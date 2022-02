CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football – Ligue 1 : le bon coup du LOSC, le coup de sang de l'OL

Ce n'est sans doute pas le succès le plus convaincant de la saison pour Lille, mais le champion de France s'en contentera. Grâce à Gabriel Gudmundsson, le LOSC s'est imposé à Lyon (0-1) et dépose sa victime du soir au classement (les Dogues 8e, les Gones 10e). Une victime à double titre puisque les Gones s'estiment floués par l'arbitrage vidéo, qui a refusé un but de Lucas Paqueta en fin de match.

2. Football – Liga : 4-0, Top 4 et Dembélé décisif, soirée idéale pour le Barça

Ceux qui avaient des doutes, voire des craintes, après un mercato hivernal contre-nature du FC Barcelone seront sans doute rassurés. Après avoir passé quatre buts à Naples en Ligue Europa plus tôt dans la semaine, les Blaugrana ont récidivé dimanche, cette fois sans encaisser le moindre but contre Bilbao. Convaincante et de retour à la 4e place de Liga, la formation catalane, a pu notamment compter sur Ousmane Dembélé auteur d'un but et deux passes décisives après son entrée en jeu. Aubameyang ou Depay ont marqué.

3. Rugby – Top 14 : Toulouse met fin à sa chute libre

Le Stade Toulousain restait sur six défaites de rang, c'est terminé. Les hommes d'Ugo Mola ont remporté un succès étriqué mais précieux (12-11) contre Bordeaux-Bègles dans le choc de la 19e journée. Les Rouge-et-Noir n'ont pas inscrit d'essai mais ont tenu bon face à l'UBB, guère plus inspiré offensivement. Ce succès replace Toulouse au 6e rang du Top 14. Son adversaire reste en tête mais est un leader fragile avec un troisième revers consécutif et un seul point d'avance sur Montpellier, qui compte un match en moins.

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Football : Sur fond de crise en Ukraine, la FIFA a annoncé qu'elle n'empêcherait par la Russie de disputer les barrages de la Coupe du monde en mars prochain, ou de disputer des rencontres internationales, mais elle devra le faire sous drapeau neutre et jouer ses matches à domicile à l'étranger.

Basketball – NBA : Avec un super match de son nouveau tandem de stars Embiid (37 points, 9 rebonds, 4 contres) – Harden (29 points, 10 rebonds, 16 passes), Philadelphie a déroulé à New York. Golden State, battu par Dallas après avoir compté 21 points d'avance, le leader Phoenix, dominé par Utah, ou encore les Lakers, étrillés de 28 points par New Orelans, n'ont pu en dire autant la nuit dernière.

Football – Serie A : Naples s'empare de la première place du championnat d'Italie, à égalité de points avec l'AC Milan, après s'être imposé au stade Olympique de Rome contre la Lazio dimanche soir (1-2).

Athlétisme – Championnats des Etats-Unis en salle : Christian Coleman, remporté pour la troisième fois le 60 mètres dimanche, validant son billet pour les Mondiaux de Belgrade. Le sprinteur, qui aura 26 ans le 6 mars, s'est imposé en 6"45, égalant la meilleure performance de l'année réalisé en janvier par la Bahamien Terrence Jones.

Golf – PGA Tour : Sepp Straka est devenu le premier Autrichien à remporter un tournoi du circuit nord-américain PGA, dimanche, en s'adjugeant le Honda Classic en Floride, profitant de l'effondrement de l'Américain Daniel Berger, qui comptait pourtant six coups de mieux avant le dernier tour.

LE TWEET "rêve de paix" de Daniil Medvedev

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Medvedev, un "vieux" parmi les rois du tennis

LE PODCAST A ECOUTER

"Et à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne..." n'est-ce pas, Gary Lineker ? Si vous ne connaissez pas l'origine de cette célèbre expression : notre podcast "Tu veux une médaille ?" vous éclaire.

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Football – Ligue 2 : Toulouse doit gagner pour s'accrocher à son trône (20h45)

Le TFC mène bon train sur la Ligue 2. Mais il n'est pas le seul. Le leader du championnat se déplace à Grenoble, 19e, pour le dernier match de la 26e journée du championnat. Les Violets ne peuvent laisser traîner des points en route, alors que le Paris FC (2e à égalité de points) ou Ajaccio (3e, à trois points) se sont imposés durant le week-end. Le GF37 peut pour sa part grimper d'un rang en cas de succès et repasser devant Dunkerque.

2. Tennis – WTA : débuts de tournoi à Lyon et Monterrey (à partir de 11h30)

Le circuit féminin se poursuit avec deux nouveaux tournois, dont celui de Lyon à partir de ce lundi. Alizé Cornet, tête de série N.4, et Elsa Jacquemot seront les deux premières Tricolores en lice, respectivement contre l'Espagnole Cristina Busca et la Suissesse Stefanie Voegele. Diane Parry est pour sa part engagée à Monterrey dans la soirée, contre la Bulgare Viktoriya Tomova.

3. Football – championnats européens : Atalanta – Sampdoria en dessert du week-end (à partir de 18h00)

Les journées de championnat se concluent ce lundi ailleurs en Europe avec en point d'orgue le match entre l'Atalanta et la Sampdoria (20h50) en Serie A. La Dea, sevrée de victoirez lors de ses cinq derniers matches, doit absolument reprendre sa marche en avant pour rester au contact des places pour la Ligue des champions. A suivre également Grenade – Cadix en Liga (21h00), Braga – Santa Clara (21h15) en Liga Sagres, ou encore le déplacement du Fenerbahçe à Kasimpasa (18h00) en championnat de Turquie.

