Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Open d'Australie : Djokovic prié de quitter le pays

Un supporter de Novak Djokovic muni d'un drapeau serbe à l'aéroport de Melbourne, le mercredi 5 janvier 2022. Crédit: Imago

2. Basketball - NBA : Irving réussit son retour

Kyrie Irving a (enfin) lancé sa saison. Pour ses grands débuts cette saison, celui qui avait manqué plusieurs mois de compétition après avoir refusé de se faire vacciner contre le Covid-19 a rejoué, cette nuit, et contribué (22 points, 3 rebonds, 4 passes) au succès des Nets face aux Pacers (121-129). Kevin Durant a cartonné (39 pts, 8 rbds, 7 p.). Les Mavericks, eux, ont battu les Warriors d'un Stephen Curry discret. Luka Doncic (26 pts, 7 rbds, 8 p.) a guidé la franchise de Dallas lors d'une soirée en hommage à Dirk Nowitzki, dont le N.41 a été retiré.

3. Football - Coupe de la Ligue anglaise : Chelsea met un pied en finale

Les Blues sont imperturbables. Malgré les remous causés par les récentes déclarations de Romelu Lukaku, malgré les absences de Thiago Silva et N'Golo Kanté, testés positifs au Covid-19 le matin même, Chelsea a battu Tottenham (2-0) en demi-finale aller . Kai Havertz a ouvert le score très tôt (5e). Les hommes de Thomas Tuchel ont fait le break après un but gag inscrit contre son camp par Ben Davies.

Romelu Lukaku face à Tottenham Crédit: Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Tennis - ATP Melbourne : Après cinq mois sans jouer, Rafael Nadal a fait son retour sur les courts et battu Ricardas Berankis au 2e tour (6-2, 7-5). Objectif de l'Espagnol cette semaine : tenter de se rassurer sur le plan physique et prendre des repères avant l'Open d'Australie.

Football - Coupe du Roi : Le Real Madrid et le FC Barcelone ont dû s'employer pour battre respectivement le CD Alcoyano (1-3) et le Linares Deportivo (1-2), deux clubs de D3, en 16es de finale. Ousmane Dembélé a marqué.

Cyclisme : Amy Pieters, qui avait été opérée et plongée dans un coma artificiel après un accident en Espagne, respire désormais de manière autonome. Son état est désormais stable. La cycliste de 30 ans va être transférée ce jeudi vers un hôpital néerlandais.

Le tweet qui résumé l'affaire Djokovic

La vidéo de rattrapage

Un pacte aurait été noué entre Mino Raiola et Joan Laporta pour faire venir Erling Haaland l'été prochain au FC Barcelone, selon Deportes Cuatro. Qu'en est-il réellement ? Dans Mercredi Mercato, Martin Mosnier et Cyril Morin se penchent sur la communication des deux hommes, assez éloignées de celle du clan Haaland.

Haaland promis au Barça ? "Le pacte Raiola-Laporta est une opération médiatique"

Le podcast du jour

Le 19 avril 1967 à Boston, Kathrine Switzer devenait la première femme à oser prendre le départ d'un marathon avec un dossard épinglé à sa tenue. Bravant l'interdit et l'agression physique du directeur de course, l'Américaine est allée au bout de son rêve, entraînant dans sa foulée des millions de femmes. Et changeant à tout jamais la face de la course à pied.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - ATP Adélaïde : Monfils lance sa saison

Gaël Monfils avait bouclé l'année 2021 frustré, après une lésion aux adducteurs qui l'avait contraint à abandonner à Bercy. Le Français, qui a annoncé en début de semaine se lancer dans un pari osé avec un tout nouvel équipementier, reprend la compétition au 2e tour à Adélaïde, face à Juan Manuel Cerundolo.

Gaël Monfils passe sous la bannière Artengo, la marque tennis de Décathlon. (Photo Artengo) Crédit: Eurosport

2. Football - Serie A : Une journée perturbée… mais deux chocs maintenus

C'est le grand flou en Italie. Alors que l'intégralité des matches de la 20e journée devait être disputée ce jeudi, plusieurs rencontres pourraient être reportés en raison de mesures sanitaires touchant plusieurs clubs (Salernitana, Bologne, Udinese, Torino) après des cas groupés de Covid-19 dans leurs effectifs. En revanche, les chocs AC Milan - AS Rome (18h30) et Juventus - Naples (20h45) devraient être maintenus.

3. Football - Coupe du Roi : L'Atlético avec Lecomte… et Griezmann ?

Après le FC Barcelone et le Real Madrid, au tour de l'Atlético de tenter de décrocher son ticket pour les huitièmes de finale. Pas franchement flamboyants ces dernières semaines, les Colchoneros affrontent le Rayo Majadahonda (D3) à 21h30. Benjamin Lecomte devrait être titularisé dans la cage alors qu'Antoine Griezmann, qui n'a plus joué depuis le 12 décembre dernier, pourrait faire son retour.

