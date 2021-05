CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football : Des allégations d'agression sexuelle à l'origine du divorce Nike-Neymar

Nike a mis fin à son partenariat avec le sportif parce qu'il a refusé de coopérer dans une enquête de bonne foi sur des allégations crédibles d'actes répréhensibles formulées par une employée", a déclaré Nike dans un communiqué transmis à l'AFP confirmant une information du Wall Street Journal (WSJ). "L'enquête n'a pas été concluante", a néanmoins tenu à préciser Nike. Nike affirme avoir rompu son partenariat avec Neymar car il refusait de coopérer à une enquête, après qu'une employée l'a accusé de l'avoir agressée sexuellement . "", a déclaré Nike dans un communiqué transmis à l'AFP confirmant une information du Wall Street Journal (WSJ). "", a néanmoins tenu à préciser Nike.

Omnisport Zidane sur le départ, Nantes en danger, Gobert solide : L'actu sur un plateau HIER À 04:56

2. Football, L1 : Galtier n'ira pas à Lyon, qui vise à Bosz

Selon les informations de RMC Sport, qui cite un proche de Christophe Galtier, mais également de L'Equipe , le technicien de 54 ans aurait refusé de rejoindre l'Olympique Lyonnais, qui s'était clairement positionné au même titre que Nice ou Naples. Et d'après le quotidien sportif, les Gones auraient maintenant en tête de leur liste Peter Bosz, l'ancien coach de l'Ajax Amsterdam (2016-2017), du Borussia Dortmund (2017) ou encore du Bayer Leverkusen (2018-2021). Ce dernier est libre depuis son licenciement du Bayer.

3. Basket, NBA : Les Lakers et les Nuggets reprennent les choses en main

Les Lakers n'ont pas tremblé. Emmenés par Anthony Davis (34 pts, 11 rbds) et LeBron James (21 pts, 6 rbds, 9 pds), ils ont enchaîné contre Phoenix (109-95) et mènent maintenant 2-1. Avec un énorme Nikola Jokic (36 pts, 10 rbds) et un excellent Austin Rivers dans le dernier quart temps (21 pts), Denver s'est lui offert Portland (115-120) pour prendre aussi l'avantage (2 victoires à 1). Damian Lillard (37 pts) n'a rien pu faire. Avec 17 points et 17 rebonds de Giánnis Antetokoúnmpo ou encore 22 points de Khris Middleton, Milwaukee a déroulé sur le parquet de Miami (84-113). Les Bucks mènent 3-0 et peuvent conclure au prochain match.

NOUS AVONS AUSSI RETENU POUR VOUS

Golf : L'Américain Jordan Spieth et l'Espagnol Sergio Garcia ont conjointement pris la tête du Charles Schwab Challenge, au terme du 1er tour disputé à Fort Worth.

Jeux Olympiques : Le gouvernement japonais s'apprête vendredi à prolonger l'état d'urgence sanitaire dans une grande partie du pays, à 56 jours de l'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo qui auront lieu, insistent les organisateurs, malgré des inquiétudes persistantes dans la population.

Basket, NBA : Le supporter de Philadelphie qui a déversé du pop-corn sur Russell Westbrook (Washington), a été banni indéfiniment de la salle des Sixers, jeudi, et une même sanction a frappé un autre des Knicks à New York, coupable de crachat sur Trae Young (Atlanta).

LE TWEET HOMMAGE

L'ancien milieu de Marseille, Lucho Gonzalez, a disputé le dernier match de sa carrière lors d'une rencontre de son club brésilien de l'Athletico Paranaense contre les Equatoriens d'Aucas en Copa Sudamericana (4-0).

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Nouvelle victoire d'un Italien sur ce Giro 2021 ! Sur cette 18e étape, c'est Alberto Bettiol (EF Education-Nippo) qui a repris le Français Rémi Cavagna dans la dernière difficulté du jour, avant de filer en solitaire vers la victoire finale. Troisième victoire en carrière pour le coureur transalpin, dont voici l'arrivée en vidéo.

Une longue procession avant le duel Bettiol-Cavagna : Le résumé de la 18e étape

CE QU'IL NE FAUT SURTOUT PAS RATER AUJOURD'HUI

1. Cyclisme, Tour d'Italie : Ça promet encore une belle explication

Après le succès d'Alberto Bettiol (EF Education) en solitaire, la 19e étape va faire l'impasse sur l'ascension du Mottarone, par respect pour les victimes de l'accident de téléphérique survenu dans ce lieu dimanche dernier. Mais elle garde l'essentiel de son parcours entre Abbiategrasso et Alpe di Mera (166 km), pour se conclure par une montée de 9,7 kilomètres à 9 % de pente moyenne. Un nouveau programme infernal en clair.

Le profil de la 19e étape : 6e arrivée au sommet et nouveau programme infernal

2. Rugby, Top 14 : Le Stade français pour continuer d'y croire

Le Stade français y croit encore. Mais connait sa mission : une victoire devant Lyon, ce vendredi (20h45), permettrait au club parisien de continuer à croire en une qualification pour les phases finales du Top 14.

(Avec AFP)

Omnisport Juventus, Real et Barça visés, Les Nets en feu, Bernal et Bardet attendus : L'actu sur un plateau 26/05/2021 À 05:12