1. Football - Ligue 1 : Mbappé dit oui à Paris, Leonardo prend la porte

Le feuilleton a enfin connu son épilogue. Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain ont officialisé la nouvelle samedi soir , en amont de la rencontre à Metz (5-0), où la star parisienne a pu étrenner un t-shirt floqué d'un 2025. L'international français (23 ans) a en effet prolongé son contrat de trois années supplémentaires. Une incroyable saga achevée, un autre chapitre tend à s'ouvrir au PSG. Directeur sportif, Leonardo n'a pas survécu à l'annonce de la prolongation, puisque le Brésilien aurait été démis de ses fonctions, selon des informations d'Amazon confirmées par l'Equipe . Le début d'un grand ménage ?

Pourquoi le Real panique ? "Parce que Mbappé ne dit rien"

2. Football - Ligue des champions féminine : Le grand huit de l'OL

Les patronnes sont de retour. Un an après avoir été éliminées par le PSG, les joueuses de l'Olympique lyonnais ont remporté leur huitième couronne européenne , un record. Les Rhodaniennes ont pris le dessus sur le Barça d'Alexia Putellas (1-3), buteuse samedi soir, grâce à un début de partie parfaitement négocié et à une efficacité redoutable. Menées par une excellente Ada Hegerberg (autrice du deuxième but lyonnais), les protégées de Sonia Bompastor confirment leur retour au sommet, elles qui n'ont jamais perdu une finale européenne.

3. Football - Ligue 1 : L'OM a le sourire, Saint-Etienne s'arrache et accroche le barrage

Le final de la Ligue 1, disputé en intégralité samedi soir, a offert son lot de spectacle. Si Mbappé s'est offert un triplé pour fêter sa prolongation au Parc face à Metz (5-0), Bordeaux a vécu une soirée mouvementé. Les Girondins l'ont emporté, pour l'honneur à Brest (2-4), puisque c'est bien Saint-Etienne qui a décroché le ticket pour le barrage, après son nul à la Beaujoire (1-1). Dans la lutte pour les places européennes, Marseille est ressorti grand gagnant. L'OM a écrasé Strasbourg (4-0) et profité du match nul des Monégasques à Lens (2-2) pour leur ravir la deuxième place. Monaco doit se contenter de la troisième place, devant Rennes (4e), incapable de battre Lille (2-2).

4. Basketball - NBA : Miami prend l'avantage malgré un Jaylen Brown en feu

Après avoir pris l'avantage du terrain lors du match 2, les Celtics ont subi la loi du Heat à domicile (103-109). Miami a démarré très fort, menant de 21 points à la fin du premier quart-temps. Mené par un Jaylen Brown record en playoff (40 points), Boston a réalisé un dernier quart-temps de haute volée, insuffisant toutefois pour recoller au Heat, qui n'a pas pu compter sur Jimmy Butler en deuxième période (8 points), blessé au genou. Une blessure qui ne devrait pas l'empêcher de jouer Game 4, selon l'entraîneur Erik Spoelstra.

Rugby - Top 14 : Le Stade toulousain (6e) a pris une option pour la qualification après avoir martyrisé Brive sur ses terres (8-26). Malgré une supériorité numérique, les Coujoux (12e) restent sous pression dans la course au maintien.

Golf - PGA Championship : Woods a dit stop. Après avoir passé le cut, le lauréat de quinze Majeurs a jeté l'éponge cette nuit, lors de la 3e journée. Très affaibli par sa jambe droite, Woods a rendu une carte de 79, le repoussant à la dernière place. Il s'agissait seulement de son deuxième tournoi depuis son accident de voiture, il y a près de quinze mois.

Basketball - Euroligue : Le champion en titre a fait tomber le Real Madrid. Longtemps en tête dans cette finale, les Madrilènes ont plié dans le dernier quart-temps face à l'Efes Istanbul (57-58). Côté Français, Vincent Poirier a rendu une copie propre (5 points, 4 rebonds), mais insuffisante pour l'emporter.

Athlétisme - Ligue de Diamant, Meeting de Birmingham : Rénelle Lamote a réussi sa rentrée avec un premier chrono sous les deux minutes sur 800 mètres (1'59''53). La Française (28 ans) n'a pas encore accroché les minima pour les Mondiaux de Eugene (USA, 15-24 juillet), fixés à 1'59''30, mais elle sera bien là lors des Championnats d'Europe de Munich (15-21 août), avec l'objectif d'une médaille.

Football - Coupe d'Allemagne : Auteur de l'égalisation (76e) face à Fribourg en finale, Christopher Nkunku a une nouvelle fois joué les sauveurs pour permettre à Leipzig de remporter la première Coupe d'Allemagne de son histoire (1-1, 2-4 aux t.a.b.). L'international français (2 sélections) a marqué à l'occasion son 35e but cette saison.

"Entre Ferrari et Red Bull, ça va être la guerre du développement ce week-end à Barcelone"

Pour tout savoir au sujet de Roland-Garros, rendez-vous chaque jour à partir du dimanche 22 mai dans l'émission Eurosport Tennis Club - La Terrasse. Présentée par Géraldine Weber, avec notre consultant Arnaud Di Pasquale, l'émission accueillera de nombreux invités. On vous réserve plein de surprises, pendant une heure de tennis "très perchée".

Eurosport Tennis Club - La Terrasse : A suivre tous les jours à partir du 22 mai

Ce que vous ne manquerez pas ce dimanche

1. Tennis - Roland-Garros : l'entrée en lice d'Alcaraz

Les Internationaux de France débutent ce dimanche et Carlos Alcaraz sera la première grande attraction du court Philippe Chatrier. L'Espagnol, vainqueur à Madrid, jouera en quatrième rotation face à Juan Ignacio Londero, sorti des qualifications. Peu avant, Felix Auger-Aliassime sera lui aussi sur le pont. Le Canadien affrontera Juan Pablo Varillas. Côté tricolore, Quentin Halys entamera son tournoi face à John Isner. Chez les dames, Kristina Mladenovic sera opposée à Leylah Fernandez, finaliste du dernier US Open.

2. Formule 1 - Grand Prix d'Espagne : le nouveau mano a mano entre Verstappen et Leclerc

Charles Leclerc va-t-il égaliser à trois victoires ? Max Verstappen reviendra-t-il sur les talons du Monégasques au général ? Quid des Mercedes ? Tant de questions qui brûlent les lèvres avant le coup d'envoi de la sixième manche du Championnat du monde. Encadré par les Ferraris de Leclerc (pole) et Sainz (3e), Verstappen (2e sur la grille) aura fort à faire pour se défaire des machines rouges. A noter le retour aux avant-postes de Mercedes, avec un George Russell une nouvelle fois plus véloce que Lewis Hamilton en qualifications.

3. Football - Premier League : le sprint final avec un Manchester City maître de son destin

L'horizon d'un invraisemblable quadruplé se rapproche pour Liverpool. Mais les Reds n'ont pas leur destin entre les mains. Le club de la Mersey (2e) accueillera Wolverhampton (8e) à 17h lors d'un multiplex qui sent la poudre. Si Ronaldo, touché à la hanche, ne pourra pas aider Manchester United (6e) à valider sa qualification en Ligue Europa, Pep Guardiola compte sur toutes ses forces vives, Phil Foden et Kevin de Bruyne en tête. Ces derniers ont été élus respectivement meilleur jeune et meilleur joueur de Premier League samedi. Mais face à Aston Villa (17h), les Skyblues devront se méfier des hommes de Steven Gerrard, particulièrement motivé à l'idée de faire chuter le géant mancunien. Et offrir par ricochet un nouveau titre de champion à son club de coeur.

4. Cyclisme - Tour d'Italie : le retour de haute montagne...pour une nouvelle journée dantesque ?

24h après, les coureurs du Giro remettent le couvert lors de la 15e étape, disputée entre Rivarolo Canavese et Cogne (177 km). Avec une étape dantesque dans les jambes, les principaux favoris se montreront peut-être plus prudents dimanche, alors que le profil de l'étape suggère une bagarre entre les ténors du classement général. Nouveau porteur du maillot rose, Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) pourrait profiter du décor et des hautes cimes pour aller chercher un premier bouquet sur cette 105e édition.

Les Ineos-Grenadier pourront-ils aider Richard Carapaz à rester en rose jusqu'au bout de ce Giro ?

