'était sur le terrain. Jeudi soir, à Manaus, Neymar a marqué un but sublime et distillé deux passes décisives et le Brésil s'est envolé vers une victoire éclatante contre l'Uruguay (4-1), avec au passage un doublé de Raphinha.

Omnisport Des arrache-ceintures d'anthologie, des combats dingues : Découvrez le top 5 des Mondiaux d'Oslo IL Y A UN JOUR

La Seleçao a ainsi fait un pas de plus vers le Qatar dans ces éliminatoires du Mondial 2022 de la zone Am Sud.

Moins dominatrice, l'Argentine de Lionel Messi a de son côté poursuivi sa route en battant le Pérou (1-0), à Buenos Aires. Derrière l'intouchable Brésil, l'Albiceleste conforte plus sa deuxième place de la poule unique avec désormais huit points d'avance sur l'Equateur qui a ramené un nul de Colombie (0-0).

2. Tennis - Masters 1000 Indian Wells : Dimitrov et Norrie et en demi-finales

Le Bulgare Grigor Dimitrov, 28e mondial, a effectué un nouveau retour spectaculaire pour se qualifier pour les demi-finales du Masters 1000 américain, en perdant le premier set face au Polonais Hubert Hurkacz, 12e à l'ATP, avant de trouver les sources pour se qualifier au bout d'une bataille de 2h37, 3-6, 6-4, 7-6 (7-2).

Cameron Norrie, 26e mondial, l'avait précédé dans le casting du dernier carré en dominant l'Argentin Diego Schwartzman, 15e mondial, 6-0, 6-2, qu'il avait déjà battu au dernier US Open.

Balles de break sauvées et let heureux, Dimitrov a fini par renverser Hurkacz

3. Handball - Ligue des champions : Le PSG reboosté

Le PSG a dominé les Ukrainiens de Zaporijie (40-32) lors de la 4e journée, à Coubertin, grâce notamment à ses champions olympiques Nikola Karabatic et Nedim Remili, entrés en jeu à la 21e minute pour booster leur équipe, alors accrochée (10-10).

Au classement du groupe B, Paris remonte à la quatrième place et peut envisager avec confiance les deux chocs à venir, à Barcelone le 21 octobre et à Kielce le 27 octobre.

Le PSG en démonstration face au HC Motor

Nous avons aussi retenu pour vous

Handball, Euroligue : L'ASVEL a concédé à l'Astroballe sa première défaite de la saison face au club israélien du Maccabi Tel Aviv (85-93), lors de la 4e journée. Le club champion de France est troisième derrière le leader Barcelone, qui joue à Monaco ce vendredi à 19h, et Milan.

Rugby : L'arrière international gallois des Cardiff Blues, Hallam Amos, prendra sa retraite à la fin de la saison, à 27 ans, afin de pouvoir se concentrer sur sa carrière médicale.

Athlétisme : La police kényane a arrêté Emmanuel Rotich, alors en fuite, dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de sa femme, Agnes Tirop, quatrième du 5.000 m au Jeux olympiques de Tokyo, poignardée mercredi à son domicile.

Rugby, Pro D2 : Colomiers a battu Bayonne (27-26) lors de la 7e journée, au stade Michel-Bendichou.

La vidéo de rattrapage

Danemark, pavés du Nord, Super Planche et Alpe d'Huez : Découvrez la carte du Tour 2022

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : Le PSG doit relancer la machine

Le PSG ouvre la 10e journée à 21h contre Angers, au Parc des Princes. Pas seulement pour se préparer au rendez-vous en C1 qui l'attend contre Leipzig mardi, mais dans le but de faire oublier sa première défaite de saison, à Rennes.

2. Tennis - Indian Wells : Tsitsipas et Zverev sur le pont

Suite et fin des quarts de finale à 20h avec Nikoloz Basilashvili - Stefanos Tsitsipas et Taylor Fritz - Alexander Zverev.

3. WRC - Rallye d'Espagne : Ogier sur la route de la gloire

Sébastien Ogier (Toyota WRT) roule ce matin au sud de Barcelone pour se rapprocher de son huitième titre, qu'il pourrait s'assurer dimanche à condition de remporter ainsi que la power stage, indépendamment du résultat de son ultime rival, son coéquipier Efynn Evans. Ou marquer six points de plus que le Gallois.

L'épreuve se déroule pour la première fois depuis 2009 sur asphalte, un terrain enfin équitable qui ne pénalisera pas le Français.

Omnisport Medvedev et Monfils out, Navas dans le doute, grand jour du Tour, Jul : L'actu sur un plateau HIER À 04:47