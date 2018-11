OL-City, Durant-Harden, River-Boca : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket - NBA : Cartons offensifs mais fortunes diverses pour Durant et Harden

Que ce fut compliqué, une nouvelle fois, pour Golden State. Toujours privés de Stephen Curry et Draymond Green, les Warriors, qui ont compté jusqu'à 18 points de retard, sont venus à bout sur le fil du Magic d'Orlando (116-110) grâce à un énorme dernier quart temps (37-27), mais surtout grâce aux 49 points (+ 9 passes et 6 rebonds) de Kevin Durant. Les champions en titre présentent désormais un bilan de 15 victoires pour 7 défaites et restent deuxièmes à l'Ouest.

Dans les autres matches de la nuit, James Harden a eu moins de réussite puisque Houston s'est incliné en prolongation sur le parquet de Washington (135-131), au terme d'un match de folie où The Beard a pourtant compilé 54 points (+ 13 passes et 8 rebonds) ! Eric Gordon en a lui inscrit 36, mais ça n'a pas suffi pour faire triompher les Rockets face au duo John Wall (36 points, 11 passes) - Bradley Beal (32 points). Milwaukee a de son côté concédé sa sixième défaite de la saison sur le parquet de Charlotte. Tony Parker a marqué 15 points et distribué 6 passes en seulement 21 minutes de jeu pour les Hornets.

2. Foot - Ligue des champions : Neymar et Mbappé contre Liverpool, ça sent plutôt bon

La participation de Neymar et Kylian Mbappé au choc décisif face à Liverpool, mercredi soir au Parc des Princes, se précise. Les deux joueurs, blessés en sélection la semaine passée, ont bien pris part à l'entraînement à huis clos des Parisiens à deux jours de la rencontre et devraient être aptes à débuter contre les Reds, comme l'avait annoncé Thomas Tuchel. Reste à savoir dans quel état physique...

3. Foot - Copa Libertadores : Boca réclame une victoire sur tapis vert, River se fâche

Après avoir donné son accord pour un report de la finale retour de Copa Libertadores, Boca Juniors réclame désormais une victoire sur tapis vert après les incidents de samedi dernier. Le président de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, dénonce une trahison. "J'ai du mal à croire qu'il [le président de Boca, Daniel Angelici, NDLR] ne puisse pas tenir sa promesse. Nous avons signé un document, et nous nous sommes serré la main." D'Onofrio précise que sans son soutien, le match se serait disputé samedi soir. Les deux présidents doivent se réunir ce mardi au siège de la Conmebol pour tenter de trouver une nouvelle date.

On a aussi retenu pour vous

Foot - Metz reprend un peu d'air en tête de la Ligue 2. Sans briller, le FC Metz est venu à bout du Gazélec Ajaccio (1-0) sur sa pelouse de Saint-Symphorien en clôture de la 15e journée. Grâce à cette victoire, les joueurs de Frédéric Antonetti reprennent trois points d'avance sur Brest en tête du classement et six sur Lorient.

F1 - Albon confirmé chez Toro Rosso pour 2019. Brendon Hartley débarqué, Alexander Albon promu. Le Thaïlandais de 22 ans fera équipe avec Daniil Kvyat l'an prochain au sein de l'écurie italienne.

Boxe - Khabib défie à nouveau Mayweather. Le champion de MMA a répété en marge de la présentation de son autobiographie à Moscou son envie de monter sur le ring avec la légende de la boxe.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - "En formant des Fidjiens, le rugby français se tire une balle dans le pied" 04:29

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Foot - Ligue des champions : Lyon doit remettre ça

L'heure de reproduire l'exploit pour l'OL. Les Lyonnais reçoivent Manchester City au Groupama Stadium (21h) pour ce qui ressemble à une première balle de match en vue de la qualification pour les 8es de finale de la C1. Lyon compte trois points de retard sur les Anglais dans le groupe F et trois d'avance sur Hoffenheim, qui reçoit dans le même temps le Shakhtar Donetsk.

Vidéo - Boudé par City et Guardiola, Denayer fait aujourd'hui le bonheur des Gones 01:24

Dans les autres rencontres de la soirée, le Bayern (qui reçoit Benfica), la Juve (qui reçoit Valence), Manchester United (qui reçoit les Young Boys) mais aussi la Roma et le Real Madrid, qui s'affrontent, peuvent tous valider leur ticket pour les 8es.

Vidéo - Le jour où Totti a failli quitter la Roma pour être l’empereur de Madrid 01:09

2. Foot - Coupe de la Ligue : Déplacement périlleux pour les Verts

Un peu avant que Lyon ne joue une partie de son avenir européen, Saint-Etienne se déplace à Nîmes (19h) pour le dernier 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Les Verts devront se montrer costauds pour s'imposer aux Costières face aux Crocos.