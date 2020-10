L'Argentine, elle, avance doucement mais sûrement. Malgré une prestation assez neutre de son leader Lionel Messi, l'Albiceleste s'est imposée en Bolivie (1-2) . Brésiliens et Argentins comptent le même nombre de points en tête de la zone CONMEBOL, avec 6 unités.

Plus les jours passent et plus le football français se dirige vers une crise sans précédent. D'après les informations du Canard Enchaîné, Mediapro a sollicité le tribunal de commerce de Nanterre fin septembre pour engager une procédure de médiation afin de geler sa dette de 172 millions d'euros.