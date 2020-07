Numéro 1 mondial, "Pichichi", Live Mercato : le plateau du jour

Ca y est le weekend est fini. Et la semaine repart. Cependant ne déprimez pas : la planète sport ne s'arrête pas. On a même un beau programme ce lundi avec un choc en Serie A, un podcast sur la plus grande sportive de l'histoire ou encore le Live Mercato qui commence pour de nombreuses semaines !

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Golf : Rahm fait coup double

Jon Rahm a signé le weekend de rêve. Avec 279 coups, soit 9 coups sous le par, l'Espagnol a remporté le Memorial Tournament. Grâce à cette quatrième victoire sur le circuit PGA, il est devenu par la même occasion le nouveau numéro un mondial, qui était jusqu'ici Rory McIlroy. Tiger Woods, qui n'avait plus joué sur le circuit PGA depuis février en raison d'une raideur au dos, a pour sa part rendu une carte de 76, soit 4 coups au-dessus du par.

2. Football, Liga : Benzema impuissant devant Messi

Karim Benzema, muet lors du nul du Real Madrid contre Leganés (2-2), n'a cette fois-ci rien pu faire pour empêcher Lionel Messi de décrocher un nouveau titre de meilleur buteur du championnat d'Espagne, le 4e consécutif. Auteur de 25 buts, l'Argentin a terminé premier devant l'ancien Lyonnais (21 buts). Il a ainsi dépassé le mythique Telmo Zarra pour devenir le seul joueur de l'histoire à totaliser sept trophées de "Pichichi".

3. Football, transferts : Douglas Costa pisté par le PSG ?

Le nom de Douglas Costa est encore une fois associé à celui du PSG. A en croire le quotidien italien Tuttosport, Manchester City serait sur le point de s'activer pour concurrencer le champion de France sur ce dossier. Une piste qui peut surprendre alors que Paris a d'autres postes prioritaires en tête et que l'international brésilien de 29 ans de la Juventus est évalué à 40 millions d'euros.

On a aussi retenu pour vous

Football, Serie A : L'Inter Milan a dû se contenter d'un nul (2-2) sur la pelouse de l'AS Rome, lors de la 34e journée du championnat d'Italie.

Premier League : Watford, qui lutte pour son maintien, a limogé son entraîneur Nigel Pearson, son troisième technicien cette saison, à deux journées de la fin du championnat.

Golf : A 80 ans, Jack Nicklaus, légende du golf aux 18 victoires en Grand Chelem, a révélé que lui et sa femme Barbara ont été testés positifs au nouveau coronavirus en mars et qu'ils ont tous deux guéri.

NBA : L'Association des joueurs de la NBA (NBPA) va s'associer avec la marque de vêtements de Russell Westbrook pour concevoir des T-shirts comportant des messages de justice sociale, dont certains n'ont pas été approuvés par la ligue pour la reprise, a rapporté dimanche le média The Athletic.

Le tweet qui donne le sourire

Après la victoire de Fabio Quartararo sur le circuit de Jerez, Johann Zarco s'est invité en conférence de presse pour fêter le succès de son compatriote, son premier dans la catégorie reine du sport moto et le premier d'un pilote français depuis Régis Laconi en 1999.

La vidéo de rattrapage

Alors que le capitaine du Paris Saint-Germain Thiago Silva va quitter le club fin août, quels joueurs pourraient prendre la succession du Brésilien ? Nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier listent les candidats potentiels.

A regarder sur Eurosport

Ce qu’il ne faut pas rater aujourd’hui

1. Quelle est la plus grande sportive de l'histoire ?

De nombreuses sportives se sont illustrées dans l'histoire du sport. De Nadia Comaneci à Steffi Graf en passant par Mildred Didrikson Zaharias, elles sont plusieurs à pouvoir prétendre au titre de plus grande sportive de tous les temps. Pour débattre sur ce sujet, notre consultante et ancienne joueuse de tennis Camille Pin est accompagnée des journalistes Laurent Vergne et Glenn Ceillier.

Ecoutez le podcast

2. Football, Serie A : La Juve peut s'en approcher encore un peu plus

Alors que l'Inter Milan a raté l'occasion de mettre une vraie pression sur la Juventus avec un match nul sur la pelouse de l'AS Rome (2-2), la Juve peut encore se rapprocher d'un neuvième titre d'affilée. Les Turinois refermeront lundi la 34e journée avec la difficile réception de la Lazio Rome (20h45).

3. Football Mercato : Le Live transferts ouvre ce lundi

Comme chaque été et lors de chaque mercato, Eurosport vous fait vivre l'actualité du mercato en direct tous les jours avec les rumeurs qui viennent d'Angleterre, d'Espagne, d'Italie et de toute la planète football. Le live mercato ouvre ce lundi matin. Attention, c'est parti pour des semaines de folies.

(Avec AFP)

