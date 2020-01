Nouvelle tête au Barça, Gilgeous-Alexander, perturbations à Melbourne : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Liga : Valverde limogé, Quique Setién à la tête du Barça

Ce n'était plus qu'une question d'heures, c'est désormais officiel : Ernesto Valverde a été démis de ses fonctions d'entraîneur du Barça. A la tête du club catalan depuis le mois de juin 2017, il a remporté deux championnats d'Espagne, mais a aussi subi deux "remontada" en deux ans en Ligue des Champions, face à la Roma puis Liverpool. Quique Setién, l'ex-entraîneur du Betis Séville, le remplace dès aujourd'hui. Il sera présenté en conférence de presse ce mardi après-midi.

2. Un triple-double historique pour Shai Gilgeous-Alexander

20 points, 20 rebonds, 10 passes. Face à Minnesota, Shai Gilgeous-Alexander a réalisé le meilleur match de sa carrière et réussi son premier triple double. Et quel triple double ! Russell Westbrook et SGA sont désormais les seuls meneurs avec des triples-doubles à 20 points et 20 rebonds sur les trente dernières années. Cette performance XXL a permis au Thunder de s'imposer (117-104) face aux Wolves. Les Lakers se sont imposés eux face à Cleveland (128-99). LeBron James a marqué 23 de ses 31 points en seconde mi-temps.

3. Incendies en Australie : les entraînements avant l'Open d'Australie suspendus, les qualifications maintenues

Alors que le premier Grand Chelem de l'année débute dans moins d'une semaine, les organisateurs du tournoi ont été contraints de suspendre les entraînements ce mardi. La fumée dégagée par les incendies a dégradé la qualité de l'air. Rafael Nadal, Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas ont notamment du renoncer à leurs entraînements. "Les conditions sur place s'améliorent", ont déclaré les organisateurs à 13 heures (heure locale). Mais durant les qualifications, reportées dans un premier temps puis finalement maintenues, la Slovène Dalila Jakupovic a été contrainte d'abandonner suite à des difficultés respiratoires et de violentes quintes de toux.

Rayon résultats : Tristan Lamasine s'est incliné lors des qualifications pour le Grand Chelem face au Tchèque Lukas Rosol. Le Français s'est incliné 6-4, 6-3. Chez les filles, élimination également de Diane Parry, par Ysaline Bonaventure. Et d'Océane Dodin par Varvara Flink.

On a aussi retenu pour vous

Football - Ligue 2 : Franck Passi a été nommé entraîneur de Niort hier soir. L'ancien adjoint de Thierry Henry à l'AS Monaco aura pour mission de maintenir les Chamois Niortais, qui pointent à la 18e place du classement.

Tennis - WTA Adelaide : La numéro 1 mondiale Ashleigh Barty s'est imposée en 8e de finale face à Anastasia Pavlyuchenkova en trois sets : 4-6, 6-3, 7-5.

La vidéo de rattrapage

Le tacle de Federico Valverde en finale de la Supercoupe d'Espagne a fait le tour de la planète. Acte d'antijeu ? Diego Siemone prend sa défense.

Le tweet qui fera plaisir aux supporters du Barça

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Handball : France-Bosnie, un match pour l'honneur

Déjà éliminé du championnat d'Europe de handball, l'équipe de France peut sauver l'honneur en s'imposant ce mardi (18h15) face à la Bosnie-Herzégovine. En cas de défaite, les hommes de Didier Dinart signeraient un triste zéro pointé dans ce groupe D.

2. Ski Alpin - Coupe du monde : Le slalom dames à Flachau

Un duel au sommet se prépare ce mardi à Flachau (18h00), entre les deux meilleures slalomeuses du monde Mikaela Shiffrin et Petra Vlhova. La course sera à suivre en direct sur Eurosport.

3. Football - FA Cup

Plusieurs clubs de Premier League dont Watford, Newcastle et Tottenham disputent leur 32e de finale retour de FA Cup ce mardi, rejoués après un match nul il y a quelques jours. Les hommes de José Mourino affronteront Middlesbrough (21h05).

4. Une place en 8e en jeu pour Pierre-Hugues Herbert

Pierre-Hugues Herbert joue ce mardi son 16e de finale de l'ATP Adelaide face à l'Américain Alex Bolt. En cas de victoire, il rejoindrait ainsi les 8es face au vainqueur du duel Struff-Caruso.