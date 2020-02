Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Neymar blessé et forfait à Nantes

Le public de la Beaujoire ne verra pas Neymar. Touchée aux côtes lors de la victoire du PSG face à Montpellier samedi (5-0), la star brésilienne ne sera pas du déplacement du club de la capitale à Nantes ce soir (21h05), dans le cadre de la 23e journée. Cette blessure, qui n'a pas empêché Neymar de fêter son anniversaire avec ses coéquipiers dimanche soir, ne serait pas grave selon Globo Esporte. D'après le média brésilien, le numéro 10 parisien pourrait faire son retour dès dimanche prochain pour le choc face à Lyon. À confirmer.

Vidéo - La fête d'anniversaire de Neymar n'est "pas la meilleure façon de préparer un match", concède Tuchel 02:08

2. Patinage artistique : Maracineanu veut la démission de Gailhaguet

Roxana Maracineanu a réagi lundi aux révélations de violences sexuelles dans le patinage artistique. La ministre des Sports a demandé la démission de Didier Gailhaguet, président de la Fédération française des Sports de glace (FFSG). "Le nombre de faits et leur étalement dans leur temps illustrent qu'un dysfonctionnement général existe au sein de la fédération. (...). ", a-t-elle expliqué. Gailhaguet s'est dédouané des accusations de Maracineanu et tiendra une conférence de presse mercredi à 14h, durant laquelle il pourrait annoncer une décision sur son avenir.

3. Basketball - NBA : Butler et Porzingis brillent, les Clippers sur le fil face à San Antonio

Jimmy Butler et Kristaps Porzingis ont signé leur meilleure performance de la saison en inscrivant chacun 38 points, respectivement lors de la victoire de Miami face à Philadelphie (137-106) et celle de Dallas à Indiana (103-112). À noter aussi, le succès de Boston à Atlanta (115-123) malgré les 34 points de Trae Young pour les Hawks. Les Los Angeles Clippers, deuxièmes de la Conférence Ouest, ont souffert pour venir à bout des San Antonio Spurs (108-105) avec 22 points de Kawhi Leonard et 19 de Paul George. Enfin, Evan Fournier a brillé avec 17 points lors de la victoire d'Orlando à Charlotte (100-112).

Nous avons aussi retenu pour vous

Basketball - All Star Game : Les numéros 2 et 24 de Gianna et Kobe Bryant, dont la mort accidentelle continue d'émouvoir la NBA, seront respectivement portés par l'équipe de LeBron James et celle de Giannis Antetokounmpo au prochain All-Star Game de Chicago le 16 février.

Cyclisme - dopage : Tempête en vue sur un gros poisson du peloton: le Danois Jakob Fuglsang ferait l'objet d'une enquête de la part de l'autorité antidopage pour ses liens supposés avec le préparateur italien Michele Ferrari, pourtant banni à vie du sport depuis 2012.

Football - Serie A : Naples a poursuivi son redressement avec une deuxième victoire consécutive en s'imposant à Gênes face à la Sampdoria (2-4). Bien que dixièmes au classement, les Napolitains restent dans la course à l'Europe.

Demme - Sampdoria-Napoli - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Football - Ligue 2 : Occasion manquée pour Le Havre : le HAC, rejoint à Grenoble (1-1), a laissé passer l'opportunité de se hisser au moins provisoirement sur le podium en ouverture de la 23e journée.

Handball : L'entraîneur de Chambéry Erick Mathé a été nommé sélectionneur adjoint de l'équipe de France aux côtés du nouveau N.1 Guillaume Gille pour préparer le tournoi de qualification olympique d'avril.

La vidéo de rattrapage

L'équipe de France a ébloui tous les observateurs, y compris notre chroniqueur Jean-Baptiste Lafond qui n'en attendait pas moins de la première de Fabien Galthié à la tête des Bleus. Pour lui, cette victoire face à l'Angleterre laisse entrevoir des jours meilleurs que par le passé... si les Français parviennent à confirmer dans les semaines à venir au pays de Galles.

Vidéo - Lafond : "Les Bleus ont été tellement bons que le Crunch a fait pschitt" 03:11

Le tweet de reprise

C'était le grand retour de Bistrot Vélo ce lundi. Vous avez manqué l'émssion ? Elle valait pourtant le détour. Séance de rattrapage ici :

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : Rennes encore plus haut ?

Il y a donc de la Ligue 1 en semaine. Avant le déplacement du PSG à Nantes sans Neymar mais avec Kylian Mbappé, Rennes tiendra l'occasion de ravir provisoirement la deuxième place à l'Olympique de Marseille. La tâche ne sera cependant pas facile pour les Rennais, distancés de trois points par l'OM, sur le terrain de leur premier poursuivant direct, Lille. De son côté, Monaco recevra Angers pour tenter de rebondir après la défaite subie à Nîmes samedi. Le coup d'envoi de ces deux rencontres sera donné à 19h.

Vidéo - PSG - Tuchel : "Pas de crise avec Neymar ou Mbappé" 02:26

2. Football : Un choc en L2, les Coupes à l'étranger

Il y a aussi de la Ligue 2 en semaine avec la suite de la 23e journée et notamment un duel entre Lens (2e) et Troyes (4e), tandis que le leader Lorient recevra Le Mans. Coup d'envoi à 21h05. An Angleterre, Liverpool accueille Shrewsbury Town, club de League One (D3 anglaise), au 4e tour (20h45). Le Borussia Dortmund, adversaire du PSG en 8e de finale de la Ligue des champions, se déplace sur le terrain du Werder Brême en 8e de finale de la Coupe d'Allemagne (20h45). En Espagne, Valence sera à Grenade en ouverture des quarts de finale de la Coupe du Roi (21h00).

3. Tennis - ATP Montpellier : Auger-Aliassime entre en lice

Le Canadien Félix Auger-Aliassime, tête de série numéro 5, débute son tournoi face au Bosnien Damir Dzumhur à Montpellier tout comme le Français Pierre-Hugues Herbert, opposé à l'Ukrainien Sergiy Stakhovsky. Deux rencontres prévues en soirée, à partir de 19h. À Pune, on suivra notamment la performance d'Antoine Hoang face au Serbe Nikola Milojevic. Un tournoi à suivre en direct sur Eurosport.

Regardez cet événement sur Eurosport Player