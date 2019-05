Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

Tennis - Masters Rome : Djokovic vient à bout de Del Potro

Le public italien a assisté vendredi à l'un des sommets de cette première partie de saison. A l'issue d'un combat gigantesque de 3h01, Novak Djokovic, accrocheur en diable, est venu à bout d'un Juan Martin Del Potro longtemps impressionnant et qui a obtenu deux balles de match. Vainqueur 4-6, 7-6, 6-4, le n°1 mondial serbe affrontera Diego Schwartzman en demi-finales.

Novak Djokovic célèbre contre Juan Martin Del Potro, le 17 mai 2019 à Rome.Getty Images

Football - Ligue 2 : Lens et le Paris FC en pré-barrages pour la montée, Béziers relégué

Ils étaient trois pour deux places et c'est finalement Lens et le Paris FC qui disputeront les pré-barrages de montée en Ligue 1, aux dépens de Lorient, tandis que Béziers évoluera en National la saison prochaine. Derrière Metz et Brest, déjà assurés d'accéder à l'élite, et Troyes, qui avait consolidé sa troisième place, la lutte était acharnée pour les 4e et 5e places de L2 lors de cette ultime journée.

Basketball - NBA : Milwaukee enfonce le clou

Deuxième match des finales de la conférence Est et deuxième victoire de Milwaukee face à Toronto (125-103). Giannis Antetokounmpo (30 points, 17 rebonds) a brillé vendredi avec les Bucks, tout comme Ersan Ilyasova (17 points) en sortie de banc.

Nous avons aussi retenu pour vous

Golf - Championnat PGA : L'Américain Brooks Koepka survole le Championnat PGA et collectionne les records, tandis que Tiger Woods n’a pas passé le cut à l’issue du 2e tour, vendredi à Farmingdale.

Football - Ligue 1 : Sylvinho devrait être le prochain entraîneur de l’OL et formé un duo intéressant avec Juninho, futur directeur sportif des Gones. Selon RMC Sport et L’Equipe, l’actuel sélectionneur des U23 brésiliens va s’engager en faveur du club rhodanien pour une durée de deux ans.

Sylvinho était l'adjoint de Roberto Mancini à l'Inter Milan en 2016.Getty Images

Natation - L'Américain Nathan Adrian, champion olympique du 100 m nage libre en 2012 à Londres, a fait son retour en compétition vendredi, quatre mois après avoir annoncé qu'il était atteint d'un cancer des testicules. Il a terminé avec son chrono de 49’’31 à la 4e place du 100 m de la réunion de Bloomington.

Football - MLS : À la suite d’une altercation avec le gardien de but des NY Red Bulls la semaine dernière, le capitaine suédois du Los Angeles Galaxy Zlatan Ibrahimovic a écopé vendredi d'une suspension de deux matches ainsi que d'une amende.

Basket - Euroligue : Porté par les 23 points de Nando de Colo, le CSKA Moscou a scalpé le champion d'Europe madrilène (95-90) et rejoint l'Anadolu Efes, tombeur de Fenerbahçe (92-73), en finale.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Monaco est en danger, eux sont descendus : ces catas qui ont marqué le football français 01:38

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

Tennis - Masters Rome : place au dernier carré

Aura-t-on droit à un 54e affrontement en carrière entre Novak Djokovic et Rafael Nadal, dimanche à Rome ? La réponse sera positive si le numéro 1 mondial prend le meilleur sur Diego Schwartzman et que le roi de la terre battue écarte Stefanos Tsitsipas à l’occasion des demi-finales, programmées ce samedi au Foro Italico. Deux affiches de choix à suivre en exclusivité sur Eurosport !

Chez les dames, le dernier carré mettra aux prises la Néerlandaise Kiki Bertens à la Britannique Johanna Konta alors que la Tchèque Karolina Pliskova affrontera la Grecque Maria Sakkari.

Football - Ligue 1 : une 37e journée à enjeux

Le Championnat de France touche à sa fin et pas moins de dix équipes joueront plus ou moins gros lors de cette avant-dernière journée. Ce sera notamment très chaud en bas de classement où six équipes sont à la lutte pour ne pas accompagner Guingamp à l’étage inférieur. La rencontre entre Monaco (17e) et Amiens (16e) vaudra notamment le coup d’œil. Malheur au vaincu. Rendez-vous à 21 heures pour un multiplex toujours particulier.

Football - Ligue des champions féminine : Lyon, quatre à la suite ?

Le football est un sport qui se joue à onze et, à la fin, c’est l’OL qui gagne ? Triples championnes d’Europe en titre, les Lyonnaises tenteront de coiffer une nouvelle couronne continentale à Budapest. Le dernier obstacle qui se dresse sur la route des joueuses de Reynald Pedros se nomme le FC Barcelone, un outsider ambitieux. L’heure est venue pour Wendy Renard et ses partenaires de venger les garçons, éliminés par le club catalan en 8e de finale de la C1 cette saison. Coup d’envoi à 18 heures.

Mais aussi...

On connaîtra vers 17h15 l'identité du champion d'Allemagne. Le Bayern a la faveur des pronostics avec ses deux points d'avance sur Dortmund avant l'ultime journée. Dans la foulée, Manchester City tentera de s'offrir le doublé. Une semaine après leur nouveau sacre en Premier League, les joueurs de Pep Guardiola affrontent Watford en finale de la Cup. En MotoGP, Fabio Quartararo est attendu au Mans. Plus jeune poleman de l'histoire il y a deux semaines en Espagne, le Français parviendra-t-il de nouveau à briller ? Réponse vers 14h45. En volley, le Zenit Kazan d'Earvin Ngapeth affronte à partir de 19 heures les Italiens de Cucine Lube Civitanova avec l'objectif de décrocher une cinquième Ligue des champions de rang.