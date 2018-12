Chauvin, OL, Bleues, Rennes : L'actu sur un plateau du 13 décembre 2018

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Rugby : Décès de Nicolas Chauvin

Nicolas Chauvin, troisième ligne de l'équipe Espoirs du Stade Français, victime d'un arrêt cardiaque dimanche à Bègles après un plaquage à la 5e minute, est décédé à l'âge de 19 ans, mercredi au CHU Pellegrin de Bordeaux. Il était en réanimation après avoir "été victime d'un traumatisme cervical qui a occasionné un arrêt cardiaque et une anoxie cérébrale", a précisé le Stade Français.

Ce nouveau drame pose plus que jamais la question des impacts physiques imposés par le sport, moins de quatre mois après le décès de l'Aurillacois Louis Fajfrowski suite à un plaquage lors d'un match amical contre Rodez.

2. Football - Ligue des champions : Lyon de retour après sept ans d'absence

Après un nombre incroyable d'occasions manquées et un but encaissé en première période, l'Olympique Lyonnais est parvenu à égaliser face au Shakhtar Donetsk (1-1) à Kiev grâce à Nabil Fekir (65e), et voir les 8es de finale pour la première fois depuis 2011/2012. La suite ne sera pas facile, le président Jean-Michel Aulas le concède : "On est le Petit Poucet de ces huitièmes, avec l'intime conviction qu'on peut créer quelque chose de grand", a-t-il dit. Mais l'affaire financière est belle puisque l'OL est assuré d'encaisser 53 M, hors droits télé.

Déjà qualifié, le Real Madrid a enregistré avec une équipe rajeunie sa première défaite par trois buts d'écart en C1 à Santiago-Bernabeu, face au CSKA Moscou (0-3).

Dans le Top 16 du gratin européen, on retrouvera donc notamment quatre clubs anglais (Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham), trois espagnols (Real Madrid, FC Barcelone, Atlético Madrid) et allemands (Dortmund, Bayern), et deux italiens (Juventus, Roma) et français (PSG, Lyon). Le tirage au sort aura lieu lundi à midi.

3. Handball - Euro : Les Bleues en demie

Les Françaises devaient gagner pour faire partie du dernier carré. Mission accomplie. L'équipe d'Olivier Krumbholz, boostée par sa demi-centre Nze Minko, son ailière Manon Houette et sa gardienne Laura Glauser, a finalement laissé les Serbes à dix longueurs (38-28), à Nantes. Prochaines adversaires : les Néerlandaises, pour une place en finale.

4. Les Raptors donnent une leçon aux Warriors

Bien que privés de Kawhi Leonard, les Raptors de Toronto ont nettement dominé les Golden State Warriors (113-93) de Stephen Curry, grand absent du premier choc entre les deux meilleures franchises de la NBA, mais bien pâle (10 points à 3 sur 12 aux tirs).

A noter aussi au cours de cette soirée les 44 points de Anthony Davis pour les Pelicans contre le Thunder (118-114), les 40 de C.J. McCollum - qui n'ont pas suffi à Portland face à Memphis (83-92) - , les 39 en 30 minutes de Spencer Dinwiddie pour Brooklyn contre Philadelphie (127-124), ou encore les 38 de Kyrie Irving pour Boston qui a fait plier Washington (130-125).

Cyclisme : Sky, partenaire titre de l'équipe victorieuse de six des sept dernières éditions du Tour de France avec Bradley Wiggins, Christopher Froome et Geraint Thomas, a annoncé son retrait à la fin de la saison 2019. Sky cherche un sponsor relais pour permettre à la formation d'être présente en 2020.

Vincenzo Nibali, 34 ans, leader de l'équipe Bahrein-Merida, a annoncé son engagement sur le Tour d'Italie et le Tour de France 2019.

Football - Ligue 1 : Le Stade Rennais a confirmé Julien Stephan à son poste d'entraîneur jusqu'en 2020. Le club n'aura donc pas attendu la période d'essai de six matches accordée au successeur de Sabri Lamouchi pour trancher.

Marseille-Bordeaux, prévu dimanche pour la 18e journée, a été reporté en raison du reploiement des forces de sécurité autour des manifestations des gilets jaunes et du plan Vigipirate, passé en "urgence attentats". Dijon-PSG a été maintenu samedi (17h00) mais les supporters parisiens ont été interdits de déplacement à Dijon pour les mêmes raisons.

Football - Coupe d'Afrique des Nations 2019 : L'Egypte s'est déclaré prête à accueillir la compétition après la décision du Maroc de ne pas être candidate à l'organisation de cette édition, retirée au Cameroun le mois dernier.

Rugby : L'ancien capitaine d'Arsenal et de l'équipe d'Angleterre de football, Tony Adams, a été nommé président de la Rugby Football League, l'instance qui gère le rugby à XIII en Angleterre.

Basketball - NBA : Stephen Curry a accepté l'invitation de la NASA de visiter son laboratoire lunaire, lui qui avait dit douter que l'Homme ait marché sur la Lune. "Ce que j'ai raconté lors de ce podcast était évidemment une blague", a rassuré le meneur des Golden State Warriors, à ESPN.

1. Biathon : Ça reprend en Autriche

Après Pokljuka, Hochfilzen. Le sprint 7,5 km féminin lance le programme des compétitions autrichiennes, à 14h15. Kaisa Mäkäräinen mène actuellement la Coupe du monde devant Dorothea Wierer, alors que Justine Braisaz, première Française, pointe au douzième rang.

2. Football - Ligue Europa : L'heure de vérité pour Rennes

Le Stade Rennais, troisième de son groupe avec deux points de retard sur Astana, est condamné à gagner contre son rival kazakh (21h00) pour jouer les 16es de finale, tout comme Bordeaux face à Copenhague, même si les Girondins n'ont plus leur destin en main. Séville et l'AC Milan, en ballottage favorable pour une qualification, doivent finir le travail respectivement face à Krasnodar et l'Olympiakos.