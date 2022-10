Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket-ball - NBA : Les Lakers mangés d'entrée, Tatum déjà chaud

Première nuit difficile pour les Lakers. Sur le parquet des champions en titre, l'équipe de LeBron James (31 points), Anthony Davis (27) et Russell Westbrook (19) a été surclassée par des Warriors de Stephen Curry (33 points) déjà bien en place (123-109). Un Golden State au complet s'est imposé après un 3e quart-temps de feu (32-16). Il reste du boulot pour que LA, champion il y a deux saisons en arrière, retrouve sa superbe de 2020... il y a presque une éternité.

Les Celtics, finalistes du dernier exercice et chamboulés par des remous internes avec la suspension de leur entraîneur, ont commencé du bon pied leur saison, en battant les Sixers (126-117), grâce à leur duo Jayson Tatum/Jaylen Brown auteurs de 70 points cumulés.

2. Football : Neymar visé par Lula

Intéressé Neymar ? Le candidat de la gauche à la présidentielle au Brésil, Luiz Inacio Lula da Silva s'en est pris à la star du football brésilien qui soutient l'actuel président Jair Bolsonaro, raillant sur le fait que ce choix serait motivé par... une "réduction" de sa dette auprès du fisc brésilien. "Je saurai ce que Bolsonaro lui a pardonné une fois élu : c'est pour cela qu'il a peur de moi", a souligné Lula. Ambiance.

3. Football - Liga : Griezmann n'a pas suffi

Interception et passe décisive pour Morata : Antoine Griezmann était inspiré mardi soir lors du derby face au Rayo Vallecano au Metropolitano pour la 10e journée. Mais l'Atlético a tout de même concédé le nul 1-1 dans les dernières minutes . Il reste à la 3e place au classement, à deux points du FC Barcelone (22 points), qui reçoit Villarreal jeudi soir au Camp Nou.

Tennis - WTA Guadalajara : Caroline Garcia, 10e mondiale, s'est qualifiée difficilement pour le 3e tour du WTA 500, aux dépens de la Canadienne Rebecca Marino (80e), battue 6-7 (2/7), 6-3, 7-6 (7/5), Caroline Garcia, 10e mondiale, s'est qualifiée difficilement pour le 3e tour du WTA 500, aux dépens de la Canadienne Rebecca Marino (80e), battue 6-7 (2/7), 6-3, 7-6 (7/5), se rapprochant un peu plus du Masters féminin . Au prochain tour, ce sera l'Américaine Sloane Stephens (50e) ou la Suissesse Belinda Bencic (14e).

Basket - Euroligue : Villeurbanne et Monaco se sont inclinés à l'extérieur mardi lors de la 3e journée, lourdement sur le terrain de Fenerbahce (84-63) et avec des regrets à Tel Aviv (78-70).

Tennis - ATP 250 Anvers : Dans le dernier match de la journée, David Goffin a sorti son compatriote belge, invité à Anvers, Gilles Arnaud Bailly au premier tour après 3 sets serrés 7-6 (9/7), 5-7, 6-4.

Le football souffre de myopie. Liverpool, qui reçoit West Ham mercredi (20h30), connaît un début de saison délicat malgré sa victoire face à Manchester City (1-0) dimanche dernier. Son entraîneur, Jürgen Klopp, a ainsi été contesté, quelques mois seulement après avoir échoué de peu dans la quête d'un fabuleux quadruplé. La preuve que le présent n'a pas toujours raison. Chronique à lire de Philippe Auclair.

Vous avez beau afficher 23 printemps et la fraîcheur de la jeunesse, il y a des événements qui peuvent marquer une sacrée bascule dans votre carrière professionnelle. Prenez Perrine Laffont. L'Ariégeoise a tout gagné sur les bosses (or olympique, championnats du monde et général de la Coupe du monde). La lecture de son palmarès rapporté à son âge donnerait le tournis à n'importe qui. Tout rafler si vite a forcément des conséquences sur votre motivation et vos aspirations. Et Laffont ne déroge pas à la règle. Par Christophe Gaudot

A deux semaines du Rolex Paris Masters du côté de Bercy, Arnaud Di Pasquale et ses compères Bertrand Milliard et Sébastien Petit font le bilan du tennis français de la saison autour d'un invité de marque : Paul-Henri Mathieu, directeur du haut niveau à la direction technique nationale au sein de la Fédération Française de Tennis, pour évoquer les problèmes rencontrés, les solutions à trouver et la marche à suivre pour faire repartir la machine bleue.

Le salary cap : c’est un sujet qui tient à cœur à Jean-Baptiste Lafond. Dans sa chroniqe Lafond Dégaine, notre consultant revient sur le plafond salarial fixé à 10,7 millions d’euros pour la saison 2022-2023 qu’il estime facile à contourner. Pour autant, il ne voit pas dans ce mécanisme de régulation quelque chose de factice. Cela reste utile à ses yeux… mais en danger. Extrait en vidéo.

La question du jour : Et si c'était Valverde l'homme fort du Real ?

"c'est le Top 3 mondial en ce moment." Par Vincent Bregévin Il n'y a pas que Benzema dans la vie du Real... il y a Valverde aussi. Éblouissant et décisif dimanche face au Barça (3-1), Federico Valverde est devenu un maillon indispensable du Real Madrid, qui se déplace à Elche mercredi (21h00) lors de la 10e journée. Le milieu de terrain uruguayen, garant de l'équilibre collectif madrilène à un poste qui n'est pas le sien, a su ajouter une capacité à se montrer décisif à la liste déjà bien fournie de ses qualités. Et pour Toni Kroos,Par Vincent Bregévin

