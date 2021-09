CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football, L1 : Paris remercie Hakimi, Lyon enchaîne, l'OM muet

Omnisport Paris sans Messi, Camavinga en pleine bourre, Griezmann en plein spleen : L'actu sur un plateau HIER À 04:58

Achraf Hakimi a sauvé le PSG à Metz Crédit: Getty Images

2. Football, L1 : Encore des incidents avec les "supporters"

De nouveaux incidents ont émaillé la journée de Ligue 1 mercredi. Des supporters marseillais ont envahi la pelouse d'Angers après le coup de sifflet final afin d'en découdre avec leurs homologues du SCO. Une situation similaire a été évitée à Metz, alors qu'un bus de fans des Girondins de Bordeaux a été pris pour cible à Montpellier et que plusieurs blessés sont à déplorer.

3. Football, Liga : Benzema et la barre des 200

Il n'en finit plus de laisser son empreinte dans l'histoire de ce club mythique. En inscrivant un doublé face à Majorque dans la très large victoire du Real Madrid (6-1), Karim Benzema a porté son total de buts en Liga à 200. Il devient ainsi le 10e joueur de l'histoire à franchir cette barre incroyable.

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Tennis, WTA Indian Wells : Dans un message publié sur les réseaux sociaux, les organisateurs du tournoi d'Indian Wells ont annoncé le forfait de Naomi Osaka.

ATP Metz : Andy Murray s'est qualifié pour les quarts de finale du Moselle Open en battant Vasek Pospisil (66e) en deux manches (6-3, 6-3).

Football, Copa Libertadores: Avec un doublé de Bruno Henrique, Flamengo a battu le club équatorien de Barcelona SC (2-0) en demi-finale aller mardi à Rio de Janeiro. Le match retour aura lieu le 29 septembre à Guayaquil.

Serie A : Quelques heures après la première victoire de la Juventus à La Spezia (2-3), l'AC Milan a rejoint l'Inter en tête en battant Venise (2-0) avec une passe décisive et un but de Théo Hernandez, entré en jeu.

Basket, NBA : L'entraîneur de Philadelphie, Doc Rivers, a confirmé que Ben Simmons avait demandé à quitter le club, mais il a insisté sur le fait que les Sixers souhaitaient que l'Australien reste au sein de la franchise

: Les sportifs américains sélectionnés pour les prochains Jeux olympiques d'hiver, qui auront lieu en février 2022 à Pékin, y participeront à la condition d'être vaccinés contre le Covid-19, selon des directives dévoilées mercredi par le Comité olympique et paralympique des États-Unis (USOPC).

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Bradley Wiggins connaît bien les Championnats du monde pour y avoir participé et fait partie de l'équipe qui a mené Mark Cavendish vers le titre en 2011. Le consultant Eurosport vous livre son analyse sur cette course si particulière, les clés selon lui pour s'y imposer et il se permet même de livrer son favori pour la course masculine : Wout Van Aert.

Souvenirs, clés de la course et favoris : Wiggins décrypte les Mondiaux

Le podcast

Gillian Galan n’a que 30 ans. Pourtant, sa carrière de joueur de rugby est mise en stand-by, et l’espoir de la voir reprendre son cours semble infime. L’ancien n°8 du Stade Toulousain souffre du syndrome de l’artère poplitée piégée, qui entraîne dans son cas une perte de sensibilité dans un pied. Il raconte cela à Raphaël Poulain et Arnaud Beurdeley, et parle aussi de l'avenir.

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Football, Liga : Koeman et le Barça sous pression

Sur un siège éjectable, Ronald Koeman sera sur le banc du FC Barcelone ce jeudi soir face à Cadiz (22h00). Avec l'obligation de voir le Barça retrouver le chemin de la victoire pour enlever un peu de pression sur les épaules du technicien néerlandais.

2. Handball, Ligue des champions : Paris attendu au rebond

Alors que Montpellier s'est incliné dans la salle du club danois d'Aalborg (36-28), le PSG va devoir se reprendre à domicile contre le Dinamo Bucarest après leur revers contre Veszprem. Un choc à suivre sur Eurosport.

Montpellier a couru après le score... sans jamais pouvoir revenir : le résumé

