Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Neymar et Mbappé portent un petit Paris, les Verts se réveillent

Ils étaient titulaires ensemble pour la première fois de la saison et ils en ont profité. Sans vraiment briller, Neymar et Kylian Mbappé ont guidé un PSG globalement décevant à la victoire face à Nantes (2-0). Un geste génial du Français et un penalty du Brésilien permettent au club de la capitale de reprendre cinq points d'avance sur Marseille en tête du classement. Plus tôt, Saint-Etienne avait signé une belle opération avec la manière face à Nice (4-1) et Wissam Ben Yedder s'était régalé pour ses retrouvailles avec Toulouse (1-2).

2. Football - Premier League : Mourinho chute à Old Trafford, Liverpool enflame le derby

Il fallait que cela arrive à Old Trafford. Face à son ancien club, José Mourinho a subi sa première défaite depuis qu'il est arrivé à Tottenham. Le héros de Manchester United s'appelle Marcus Rashford, auteur des deux buts de la victoire des Red Devils (2-1). Toujours irrésistible, Liverpool a profité du derby face à Everton pour s'offrir un festival (5-2) et un nouveau record avec un 32e match consécutif sans défaite en championnat. Leicester a poursuivi son remarquable début de saison contre Watford (2-0) tandis que Chelsea a pris le dessus sur Aston Villa (2-1).

Sadio ManeGetty Images

3. Basketball - NBA : Les leaders assurent, Boston refroidit Miami

La hiérarchie a été respectée sur les parquets nord-américains. Les Los Angeles Lakers ont signé leur 19e victoire en 22 matches en dominant Utah (96-121) sous l'impulsion de LeBron James (20 points, 12 passes) et d'Anthony Davis (26 points). Rudy Gobert a signé un double-double (13 points, 10 rebonds) pour le Jazz. Pour sa part, Milwaukee a enchaîné un 13e succès en s'imposant à Detroit (103-127) avec un Giannis Antetokounmpo encore monstrueux (35 points, 9 rebonds). Miami, qui restait sur un succès de prestige face à Toronto, a chuté à Boston (112-93).

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Serie A : Le milieu de terrain allemand de la Juventus Turin Sami Khedira sera éloigné des terrains pendant trois mois après avoir subi une opération d'un genou en Allemagne.

Natation - Championnats d'Europe en petit bassin: La Hongroise Katinka Hosszu s'est offert sa 90e médaille internationale, sa 60e en or, en remportant le 400 m 4 nages.

Football - Liga : Le Barça a annoncé avoir relevé la clause libératoire du jeune prodige Ansu Fati, 17 ans, qui passe de 100 à 170 millions d'euros.

Basketball - Jeep Elite : L'ASVEL a enchaîné un douzième succès de rang en assommant Nanterre (91-66) dans sa salle en match en retard de la 8e journée.

Golf - PGA Tour : Les Américains Patrick Reed et Gary Woodland ont pris la tête du Hero World Challenge, organisé par Tiger Woods, après le 1er tour sur le parcours d'Albany Golf Club.

La vidéo de rattrapage

Les Bleus ont signé un récital à Ostersund. Alors que Martin Fourcade s'est offert sa première victoire en Coupe du monde depuis presqu'un an, Simon Desthieux et Quentin Fillon-Maillet l'accompagnent pour un podium 100% bleu historique. Un exploit tricolore dont on ne se lasse pas.

Vidéo - Un tir groupé d'exception : le résumé d'une course mémorable pour le biathlon tricolore 02:55

Le tweet sans commentaire

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Premier League : Première pour Ljungberg ?

Après avoir débuté son mandat Arsenal par un nul à Norwich (2-2), Freddie Ljungberg vise sa première victoire à l'Emirates face à Brighton (21h15). De son côté, Newcastle se déplace sur la pelouse de Sheffield United (20h30) pour tenter de confirmer le nul obtenu samedi face au champion d'Angleterre en titre, Manchester City (2-2).

Freddie LjungbergGetty Images

2. Podcast - Les Grands Récits : Neeskens, l'autre Johan

C'est jeudi, c'est le jour du Podcast des Grands Récits. Aujourd'hui, gros plan sur un lieutenant aux allures de général : Johan Neeskens. Le Néerlandais fut un artisan indispensable de la révolution orange des années 70. Milieu de terrain en avance sur son époque, il a offert à Johan Cruyff la liberté indispensable à son génie.