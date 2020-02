Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Équipe de France : Des premiers indices sur le prochain maillot des Bleus

Selon nos informations, le maillot domicile que l'équipe de France portera lors du prochain Euro ressemblera fortement à celui des Bleus champions du monde en 1998. Il faut s'attendre à retrouver une bande horizontale rouge d'environ quatre centimètres d'épaisseur au niveau des pectoraux sous laquelle prendront place plusieurs fines bandes horizontales blanches. Le blanc sera à l'honneur sur le maillot extérieur. Rendez-vous le 27 mars face à l'Ukraine pour voir ces maillots sur le terrain.

2. Tennis – ATP Rotterdam : Le choc pour Dimitrov

Opposé à Grigor Dimitrov dès le premier tour, Denis Shapovalov (N.8) ne sera pas resté longtemps à Rotterdam. Le Canadien a été battu en deux manches par le Bulgare, 22e joueur mondial, (6-3, 7-6). Au prochain tour, Dimitrov pourrait retrouver un autre Canadien en la personne de Félix Auger-Aliassime qui sera aux prises avec Jan-Lennard Struff ce mardi.

Vidéo - Dimitrov a eu Shapovalov en briscard 03:35

3. Basket – NBA : Toronto ne perd toujours pas

Quinzième succès consécutif pour les Raptors ! Les Champions en titre se sont imposés sur leur parquet face à Minnesota (126-137) dans le sillage d'un cinq majeur de feu (quatre joueurs à 20 pts et plus et VanVleet à 16 pts). Côté Wolves, D'Angelo Russell a été plutôt bon (22 pts, 5 passes) pour son premier match, tout comme Karl Anthony Towns (23 pts, 10 rbds, 7 passes) mais ça n'a pas suffi. Dans les autres matches, on retiendra le succès de Utah sur Dallas (123-119) et de Denver sur les Spurs (127-120).

Nous avons aussi retenu pour vous

Football – Transferts : "Comme je l’ai dit, j’ai déjà mon contrat avec David. Dans quelques années, je serai là-bas...". Dans une publicité, Neymar a lâché, avec humour, qu'il jouerait à l'Inter Miami, dont David Beckham est le président, à la fin de sa carrière.

Football – National : Recruté par Cholet (National) pour devenir l'entraîneur adjoint de Stéphane Rossi et coacher l'équipe réserve (R1), Steve Savidan a été remercié un mois et demi plus tard.

Football : Dans une interview accordée au site Globoesporte.com, le fils de Pelé a affirmé que la légende du football brésilien, actuellement âgée de 79 ans, souffrait de dépression et vivait "reclus".

Football – Carnet noir : Président de la FFF de 1985 à 1993, Jean Fournet-Fayard est décédé ce dimanche 9 février à l'âge de 88 ans, a annoncé la fédération dans un communiqué publié lundi.

Vidéo - Madiot : "Leonardo, il a tout compris" 01:42

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football – Coupe de France : Rennes défie le petit poucet Belfort

Premier quart de finale de Coupe de France ce mardi soir au Stade Auguste-Bonal de Sochaux. Le petit poucet Belfort, club de quatrième division (N2), y accueille ni plus ni moins que le tenant du titre, le Stade Rennais (20h55). Belfort et Épinal, qui affrontera Saint-Étienne jeudi, sont les derniers représentants du monde amateur alors que les autres quarts de finalistes sont Dijon et le PSG d'un côté et l'OL et l'OM de l'autre. L'an dernier, tous les demi-finalistes étaient issus de l'élite.

Steven Nzonzi avec Rennes en 2020Getty Images

2. Tennis – ATP Rotterdam : Choc en stock et Français en programme

Le programme est chargé pour la deuxième journée de l'ATP 500 de Rotterdam. Félix Auger-Aliassime défie Jan-Lennard Struff en ouverture alors que plus tard, Khachanov sera aux prises avec Fognini. Côté Français, Grégoire Barrère devra battre Alexander Bublik pour avancer et Benoît Paire affrontera Aljaz Bedene.

3. Cyclisme – Tour de Colombie : Alaphilippe et Jungels à l'assaut des terres de Bernal

Egan Bernal, premier Colombien vainqueur de la Grande Boucle l'an dernier, va tenter de défendre ses terres contre les "envahisseurs" étrangers, dont le Français Julian Alaphilippe, qui partent mardi à l'assaut du Tour de Colombie.