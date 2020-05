Plateau du 23 mai - Umtiti et Pogba croquent dans leur médaille d'or

Aussi fou que cela puisse paraître, il y aura bien du sport à télé ce week-end. Mieux, il y aura du tennis sur Eurosport. Sinon, en Catalogne, le foot n’a pas repris mais Quique Sétien a relancé la presse pour plusieurs semaines en évoquant Neymar. Au passage, vous avez peut-être raté l’enchère d’une vie. Voici le programme du samedi 23 mai.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Liga : Sétien relance le feuilleton Neymar

Omnisport Salaires de la discorde, rachat, Raging Boxe, rétro Inter : Le plateau du jour HIER À 05:59

Le Barça n’a pas assez d’argent pour acheter Neymar ? Peu importe tant que le rêve reste vivace pour certains. Ce samedi, dans une interview à Sport, Quique Sétien a remis une pièce dans la machine mercato en lâchant cette phrase : "J’adorerais entraîner Neymar". Ce n’est a priori pas pour cet été mais ça ne coûte rien de le dire...

Tennis : Federer n’a pas repris l’entraînement

"Je ne m'entraîne pas pour le moment, parce que je n'en vois pas l'utilité pour être honnête. Je suis satisfait de mon état physique, mais la reprise est encore loin à mon avis". Plutôt pessimiste quand à la reprise de la saison, Roger Federer a donné de ses nouvelle vendredi. Le Suisse n’est pas spécialement fan non-plus de l’idée du huis clos.

Play Icon WATCH Toni Nadal : "Les larmes de Federer ? Pour nous aussi, c'était un moment triste" 00:00:39

Basket – NBA : Mort de Jerry Sloan

Il était un des meilleurs entraîneurs de la NBA à n'avoir jamais gagné de titre : Jerry Sloan, qui a mené Utah Jazz a deux finales perdues en 1997 et 1998 face aux Bulls de Michael Jordan, est mort vendredi à 78 ans.

On a aussi retenu pour vous…

Football – Coupe du monde : Qui est le vendeur ? Jeudi, une médaille d’or d’un des champions du monde 2018 a été vendue aux enchères pour $71,875, soit 65 950 € au bénéfice d’une œuvre caritative. Rassurez-vous, le titre de champion du monde, lui, ne se monnaye pas.

Basketball : L'ancienne gloire des New York Knicks Patrick Ewing, 57 ans, a annoncé vendredi sur Twitter avoir été testé positif au Covid-19, et a été hospitalisé.

Football – Bundesliga : Le Hertha a : Le Hertha a remporté haut la main vendredi le derby de Berlin contre l'Union (4-0) dans le stade Olympique vide de spectateurs de la capitale allemande, en match avancé de la 27e journée de Bundesliga.

Formule 1 : Le directeur du circuit anglais de Silverstone, Stuart Pringle, : Le directeur du circuit anglais de Silverstone, Stuart Pringle, reste "confiant" sur la tenue des deux Grands-Prix de Formule 1 cet été , malgré la quatorzaine pour les personnes arrivant au Royaume-Uni à partir du 8 juin annoncée vendredi par le gouvernement.

La vidéo de rattrapage

Et Villas-Boas restait à l'OM ? Dans le FC Stream Team, nos journalistes Cyril Morin et Julien Pereira ont évoqué cette possibilité. Alléchante sur le papier mais qui ressemble à une très mauvaise idée.

Play Icon WATCH Statu-quo suicidaire ou poker menteur : Eyraud et Villas-Boas jouent à un jeu dangereux 00:06:25

Le programme du jour sur Eurosport

Avec notamment le grand retour du tennis en direct sur nos antennes avec le UTR PRO Matches Séries.

Le tweet Koh-Lanta

L’auteur de ces lignes ne regarde pas Koh-Lanta mais il a adoré ce photomontage. CR7 ou Messi ont de quoi être jaloux.

Ce qu’il ne faut pas rater aujourd’hui

1. Football – Bundesliga : Le Bayern de Pavard est de retour

La 27e journée se poursuit ce samedi avec notamment le match du Bayern Munich face à Eintracht Francfort (18H30). Buteur la semaine passée, Benjamin Pavard a encore surpris. Et si les Bleus tenaient là un défenseur-buteur qui plante régulièrement ? Avant cela, Dortmund ouvre le bal sur le terrain de Wolfsburg (15H30).

2. Football - Série "les fantasmes tactiques" : Cristiano Ronaldo au… Barça

Dernier épisode de notre série foot sur les fantasmes tactiques. Pour ce numéro, on a osé l’impossible : imaginer Cristiano Ronaldo dans le Barça de Lionel Messi. C’est effrayant mais est-ce compatible ?

Fantasmes Tactiques - Cristiano Ronaldo au Barça Crédits Eurosport

3. Basket – Série "rois et reines sans couronne" : Barkley, dans l’ombre de Jordan

Génial intérieur au physique atypique et à la langue bien pendue, joueur majeur de la NBA pendant sa carrière, Charles Barkley n’a jamais réussi à accrocher le titre suprême : un sacre en playoffs et le trophée Larry O’Brien. Un certain Michael Jordan l’a souvent brisé dans sa quête.

Jordan - Barkley, le choc au sommet des Finales 1993. Crédits Getty Images

Omnisport Pogba au PSG, reprise en NBA , Reine sans couronne : le plateau du jour 21/05/2020 À 06:07