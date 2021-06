Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Copa América : Le Brésil réussit ses débuts, Neymar aussi

Après de nombreuses polémiques et une menace réelle de boycott, la Copa América a bel et bien débuté, dimanche soir. Pays hôte, le Brésil n’a eu aucun mal à triompher du Venezuela (3-0), amoindri par plusieurs cas de Covid-19. Si Marquinhos a ouvert le score en première période (23e), Neymar s’est lui illustré après la pause, en marquant sur penalty (64e) et en délivrant une passe décisive à l’attention Gabriel Barbosa (89e). La Seleçao jouera son prochain match dans la nuit de jeudi à vendredi (2h), contre le Pérou.

Le Brésil a décrcohé un net succès contre le Venezuela (3-0). Crédit: Getty Images

2. Football - Euro 2020 : Maîtres du suspense, les Pays-Bas l'emportent au finish

On les pensait bien partis pour s’imposer sans trembler, mais les Pays-Bas se sont finalement fait peur. Opposés à l’Ukraine dimanche soir, les coéquipiers de Memphis Depay menaient 2-0 à un quart d’heure de la fin, avant d’encaisser deux buts en moins de cinq minutes. Qu’à cela ne tienne, Denzel Dumfries, de la tête, a redonné l’avantage aux siens en toute fin de partie (3-2). Les Oranje sont deuxièmes du groupe C, derrière l’Autriche, qui avait dominé la Macédoine du Nord plus tôt (3-1).

3. Basket - NBA : Les Suns balaient les Nuggets, Milwaukee revient à hauteur de Brooklyn

4-0. Un "sweep" (coup de balai) et la porte de la finale de Conférence s’ouvre en grand pour les Phoenix Suns. La franchise de l’Arizona a été intraitable de bout en bout face aux Denver Nuggets, une nouvelle fois battus dimanche soir (125-118) et qui sont donc désormais en vacances. À l’Est, les Milwaukee Bucks sont venus à bout des Brooklyn Nets (107-96), dans une série loin d’avoir rendu son verdict (2-2).

Football - Copa América : Dans le même groupe que le Brésil, la Colombie a disposé de l’Equateur sur la plus petite des marges (1-0).

IndyCar - GP de Detroit : Romain Grosjean n’a pas pu aller jusqu’au bout de la deuxième course, programmée dimanche. Les freins de la monoplace du Français ont en effet pris feu.

Image incroyable : quand Grosjean tente d'éteindre lui-même l'incendie de sa voiture

Football - Euro 2020 : Dans une interview à la Gazzetta dello Sport, Christian Eriksen affirme se "sentir mieux" après le malaise cardiaque dont il a été victime, samedi lors de Danemark - Finlande.

Golf - PGA : Le Sud-Africain Garrick Higgo, 22 ans, a remporté le tournoi de Palmetto dimanche.

À la veille d’Allemagne - France, quoi de mieux que de lire l’entretien que Didier Deschamps a accordé à Eurosport ? De son premier match sur un banc de touche à ses souvenirs de l’Euro, en passant par les entraîneurs qui l’ont marqué, le sélectionneur des Bleus sort des sentiers battus de la conférence de presse et n’élude aucun sujet.

Didier Deschamps dirige l'entraînement à Clairefontaine Crédit: Imago

L’édition 2021 de Roland-Garros s’est terminée sur une victoire renversante de Novak Djokovic contre Stefanos Tsitsipas en finale (6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4). Ce titre décroché par le Serbe, le 19e en Grand Chelem, a longuement été analysé dans l’ultime podcast Terre Débattue.

1. Tennis - ATP Halle : Federer de retour dans son jardin, Moutet défie Goffin

Huit jours après son retrait du tableau de Roland-Garros, Roger Federer effectue sa rentrée sur gazon, sa surface favorite. Le Bâlois, qui a Wimbledon en ligne de mire, affrontera ce lundi Ilya Ivashka (90e ATP) au 1er tour du tournoi de Halle, où il a déjà triomphé à dix reprises. Corentin Moutet sera quant à lui opposé à David Goffin. À Berlin, Alizé Cornet fera pour sa part face à Amanda Anisimova.

2. Football - Euro 2020 : L’Espagne saute dans l’inconnu

Depuis quelque temps déjà, l’Espagne avance en plein brouillard. Entre une liste qui fait jaser, des joueurs défaillants à certains postes et, aussi, la menace Covid-19, la Roja a vécu une préparation délicate avant son premier match de l’Euro, contre la Suède ce lundi soir (21h). Un peu plus tôt, l’Écosse et la République croiseront le fer (15h), tandis que la Pologne débutera son tournoi contre la Slovaquie (18h).

3. Football - Copa América : Messi et l’Argentine entrent en scène

Au lendemain du match d’ouverture, c’est au tour de l’Argentine de disputer sa première rencontre dans cette Copa América. Lionel Messi - qui n’a toujours pas remporté la compétition après quatre participations - et ses partenaires auront droit à une entame piégeuse, face au Chili (23h). Un autre match aura lieu plus tard (2h), et il mettra aux prises le Paraguay et la Bolivie.

Leo Messi Crédit: Getty Images

