1. Football, Ligue 1 : Les trois points et Neymar, Paris perdu gros contre Lyon

Au Parc des Princes, en clôture de la 14e journée, le PSG a été surpris par l'Olympique Lyonnais (0-1), vainqueur grâce à un but de Tino Kadewere en première période (35e). Paris est troisième, derrière les Rhodaniens et Lille, nouveau leader de L1. Neymar est sorti sur civière, victime d'un tacle de Thiago Mendes dans le temps additionnel. "Il est avec le kiné et les médecins et on doit attendre les examens demain", a temporisé l'entraîneur parisien Thomas Tuchel au micro de Téléfoot.

"En quatre jours, on a vu le meilleur et le pire de Neymar"

2. Tennis, Open d'Australie : Federer évoque un forfait et… sa retraite

Invité des Swiss Awards, où il a été nommé plus grand sportif suisse depuis 1950, Roger Federer a confié qu'il allait être "juste" pour lui de faire son retour à Melbourne. L'actuel 5e joueur mondial a même poursuivi en évoquant sa retraite. "Cela va être juste. J'avais espéré être à 100% de mes possibilités en octobre déjà. Ce ne fut malheureusement pas le cas et ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui. J'aurais souhaité, c'est vrai, être plus en avance sur mon programme mais je suis tout de même satisfait d'être où j'en suis aujourd'hui", a expliqué celui qui a remporté six fois l'Open d'Australie avant d'enchaîner : "J'espère qu'en 2021, je retrouverai les courts. On verra bien... Mais si ma carrière devait s'arrêter là, eh bien ce serait incroyable de la terminer avec cette récompense."

Roger Federer Crédit: Eurosport

3. Football, Liga : Messi tire le Barça d'un mauvais pas

Grâce au cinquième but en championnat de Lionel Messi, inscrit tardivement, le FC Barcelone est venu à bout de Levante dimanche soir (1-0). Les Blaugrana remontent à la huitième place du championnat d'Espagne.

NOUS AVONS AUSSI RETENU POUR VOUS

Tennis, Open d'Australie : Selon le quotidien anglophone Gulf News, les qualifications pour le premier Grand Chelem de l'année auront lieu à Dubaï (9-13 janvier).

Football, Serie A : Alors que tous ses concurrents, ou presque, ont gagné ce week-end, l'AC Milan, leader de Serie A, n'a obtenu qu'un match nul contre Parme (2-2), arraché grâce à un doublé de Theo Hernandez, buteur en toute fin de match.

Baseball, MLB : L'équipe des Cleveland Indians va abandonner son nom, considéré comme raciste par plusieurs groupes d'Amérindiens du pays, selon des médias américains dimanche.

LE TWEET QUI FAIT PLAISIR A VOIR

Après 552 jours sans jouer, Kevin Durant a refoulé les parquets NBA pour un match de pré-saison avec les Brooklyn Nets. KD a marqué 15 points. Son nouveau coéquipier Kyrie Irving en a mis 18.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Ce dimanche, notre consultante Sandrine Bailly vous dit tout sur le tir en biathlon. En analysant un raté de Simon Desthieux, la palette vous montrera l'importance de la respiration et du rythme pour réussir ce geste.

Oxygène, rythme, marques : tout savoir sur le tir en biathlon

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Football, Ligue des champions/Ligue Europa : Le PSG et Lille vont connaitre leur adversaire

Le PSG a encore une fois rempli sa mission en phase de poules. Pour la quatrième fois de rang, le champion de France a fini en tête de son groupe en Ligue des champions. Et se retrouve tête de série lors du tirage au sort des huitièmes de finale prévu à Nyon (A suivre EN DIRECT VIDEO à partir de 11h50). La plus grande probabilité pour les Parisiens est de rencontrer le Borussia Mönchengladbach. Mais Neymar and co peuvent aussi se retrouver face au FC Barcelone de Lionel Messi et l'Atlético Madrid qui font figure d'épouvantails à éviter. Dans la foulée, Lille pourrait de son côté hériter d'un sérieux adversaire pour les 16e de finale de la Ligue Europa.

Kylian Mbappe Crédit: Getty Images

2. Football, joueur/se de l'année : Qui seront les heureux élus ?

En cette fin d'année 2020, les rédactions d'Eurosport ont décidé de se pencher sur l'année de football écoulée. Année plus qu'étrange en raison de la crise du coronavirus. Néanmoins, nous avons souhaité marquer le coup en célébrant et en couronnant joueuses et joueurs qui avaient brillé depuis le mois de janvier. Par conséquent, l'Europe a voté pour les 10 meilleur(e)s de l'année. Rendez-vous à 16h00 pour découvrir les cinq premiers et le nom des grands vainqueurs.

3. Rugby, Coupe du monde 2023 : Le XV de France va connaître son destin

Le XV de France va découvrir ce lundi (12h30) le périple à effectuer pour espérer s'offrir un premier sacre mondial à domicile en 2023, lors du tirage au sort de la Coupe du monde de rugby effectué à Paris.

4. Ski alpin, Courchevel : Le 2e géant à l'affiche ce lundi

Séance de rattrape ce lundi à 10h00 à Courchevel. Le deuxième géant féminin, prévu dimanche et qui a été reporté à ce lundi en raison de la dangerosité de la piste, va avoir lieu. Samedi, Marta Bassino s'était imposée Sara Hector et Petra Vlhova.

