Couple au top, nuit historique et Noël attendu : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Patinage : James-Ciprès, un couple au top

Le couple français Vanessa James et Morgan Ciprès a remporté son premier titre d'importance sur la scène internationale en s'adjugeant la finale du Grand Prix de patinage artistique, samedi à Vancouver. James et Ciprès, seulement 4e après le programme court, ont surclassé la concurrence grâce à leur programme libre. Les médaillés de bronze des Championnats du monde 2018 ont été crédités d'un score de 148,37 points, leur meilleur de la saison, pour un toral de 219,88 points.

Vanessa James et Morgan Cipres.Getty Images

2. NBA : Soirée historique à Boston

Boston a humilié Chicago 133 à 77, signant la plus large victoire de sa glorieuse histoire et infligeant aux Bulls la défaite la plus lourde depuis leur création. Jamais la franchise la plus titrée de l'histoire de la NBA n'avait dominé un match avec autant d'insolence. Avec un écart de 56 points, Kyrie Irving et ses coéquipiers ont surpassé leurs devanciers de 1962 qui avaient battu Philadelphie de 51 points. Pour les Bulls, le "record" pour la pire défaite de leur histoire datait de novembre 2001 lorsqu'ils s'étaient inclinés de 53 points face à Minnesota.

3. MLS : Atlanta déjà sacré !

Moins de deux ans après ses débuts dans le Championnat MLS, Atlanta est déjà au sommet après sa victoire 2-0 dans la finale 2018 face à Portland, cette nuit. C'est peut-être le début d'un long règne. C'est au minimum une saison qui fera date pour la MLS et Atlanta qui, dans tous les domaines, aussi bien financier que sportif ou par ses supporters, est déjà la franchise référence du soccer. Atlanta a pris l'avantage à la 39e minute grâce à son prolifique avant-centre vénézuélien Josef Martinez. Le défenseur argentin Franco Escobar a doublé la mise à la 54e minute.

On a aussi retenu pour vous

Boxe : L'Ukrainien Vasiliy Lomachenko a ajouté le titre WBO des poids légers à sa ceinture WBA de la catégorie, en surclassant le Portoricain Jose Pedraza, cette nuit, au Madison Square. Lomachenko l'a emporté aux points et a maîtrisé de bout en bout son adversaire, qu'il a envoyé à deux reprises au tapis durant un superbe 11e round.

Foot US : Kyler Murray a reçu samedi le prestigieux trophée Heisman, récompensant le meilleur joueur de football américain universitaire, mais le quarterback de l'université d'Oklahoma peut aussi faire carrière dans le baseball. Murray, 21 ans, est un phénomème du sport, comme Bo Jackson qui, dans les années 1980, a joué en NFL, la Ligue nationale de football américain, et en MLB, la Ligue majeure de baseball.

Foot : La police de Londres va enquêter sur des soupçons d'insultes racistes ayant visé le joueur de Manchester City Raheem Sterling au cours du match de Premier League disputé samedi contre Chelsea, qui a également lancé une investigation.

Le tweet Père Noël

Après la victoire des Lakers à Memphis, LeBron James a offert une paire de baskets à une jeune fille qui travaille pour les Grizzlies. La star des Lakers avait remarqué à chaque fois qu'il vient à Memphis qu'elle portait des chaussures brandées LeBron James. Alors il lui a fait ce petit cadeau.

La vidéo de rattrapage

Frenkie de Jong a 21 ans et il est très courtisé. Notamment par le PSG, dont on dit qu'il aurait jeté son dévolu sur lui. Samedi, le jeune milieu de terrain international néerlandais a encore fait étalage de sa classe, en inscrivant un bien joli but lors de la victoire de l'Ajax sur le terrain du PEC Zwolle (1-4).

Vidéo - Le numéro en solo signé du courtisé de Jong pour l'Ajax 00:34

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Ski : Noël à l'heure ?

Après le géant samedi, place au slalom dimanche à Val d'Isère. Clément Noël, 21 ans, est très attendu côté tricolore. Après sa déception à Levi, il va tenter de se hisser sur son premier podium de l'hiver. Face au skieur originaire du Menil, dans les Vosges, on retrouvera notamment bien sûr Marcel Hirscher, vainqueur du géant samedi, et Henrik Kristoffersen. Début de la première manche à 9h30. Sur Eurosport, évidemment.

Clément Noël - Slalom Levi 2018Getty Images

2. Ligue 1 : Lille pour le break

Dans cette journée tronquée par les manifestations des Gilets Jaunes, le LOSC est un des rares ténors du championnat à jouer ce week-end. L'occasion pour les Nordistes de conforter leur 2e place au classement. Ils reçoivent Reims cet après-midi à 17h et prendront quatre longueurs d'avance sur le 3e, Montpellier, en cas de succès. Auparavant, Strasbourg aura reçu Caen à 15 heures.

3. Euro hand : Les Bleues pour se rapprocher des demies

En pleine confiance depuis trois matchs, les handballeuses françaises sont prêtes à renverser l'avant-dernier obstacle sur la route des demi-finales de l'Euro, la Suède, dimanche à Nantes. Les championnes du monde ont toutes les raisons d'y croire après trois victoires sur la Slovénie, le Monténégro et le Danemark, à chaque fois plus convaincantes. Après la Suède, il restera un match à disputer à Nantes contre la Serbie, mercredi soir (21h).

Vidéo - Kanor, promesse destinée à devenir cador 01:31

4. Copa Libertadores : Place au jeu

Capitale sportive de l'Argentine dimanche, Madrid accueille sous haute surveillance la finale de Copa Libertadores entre River Plate et Boca Juniors, grands rivaux de Buenos Aires, en espérant un dénouement pacifique à ce choc délocalisé en Espagne pour cause de violences. Toute l'Amérique du sud a les yeux rivés sur le stade Santiago-Bernabeu et ses 81.000 places: la vénérable enceinte du Real Madrid, d'habitude plutôt sage, s'apprête à vibrer au rythme de la ferveur argentine, entre chants, tambours, drapeaux et confettis.