Ce qu'il ne fallait pas manquer entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des Nations : Le Portugal en "finale" pour le Final Four

Ad

En étrillant la République tchèque (0-4) samedi soir à Prague, le Portugal s'est propulsé à la première place du groupe 2, qu'il tentera de garder mardi contre l'Espagne, surprise par la Suisse (1-2). Une place dans le Final Four sera en jeu et ce sont là les bonnes nouvelles pour les Lusitaniens. Sauf pour Cristiano Ronaldo, qui ne paraît plus avoir sa superbe d'autan. Nez explosé dans un choc, pénalty offert, et occasions manquées à foison : le Mancunien ne fait décidément pas surface en ce début de saison.

Omnisport Larmes de Federer, génie de Messi, panache de Alaf' : Le plateau du jour HIER À 06:03

2. Tennis - Laver Cup : Djokovic au rendez-vous

La dernière fois qu'il avait joué, c'était lors de son sacre à Wimbledon, le 10 juillet. Le moins que l'on puisse dire est que Novak Djokovic était prêt et la Team Europe en a profité . A Londres, le Serbe a renvoyé sèchement Frances Tiafoe à son vestiaire (6-1, 6-3), puis il a dominé le double en association avec Matteo Berrettini face à Alex de Minaur et Jack Sock (7-5, 6-2). Team Europe mène 8-4 contre Team Monde avant la dernière journée.

3. Rugby - Top 14 : Toulouse sonne le Racing 92

"On est tombé sur un grand Toulouse. Comptablement, ça fait un peu cher. On était venu ici pour faire un grand match et on repart avec les valises un peu pleines" : voilà le résumé de Teddy Iribaren, sorti un peu groggy de son match comme ses partenaire du Racing 92, laminés 37 à 10 à Toulouse, lors de la 4e journée du Top 14.

Parallèlement, Bordeaux-Bègles a chuté à Bayonne (20-15) et Montpellier a submergé Pau (43-17).

Et aussi…

Handball - Ligue des champions féminine : carton plein français face aux clubs hongrois. Les Messines ont réalisé l'exploit de s'imposer chez le géant Györ (28-24) et les Brestoises gagné sur le fil à Ferencvaros (20-21), lors de la 3e journée.

Cyclisme - Championnat du monde : Mathieu van der Poel, l'un des favoris dans la course au titre à Wollongong, adolescentes, à l'hôtel des Néerlandais, à Brighton-Le-Sands. Il doit comparaître mardi devant le tribunal de Sutherland. : Mathieu van der Poel, l'un des favoris dans la course au titre à Wollongong, a passé la nuit au poste de police avant de prendre le départ et d'abandonner après 30 kilomètres , en raison d'une inculpation pour une agression sur deux, à l'hôtel des Néerlandais, à. Il doit comparaître mardi

A voir, lire ou écouter sur Eurosport

Vous vous réveillez juste ? Alors foncer sur Eurosport pour vivre en direct les derniers tours du circuit Helensburgh - Wollongong, en Australie, et découvrir qui aura la tête en bas et les bras en l'air. Qui succédera à Julian Alaphilippe au palmarès du championnat du monde.

Un sélectionneur n'aime pas l'incertitude, encore moins à deux mois de la Coupe du monde. Face aux blessures, Didier Deschamps a ouvert le champ des expérimentations et celui des possibles. Qui pourrait en profiter ce soir au Danemark (20h45) lors de la der des Bleus, en Ligue des Nations. Cyril Morin et Arthur Merle ont scanné le jeu et le potentiel de cinq candidats de dernière minute, qui pourraient monter dans l'avion pour le Qatar

C'est dur d'être Champions d'Europe, les Rochelais en savent quelque chose. Mais c'est encore plus dur pour eux de devenir champions de France. Serait-ce pour cette saison ? Pour Imanol Harinordoquy et le pack d'Arrêt Buffet, la réponse tient dans le recrutement XXL des Maritimes. Qui passent un test de solidité ce soir en Top 14 à l'ASM.

"Côté effectif, La Rochelle peut regarder Toulouse dans les yeux"

La question du jour : Zarco enfin vainqueur ?

Dix places de deuxième en MotoGP, ça suffit non ? Est-ce qu'il ne serait pas temps pour Johann Zarco de relancer le salto arrière ? Deuxième sur la grille (ah, encore !) derrière le re-re-revenant Marc Marquez (Honda HRC), "Jojo" a une grosse carte à jouer pour sa centième course dans la catégorie, sur le circuit de Motegi, au Japon, à partir de 8h.

Omnisport Sourire bleu, l’adieu de Federer et la détresse d’Hamraoui : le plateau du jour 23/09/2022 À 04:58