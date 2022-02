Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - ATP DubaÏ : Djokovic ne manque pas sa rentrée

2. Football - Ligue 1 : Marco Verratti rattrapé par la patrouille

Marco Verratti lors de Nantes-PSG. Crédit: Getty Images

3. Tennis - ATP Acapulco : Mannarino n'ira pas plus loin

Adrian Mannarino n'aura fait qu'une courte apparition à Acapulco. Le Français, 55e mondial et auteur d'un bon début de saison, s'est incliné en deux manches (6-3, 6-3) devant l'Américain Taylor Fritz, 16e mondial et tête de série N.7. L'Américain John Isner, le Serbe Dusan Lajovic et l'Allemand Peter Gojowczyk se sont qualifiés pour le 2e tour en attendant l'entrée en lice de l'Allemand Alexander Zverev, N.3 mondial, qui boucle le programme de cette première journée face à l'Américain Jenson Brooksby.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football : Pelé, la légende brésilienne du football, hospitalisé depuis huit jours pour une chimiothérapie, devra prolonger son séjour en raison d'une infection urinaire.

Football - Serie A : Naples (3e) a manqué l'occasion de prendre la tête du classement à l'AC Milan en se contentant d'un nul chez le relégable Cagliari (1-1), arraché in extremis par Victor Osimhen.

F1 - Saison 2022 : L'écurie française Alpine a présenté la monoplace baptisée "A522", majoritairement bleue et désormais légèrement rose, que piloteront l'Espagnol Fernando Alonso et le Français Esteban Ocon.

Tennis - WTA Guadalajara : La Française Harmony Tan, 110e mondiale, s'est qualifiée pour le 2e tour en disposant de l'Américaine Madison Keys, 55e mondiale, en trois manches (6-4, 1-6, 6-1).

Football - Ligue 2 : Toulouse, porté par une attaque de feu, a surclassé Le Havre (4-0) et conforté sa place de leader au terme d'un match intense au Stadium, en clôture de la 25e journée.

La vidéo de rattrapage

Samedi, l’Écosse reçoit la France à Murrayfield (15h15). Un match que les Bleus doivent aborder très différemment par rapport à celui remporté face à l’Irlande, selon notre consultant Jean-Baptiste Lafond. Voici son conseil, dans sa chronique hebdomadaire. Il évoque également le Top 14, le duo Mignoni-Azéma au RCT et la possible intégration de l’Afrique du Sud au Tournoi.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football : Lille s'attaque aux Blues, les Bleues au révélateur néerlandais

2. Cyclisme - UAE Tour : Ganna et Pogacar en têtes d'affiche

Après deux étapes favorables aux sprinters, les rouleurs et les prétendants à la victoire au classement général vont s'expliquer sur le contre-la-montre de la 3e étape, une boucle de 9 kilomètres autour d'Ajman. Si l'Italien Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), champion du monde du chrono, sera le grand favori pour la victoire, le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) pourrait venir le contrarier sur un exercice où le double vainqueur du Tour de France a prouvé sa qualité. Départ du premier coureur à 11h15, à vivre en direct sur Eurosport comme l'ensemble de l'épreuve.

3. Tennis : Rinderknech, Rublev, Garcia, Cornet, Nadal, Medvedev, Tsitsipas… que du beau monde !

Les amateurs de tennis seront servis aujourd'hui. Arthur Rinderknech défiera l'Espagnol Roberto Bautista Agut à Dubai, au cours d'une journée qui verra également à l'œuvre le Russe Andrey Rublev, le Polonais Hubert Hurkacz et le Canadien Denis Shapovalov. Le tout est à suivre sur Eurosport à partir de 11h. De belles affiches, il y en aura aussi chez les dames à Doha où Caroline Garcia affrontera l'Américaine Cori Gauff tandis qu'Alizé Cornet sera opposée à la Biélorusse Aryna Sabalenka, numéro 2 mondiale. Et la nuit prochaine, Dannil Medvedev, Rafael Nadal et Stefanos Tsitispas feront leur entrée dans le tournoi d'Acapaulco, à suivre également en direct sur Eurosport.

(avec AFP)

