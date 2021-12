CE QU'IL NE FALLAIT PAS MANQUER ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Basket - NBA : Brooklyn perd malgré le retour de Durant, le match de Golden State reporté, Giannis brille

Les Brooklyn Nets se sont inclinés sur leur parquet face aux Sixers de Philadelphie (102-110), jeudi, malgré le retour de leur superstar Kevin Durant, tandis que le match entre Denver et Golden State a été reporté en raison de l'incapacité des Nuggets, décimés par les blessures et les cas positifs au Covid, d'aligner huit joueurs sur le terrain.

Toujours à l'Est, Milwaukee n'a fait qu'une bouchée d'Orlando (136-118) grâce à un grand Giannis Antetokounmpo auteur de 33 points et 12 rebonds. Washington s'est imposé à domicile face à Cleveland (110-93) pour le retour de Bradley Beal qui a inscrit 29 points et délivré 10 passes décisives.

2. Football - Premier League : MU se remet à l'endroit

Manchester United a vite remis la marche avant. Accrochés à Newcastle (1-1) il y a trois jours, les Red Devils l'ont aisément emporté contre Burnley (3-1), jeudi soir. Buteur, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers menaient même 3-0 après 35 minutes et ont ensuite géré leur avantage avec sérieux. Avec ce succès, la formation mancunienne se hisse au 6e rang, à hauteur de West Ham (5e).

3. Football - Premier League : Lukaku met le feu à Chelsea

Romelu Lukaku n'est pas satisfait de sa situation à Chelsea, où il a perdu sa place de titulaire ces dernières semaines. Décisif lors de ses deux dernières sorties, le Belge, transféré cet été contre 115 millions d'euros, fait part de sa frustration lors d'une interview à Sky Sport Italia et évoque son départ à l'Inter Milan, où il espère revenir.

Romelu Lukaku Crédit: Getty Images

Football - Liga Portugaise : Le FC Porto a dominé le Benfica Lisbonne (3-1), jeudi, grâce à des buts de Fabio Vieira, Pepê et Mehdi Taremi, alors que Roman Yaremchuk avait réduit l'écart pour les Aigles. Le FC Porto a dominé le Benfica Lisbonne (3-1), jeudi, grâce à des buts de Fabio Vieira, Pepê et Mehdi Taremi, alors que Roman Yaremchuk avait réduit l'écart pour les Aigles. Les hommes de Sergio Conceiçao en ont profité pour reprendre les rênes du classement , au coude-à-coude avec le Sporting.

Football - Ligue 1 : Selon plusieurs médias (AFP, L'Equipe, RMC), Monaco a décidé Selon plusieurs médias (AFP, L'Equipe, RMC), Monaco a décidé de mettre fin à sa collaboration avec Niko Kovac . Les dirigeants du club de la Principauté auraient reçu le technicien croate ce jeudi pour lui annoncer leur décision alors que l'ASM pointe à la 6e place du classement

Football - Coupe de France : Vingt-et-un joueurs des Girondins de Bordeaux : Vingt-et-un joueurs des Girondins de Bordeaux "sont indisponibles pour des raisons liées au Covid " en vue du 16e de finale de la Coupe de France prévu dimanche à Brest, a indiqué jeudi le club bordelais. Les Girondins demandent le report de la rencontre et s'étonne du manque de "souplesse" de la FFF. Mais Brest "se prépare à jouer".

Football - CAN : Quatre joueurs de la sélection camerounaise ont été testés positifs au Covid-19 et ont été placés à l'isolement, dix jours avant le début de la CAN (9 janvier-6 février) organisée au Cameroun, a annoncé jeudi un responsable de la Fédération.

Football : Trois entraineurs de football ont été inculpés au Gabon de "viol sur mineur", "agressions sexuelles" et "mise en danger de la vie d'autrui" une quinzaine de jours après des révélations dans la presse de cas de pédophilie dans le sport gabonais, a annoncé jeudi le procureur de la République de Libreville.

Saut à ski - Tournée des 4 tremplins : Le Japonais Ryoyu Kobayashi a remporté la première étape de la Tournée des Quatre Tremplins, mercredi à Oberstdorf (Allemagne), avec 302 points, devant les Norvégiens Halvor Egner Granerud (299,2) et Robert Johansson (298,6). Auteur d'un triomphe en 2019 (victoire sur les quatre étapes de la Tournée), le Japonais de 25 ans signe déjà sa 4e victoire de la saison.

Le 31 décembre 1988, Chicago recevait Philadelphie pour un match de playoffs sous haute tension en raison du passif entre les deux entraîneurs, Mike Ditka et Buddy Ryan. Toute la NFL guettait ce duel, mais personne n'imaginait que la rencontre serait transportée dans une autre dimension. La faute à un micro-climat qui laissa le brouillard envahir le stade.

Le Fog Bowl, un match dans la 4e dimension. Crédit: Eurosport

En lutte pour une place en Ligue des champions, le Valence CF reçoit l'Espanyol en ouverture de la 19e journée à Mestalla dans un contexte Covid compliqué en Liga. Trois joueurs vont manquer à l'appel pour les locaux, alors que les Barcelonais ont cinq absents.

