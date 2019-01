Noël, Alaphilippe, cancres, Warriors : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket - NBA : Les Warriors atomisent les Pacers

Alors que la demande de transfert d'Anthony Davis enflamme le monde de la NBA, la machine Warriors est, elle, bel et bien lancée. Les doubles champions en titre ont enchaîné la nuit dernière une onzième victoire de suite en s'imposant très largement (132-100) sur le parquet d'Indiana. Les Pacers, privés de Victor Oladipo (opéré du genou avec succès) jusqu'à la fin de la saison, n'ont rien pu faire pour contrer Steph Curry (26 points à 10/13 au tir) et ses coéquipiers, déjà largement devant à la fin du 1er quart (40-22). DeMarcus Cousins, qui semble retrouver ses sensations au fil des matches, a lui inscrit 22 points. C'est la 36e victoire en 50 matches pour Golden State, toujours leader devant Denver à l'Ouest.

2. Cyclisme - Tour de San Juan : Alaphilippe déjà vainqueur

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Le mois de janvier n'est pas encore terminé mais Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) a déjà repris ses bonnes habitudes en levant les bras lors de la 2e étape du Tour de San Juan. Le Français a pris le meilleur dans le final de la dernière ascension pour s'imposer devant Simone Consonni (UAE Emirates) et Peter Sagan (Bora Hansgrohe). Vainqueur la veille au sprint, Fernando Gaviria conserve la tête au classement général, trois secondes devant Alaphilippe. Les images de son succès juste en-dessous :

Vidéo - En solitaire, Alaphilippe s'adjuge la 2e étape 01:29

3. Foot - Des recherches sous-marines pour Sala

Des recherches sous-marines privées vont être entreprises dimanche pour tenter de retrouver l'avion disparu à bord duquel Emiliano Sala et son pilote avaient pris place, comme l'a annoncé l'océanographe David Mearns, spécialiste de recherche d'épaves en mer. "Sur la base des prévisions météorologiques, nous avons espoir de démarrer les recherches sous-marines au cours du week-end, plus probablement dimanche", a déclaré Mearns, entouré de la famille du footballeur disparu, lors d'une conférence de presse à l'aéroport de Guernesey.

On a aussi retenu pour vous

Foot - Le Paris FC à nouveau sur le podium de la L2. Les Parisiens se sont imposés face à Béziers (1-0) en match en retard de la 22e journée. Lens, battu à Troyes (1-0), et Clermont, tenu en échec par Le Havre (0-0), ont eux marqué le pas.

Foot - Un choc Chelsea - Man U en 8e de la FA Cup. Les Blues, tenants de la Coupe d'Angleterre, affronteront les Red Devils pour l'unique choc entre équipes de Premier League des 8es de finale. Les rencontres auront lieu mi-février.

Foot - Mihajlovic remplace Inzaghi sur le banc de Bologne. Le 18e de Serie A a démis Pippo Inzaghi de ses fonctions d'entraîneur pour nommer à sa place Sinisa Mihajlovic.

Hand - Saison terminée pour Cyril Dumoulin. Le gardien des Bleus, blessé dimanche lors du match pour la 3e place du Mondial contre l'Allemagne, souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Smash de défense, filet contourné et passing aveugle : le Top 10 points de l’édition 2019 02:49

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Ski - Schladming : Un triplé historique pour Noël ?

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Après son fantastique doublé Wengen-Kitzbühel, Clément Noël peut-il poursuivre sur sa lancée et remettre ça une troisième fois lors du prestigieux slalom nocturne de Schladming ce mardi soir ? Réponse à partir de 17h45 pour le début de la première manche. A suivre évidemment en direct sur Eurosport.

Vidéo - Noël a tout envoyé pour priver Hirscher d'une victoire sur ses terres 01:54

2. Foot - Coupe de la Ligue : Une demie entre cancres

Le dernier de Ligue 1, Guingamp, reçoit l'avant-dernier, Monaco, à l'occasion de la première demi-finale de la Coupe de la Ligue (21h05). Le vainqueur s'offrira un billet pour la finale au Stade de France et donc un petit coin de ciel bleu dans une saison noire.

3. Foot- Premier League : City peut mettre la pression sur Liverpool

Début de la 24e journée du championnat d'Angleterre avec notamment le déplacement de Manchester City (2e) à Newcastle (17e). Manchester United, qui reçoit Burnley, et Arsenal, qui accueille Cardiff, seront également sur le pont ce mardi soir (six rencontres à 20h45 et 21h). En cas de succès, les Citizens pourraient revenir provisoirement à un point de Liverpool, qui recevra Leicester mercredi soir.