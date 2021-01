Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1 Basketball - NBA : Le Magic a perdu…

Omnisport 2021 ou la lueur de l'espérance IL Y A 5 HEURES

Il n’y a plus d’équipe invaincue cette saison en NBA. Le Orlando Magic est tombé à domicile dans la nuit de jeudi à vendredi, heure française, 92-116 face aux Sixers d'un trio composé de Joël Embiid, Tobias Harris et Seth Curry (tous trois à 20 ou 21 points et plus de 50% de réussite au tir). Les deux franchises concernées sont en tête de la Conférence Est, avec un bilan de 4 victoires et une défaite, à égalité avec les Pacers, tombeurs des Cavs (119-99).

Doncic MVP, le flop des Nets : nos paris pour la saison 2020-2021

... les Wizards n’ont toujours pas gagné

Plus d'équipe invaincue ? Mais encore deux qui cherchent la voie du succès. C'est le cas des Pistons, qui ne jouaient pas hier soir, mais aussi des Wizards, battus pour la cinquième fois en cinq rencontres cette saison, 130-133 à Washington, par les Bulls d'un Otto Porter Jr. qui a fait mal à son ancienne franchise (28 points, 12 rebonds). Russell Westbrook a terminé en triple double (22 pts, 11 passes, 10 rbds)... mais avec donc encore la défaite au bout.

... Au contraire des Rockets

John Wall, avec qui l'ancien meneur d'OKC a été échangé, a quant à lui réussi ses débuts avec les Houston Rockets d'un James Harden longtemps maladroit. Première "win" en trois rencontres à la clef : victoire 122-119 face aux Kings. 33 points et 8 passes pour Harden, 22 et 9 pour son compère du backcourt. Les trois autres résultats de la nuit : Toronto a dominé les Knicks 100 à 83, les Pelicans ont largement battu le Thunder chez lui (80-113) et Phoenix a gagné chez Utah (95-106).

James Harden et les Rockets en sont à une victoire et deux défaites Crédit: Getty Images

2. Voile - Vendée Globe : La course s'éclaircit

Les positions sont claires. Yannick Bestaven (Maître Coq V) était solidement en tête du Vendée Globe, ce vendredi au pointage de 5 heures. Son dauphin, Bestaven (Maître Coq V) compte désormais 141,5 milles nautiques d'avance (soit 262 km) sur Charlie Dalin (Apivia).

Les deux hommes s'approchent du Cap Horn, dernier cap mythique à franchir avant la remontée dans l'Atlantique vers la Vendée. Au carrefour des années 2020 et 2021, Thomas Ruyant (LinkedOut) 3e, est quant à lui rejeté à près de 402 NM du leader (soit 744 km).

Yannick Bestaven, leader de la course, sur Maître Coq Crédit: Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Football : Neymar a tourné en dérision les accusations de la presse brésilienne quant à une grande fête qu'il aurait prévu d'organiser pour le changement d'année. La star du PSG a publié une vidéo sur les réseaux sociaux de préparatifs d'un réveillon plus conforme aux restrictions imposées par la crise sanitaire.

: Neymar a tourné en dérision les accusations de la presse brésilienne quant à une grande fête qu'il aurait prévu d'organiser pour le changement d'année. La star du PSG a publié une vidéo sur les réseaux sociaux de préparatifs d'un réveillon plus conforme aux restrictions imposées par la crise sanitaire. Football - Carnet noir : Tommy Docherty, qui avait notamment coaché Manchester United dans les années 1970, est mort jeudi, à l'âge de 92 ans après une longue maladie. Le décès de l'ancien entraîneur écossais a été a annoncé par sa famille.

: Tommy Docherty, qui avait notamment coaché Manchester United dans les années 1970, est mort jeudi, à l'âge de 92 ans après une longue maladie. Le décès de l'ancien entraîneur écossais a été a annoncé par sa famille. Basket - Mauvaise nouvelle pour les Pacers, en NBA. Leur ailier TJ Warren va rater "une partie importante de la saison régulière", selon ESPN vendredi, en raison d'une fracture de fatigue au pied gauche pour laquelle il a subi une intervention chirurgicale.

La vidéo de rattrapage :

Un retour de Federer, Wimbledon et Andreescu : les voeux de Dip Impact pour 2021

Le tweet "survivor" :

Mais aussi...

Il est de retour. Si vous avez raté la première conférence de presse de Raymond Domenech en tant qu’entraîneur du FC Nantes, en voici un résumé.

Mattia Binotto qui livre les dessous du Cheval Cabré, cela vous intéresse ? C'est ici.

Mattia Binotto (Ferrari) lors des tests à Montmelo le 20 février 2020 Crédit: Getty Images

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Premier League : Du lourd pour le 1er janvier

Pas de trêve pour le football anglais. Deux matches au programme, en ce 1er janvier, et trois des équipes du Top 5 de la Premier League concernées. Everton (4e) vs West Ham (10e) fera office d’ouverture de la 17e journée, à 18h30. Puis Manchester United (3e) vs Aston Villa (5e) pourrait bien occuper votre soirée, à partir de 21h. Une victoire des Red Devils - sans Edinson Cavani - leur permettrait de rejoindre Liverpool en tête.

2. Saut à ski : Tournée des 4 tremplins, acte II

Après la qualif’ bouclée en tête par Anze Lanisek ce jeudi, place au concours de Garmisch Partenkirchen (Allemagne), ce vendredi. Le deuxième des quatre de la célèbre Tournée des 4 Tremplins. C’est Karl Geiger qui avait triomphé lors du premier, à Oberstdorf, lundi. C’est un évènement à suivre à partir de 14h sur Eurosport 1 et Eurosport Player.

Stoch est candidat : son magnifique saut lui a offert une belle 2e place

Omnisport Les 30 moments inoubliables d'une année pas comme les autres IL Y A UN JOUR