Neymar-Mbappé, Federer-Djokovic, Curry-Durant : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Un record signé Neymar-Mbappé

Il a manifestement fallu quelques accords suspects avec l'UEFA pour les réunir à Paris. Mais en attendant les éventuelles conséquences des révélations de Mediapart, le PSG se régale sur le terrain avec son duo infernal. Un but de Kylian Mbappé sur une passe de Neymar, un autre de Neymar après un service de Mbappé, et la formation de Thomas Tuchel a vaincu Lille dans le choc au sommet de la Ligue 1 (2-1). Elle signe au passage le meilleur départ de l'histoire des cinq "grands" championnats européens avec 12 succès en 12 journées avant le duel décisif face à Naples, vainqueur d'Empoli (5-1), en Ligue des champions.

2. Tennis - Masters Paris-Bercy : Federer-Djokovic, affiche de rêve à Bercy

Ils n'ont pas flanché et seront au rendez-vous des demi-finales pour un choc de titans. Roger Federer et Novak Djokovic ont validé leur billet pour le dernier carré en s'imposant respectivement devant Kei Nishikori (6-4, 6-4) et Marin Cilic (4-6, 6-2, 6-3) et s'affronteront pour une place en finale à partir de 16h30. A ne manquer sous aucun prétexte. Le vainqueur de cet alléchant duel jouera le titre face à Dominic Thiem ou Karen Khachanov, qui se défient à partir de 14h00.

Roger Federer - 2018Getty Images

3. Basketball - NBA : Curry et Durant font planer les Warriors

Ils sont irrésistibles. Portés par Kevin Durant (33 points, 13 rebonds, 3 passes) et Stephen Curry (28 points, 9 rebonds, 7 passes), les Golden State Warriors ont dominé les Minnesota Timberwolves pour signer leur 9e victoire en 10 matches et conforter leur place de leader de la Conférence Ouest. Les Clippers ont battu Orlando (95-120) malgré les 19 points d'Evan Fournier pour le Magic, Houston a pris le meilleur sur Brooklyn (111-119) sans James Harden mais avec un grand Chris Paul (32 points), Indiana a souffert pour dominer Chicago (105-107) et OKC a fait exploser Washington (134-111).

Nous avons aussi retenu pour vous

Tennis - ATP Finals : Dominic Thiem et Marin Cilic, demi-finalistes à Bercy, ont officiellement validé leur participation pour le Masters le 11 novembre à Londres.

Football - Bundesliga : Le cauchemar continue pour Benjamin Pavard et Stuttgart, laminés à domicile par Francfort (0-3) et derniers au classement.

Rugby - ProD2 : Facilement vainqueur du choc de la 10e journée face à Nevers (31-13), Brive s'est emparé de la tête du classement.

Pro D2 - Enzo Herve (Brive)Icon Sport

Football - Ligue 2 : Accroché par le Red Star (1-1), Brest a manqué l'occasion de prendre provisoirement le fauteuil de leader à Metz, qui accueillera Auxerre lundi.

Basketball - NBA : Ça ne s'arrange pas pour Cleveland, en grande difficulté cette saison et condamné à se passer de sa star, Kevin Love, opéré du pied gauche et indisponible six semaines.

La vidéo de rattrapage

Il a été performant face à Lille quelques jours après un contrôle positif à un test d'alcoolémie. Marco Verratti est-il essentiel dans la progression du PSG ? Notre journaliste Maxime Dupuis a son idée sur la question.

Vidéo - "Le PSG doit se poser les bonnes questions sur Verratti : peut-il franchir un palier avec lui ?" 01:14

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. MotoGP - GP de Thaïlande : La pluie au secours de Zarco

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Pour commencer ce samedi du bon pied, rien de tel qu'une qualif' de MotoGP. Et pourquoi pas une bonne nouvelle pour Johann Zarco. Dans un bon rythme sur les essais libres, le Français pourrait profiter des conditions climatiques favorables, avec de pluie annoncée sur le circuit de Sepang, pour se glisser en première ligne. A suivre en direct sur Eurosport et Eurosport Player à partir de 8h10.

2. Football - L1 : La passe de trois pour Lyon ?

Lille battu, Lyon a l'occasion de revenir à une longueur des Dogues, deuxièmes au classement, en cas de victoire sur Bordeaux. Les hommes de Bruno Genesio visent au passage un troisième succès consécutif en L1. Coup d'envoi à 17h15. Dans la soirée, il faudra notamment suivre le déplacement de Monaco à Reims (20h00). Et si vous voulez faire une journée 100% foot européen, commencez par Leganés-Atlético (13h00) en gardant un œil sur Bournemouth-Man Utd (13h30), enchaînez avec Real-Valladolid (16h15) puis le choc Arsenal-Liverpool (18h30) avant de conclure par un Rayo-Barça (20h45). A suivre aussi, Bayern-Fribourg (15h30), Fiorentina-Roma (18h00), Juve-Cagliari (20h30).

Vidéo - "Depay veut le Ballon d'Or ? Qu'il commence par être régulier à Lyon" 02:16

3. Rugby - Top 14 : Clermont en entrée, Toulouse au dessert

La 9e journée débute à 14h45 par le déplacement du leader, l'ASM Clermont, sur le terrain du FC Grenoble. Castres, le Stade Rochelais et Toulon recevront respectivement Pau, Agen et Perpignan à 18h45) avant l'affiche entre Toulouse et Bègles-Bordeaux à 20h45.