OK, il n'a pas été décisif avec les LA Clippers face aux Spurs de San Antonio (113-116), mais l'ailier français a été assez inspiré aux côtés de Kawhi Leonard avec 21 points, 9 rebonds et 3 passes décisives. Son premier match à plus de 20 points depuis mars 2018 ! Il a certes pallié l'absence de Paul George à cause d'une cheville douloureuse, mais son 3e match à plus de 10 points en 4 rencontres montre que LA était un bon choix de rebond après deux dernières saisons compliquées à Charlotte.