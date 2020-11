Novak Djokovic aime prendre des positions à contre-courant et en affichant son soutien à un format en deux sets gagnants en Grand Chelem lundi soir, le Serbe ne va une nouvelle fois pas se faire que des amis. " Je suis plutôt partisan des matchs en deux sets gagnants, partout , a-t-il déclaré. Je pense que la durée d'attention des fans, notamment de la nouvelle génération, est plus courte. À nous d'améliorer le produit qu'est le tennis d'un point de vue commercial et marketing ." Sur le court, le Serbe a dominé Diego Schwartzman dans l'après-midi, Daniil Medvedev a lui battu Alexander Zverev en soirée (6-3, 6-4) .

Les franchises NBA sont autorisées à faire des échanges depuis lundi 18h en France et elles ne se sont pas gênées. Chris Paul a ainsi pris la direction de Phoenix en échange, entre autres, de Ricky Rubio et Kelly Oubre Jr.. James Harden lui a, selon plusieurs sources, demandé son transfert, ne sentant plus les Houston Rockets en position de gagner un titre. Le Barbu souhaiterait jouer à Brooklyn ou à Philadelphie. Enfin, les Milwaukee Bucks devraient attirer Jrue Holiday. Eric Bledsoe, George Hill et des choix de draft iraient à La Nouvelle-Orléans en échange.