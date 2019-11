Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball – NBA : Antetokounmpo toujours aussi monstrueux

Halloween est passé depuis longtemps mais le "Greek Freak" continue de terroriser la ligue. Le MVP de la saison passée s’est offert son deuxième triple-double de la saison à l’occasion du duel riche en points face à Portland (137-129). Le tout avec un record personnel de passes décisives (24 points, 19 rebonds, 15 passes). Milwaukee est déjà en tête de la conférence Est avec 12 victoires et trois défaites. Monstrueux.

2. Football – Primera A : La telenovela Maradona continue

Partir pour mieux revenir. Démissionnaire mardi, Diego Maradona a annoncé sur les réseaux sociaux son retour à la tête du club de Gimnasia La Plata. Sa justification ? "A nous tous, nous sommes finalement parvenus à l'unité politique du club", a-t-il assuré. Dans ce club qui se bat pour le maintien en première division, Maradona avait justifié son départ par celui du président Gabriel Pellegrino, qui ne briguait pas sa propre succession lors d'une élection interne prévue samedi. Mais "El Diez" avait le soutien de milliers de supporteurs de son club, qui avaient manifesté devant le siège du club pour qu'il soit maintenu à son poste.

Diego Maradona (Gimnasia La Plata), le 2 novembre 2019Getty Images

3. Football – Liga : Une prolongation pour Benzema

Il fait la Une de Marca. "Benzema 2023" : le Real Madrid veut récompenser Karim Benzema de sa fidélité mais surtout de ses performances. Sous contrat jusqu’en 2021 avec la Casa Blanca, l’ancien Lyonnais est vu comme "la priorité" actuelle des dirigeants merengues qui veulent lui offrir un contrat de deux ans plus une en option. "KB9" est très ouvert à l’idée de continuer mais veut s’assurer de rester au sommet aussi longtemps.

On a aussi retenu pour vous

Tennis – Coupe Davis : Le crève-cœur. Éliminés dès le premier tour, les Bleus se sont longtemps arrêtés sur le nouveau format qui fait tant polémique. Si Benoît Paire est enthousiaste, Nicolas Mahut l’est un peu moins, affirmant que Piqué et Kosmos ont "piétiné" la tradition.

Tennis – Coupe Davis : La compétition continue cependant pour les autres. Malgré le forfait de Felix Auger-Aliassime, le Canada est devenu la première équipe à valider son billet pour les demies en gagnant le double décisif face à l’Australie. Ils affronteront samedi le vainqueur de Serbie-Russie.

Basketball : Le basketteur américain d'origine japonaise Wataru "Wat" Misaka, reconnu comme la première personne de couleur à avoir jouer en NBA, est décédé mercredi à l'âge de 95 ans, a indiqué l'université d'Utah.

Football – Serie A : La suspension partielle du stade du Hellas, en raison de cris de singe visant l'attaquant italien de Brescia Mario Balotelli début novembre, a été levée jeudi après l'appel du club de Vérone.

Le tweet piratage par Benjamin Mendy

La vidéo de rattrapage

Qui dit Mourinho de retour dit millions à gogo. Fidèle à sa réputation et malgré ses mots en conférence de presse, le "Special One" a bien une petite idée derrière la tête. On vous raconte ça dans notre Mercato Buzz.

Vidéo - A peine arrivé, Mourinho a déjà une superstar dans le viseur 02:23

Le podcast de la semaine

Une jolie histoire pour aborder le week-end sereinement. Celle de Willma Rudolph. En 1960, elle fut la grande star des JO de Rome. Elle n’aurait jamais dû : victime d’une poliomyélite à 4 ans, elle était condamnée par la médecine à ne plus jamais retrouver l’usage de sa jambe gauche. Elle y est parvenue, jusqu’à devenir une légende injustement oubliée. Parce que son œuvre dépasse le sport. C’est le Grand Récit de la semaine, version podcast.

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd’hui

1. Tennis - Coupe Davis : Trois quarts explosifs au programme

Le dernier carré doit encore se dessiner. Pour accompagner le Canada en demie, six équipes sont encore en lice. Sur le Central de la Caja Magica, Novak Djokovic tentera d’emmener la Serbie en demie en éliminant une équipe russe pleine de talents. Puis l’Espagne de Rafael Nadal sera aux prises avec l’Argentine avant que la Grande-Bretagne d’Andy Murray n’affronte l’Allemagne.

Rafael NadalGetty Images

2. Football - Ligue 1 : Neymar est de retour (encore une fois)

A force, vous connaissez le refrain… Remis de sa blessure à une cuisse, Neymar est de nouveau à la disposition de Thomas Tuchel pour le choc face à Lille ce vendredi. Avec tout ce que cela implique sur le système de jeu et le choix des hommes au sein d'une équipe dont la star auriverde est un élément incontournable. Son retour est forcément une bonne nouvelle pour Paris. Mais il pose aussi quelques questions délicates.

Vidéo - Tuchel sur le voyage de Neymar à Madrid : "En tant qu'entraineur, je n'ai pas aimé du tout mais..." 01:10

3. Rugby – Champions Cup : Clermont veut poursuivre sur sa lancée

Bien rentré dans sa Champions Cup face aux Harlequins, Clermont veut faire un gros coup en allant chercher un résultat sur la pelouse de l’Ulster (20h45). A priori, à la vue de leurs performances dès que l’odeur européenne se rapproche, les Jaunards n’ont pas de souci majeur à se faire.