1. Football - Ligue 1 : l'OL bat Monaco après un match dingue

A dix après l'expulsion de Maxence Caqueret, l'OL a réussi à battre Monaco (2-3) grâce à un but de Rayan Cherki en toute fin de rencontre, trois minutes après un penalty transformé par Ben Yedder pour l'ASM. Les Lyonnais reviennent à un point des Monégasques et se replacent dans la course au podium. Ils font aussi les affaires de Lille et Paris, qui se détachent en tête.

Rayan Cherki (OL) célèbre son but, celui de la victoire sur la pelouse de l'AS Monaco (2-3), lors de la 35e journée de Ligue 1 - 02/05/2021 Crédit: Imago

2. Football - Liga : le Barça se fait peur mais reste en course pour le titre

Malmené par Valence et longtemps impuissant offensivement, le Barça s'en est sorti ce dimanche soir (2-3) grâce à Lionel Messi (doublé) et Antoine Griezmann. Les Blaugrana, troisièmes, recollent au Real Madrid et reviennent à deux points de l'Atlético, qu'ils recevront lors de la prochaine journée de championnat, samedi.

Lionel Messi Crédit: Getty Images

3. Basket - NBA : duel dantesque entre Antetokounmpo et Durant, les Lakers perdent encore

Les Bucks ont pris le dessus sur les Nets dans la nuit de dimanche à lundi (117-114), dans un match marqué par l'énorme duel entre Giannis Antetokounmpo et Kevin Durant. Le premier a marqué 49 points, quand le second en a cumulé 42, avant de rater le panier de l'égalisation sur sa dernière tentative. Les Lakers de LeBron James ont eux encore perdu, face aux Raptors (121-114).

Tennis - Roland-Garros : Il y aura bien des spectateurs admis porte d'Auteuil, mais dans une double limite de 1.000 par court et d'un tiers de capacité, a confirmé dimanche soir le ministre de l'Education et des Sports Jean-Michel Blanquer. Les règles pourraient toutefois changer en deuxième semaine.

Rugby - Top 14 : Touchée par le Covid-19 ces dernières semaines, Touchée par le Covid-19 ces dernières semaines, l'UBB jouera ses matches en retard contre Montpellier et Agen le 22 et le 25 mai.

Football - Premier League : Après que Après que des supporters de Manchester United ont envahi Old Trafford pour demander le départ des propriétaires du club, le choc contre Liverpool a été reportée.

Tennis - ATP Estoril : Albert Ramos a remporté son troisième titre en venant à bout dimanche en finale du Britannique Cameron Norrie.

1. Tennis - ATP Madrid : un défi pour Humbert

Le 1er tour du tournoi de Madrid débute ce lundi, avec trois Français en lice. Jérémy Chardy sera opposé à Daniel Evans dès 11h, et Adrian Mannarino au régional de l'étape, Daniel Alcaraz, à partir de 13h. Ugo Humbert, lui, a hérité du gros morceau du jour, en la personne d'Aslan Karatsev (match dès 11h), récent tombeur de Novak Djokovic au tournoi de Belgrade.

Ugo Humbert Crédit: Getty Images

2. Football - Liga : Séville à l'affût

C'est peut-être le grand oublié de la course au titre en Liga, mais le FC Séville, à six points de la première place occupée par l'Atlético, reste en embuscade. Les Andalous sont opposés à l'Athletic Bilbao ce lundi (21h), et peuvent se rapprocher du trio de tête en cas de victoire - ou voir leurs chances de podium sérieusement compromises en cas de défaite.

Seville FC - Liga 2020/2021 Crédit: Getty Images

