1. Football - Lyon renoue avec la victoire

C'est un succès qui fait du bien à l'OL. Avant de retrouver la Juventus Turin en 8e de finale de la Ligue des champions, les Gones se sont replacés dans la course à l'Europe en s'imposant à Metz (0-2). Un penalty de Moussa Dembélé, qui a rendu furieux les Messins, et un but de dernière minute de Houssem Aouar permettent à Lyon de revenir provisoirement à quatre points du podium. Plus tôt, Nice avait concédé un nul à domicile face à Brest malgré une avance de deux buts (2-2).

2. Ski Alpin - Naeba : Zubcic surprend, Pinturault déçoit

Auteur d'une deuxième manche phénoménale, le Croate Filip Zubcic a signé sa première victoire en Coupe du monde en s'imposant sur le slalom géant. Il a devancé avec un chrono de 2'37"25 le Suisse Marco Odermatt, 2e à 0"74, et l'Américain Tommy Ford, 3e à 1"07, pour un podium inédit. Mauvaise opération en revanche pour Alexis Pinturault. Seulement 15e, le Français laisse filer ses rivaux au classement général.

Vidéo - Parti 12e et vainqueur à l'arrivée : la seconde manche phénoménale de Zubcic 01:55

3. Tennis - ATP Marseille : Simon atomise Medvedev

Gilles Simon a signé une superbe performance. Le Français a créé la sensation en dominant facilement le Russe Daniil Medvedev, 5e joueur, mondial, en quart de finale (6-4, 6-0). Il affrontera Felix Auger-Aliassime ce samedi pour une place en finale, aux alentours de 16h30. Le Canadien a battu le Biélorusse Egor Gerasimov en deux manches (7-5, 6-2). L'autre demi-finale opposera le Kazakhe Alexander Bulbik au Grec Stefanos Tsitsipas (15h00).

Basketball - NBA : Les Los Angeles Lakers ont conforté leur première place dans la Conférence Ouest en s'imposant devant Memphis (117-105), avec 32 points de LeBron James et 28 points d'Anthony Davis, pendant que leur dauphin, Denver, s'inclinait face à Oklahoma City (113-101).

Football - Bundesliga : Mené deux fois au score, le Bayern Munich a pu compter sur l'inévitable Robert Lewandowski, auteur d'un doublé, pour renverser Paderborn (3-2) et conserver la tête du classement.

Football - Serie A : Naples a assuré l'essentiel avec une victoire face à Brescia (2-1) avant de retrouver le Barça en Ligue des champions. Les Napolitains sont provisoirement sixièmes au classement.

Tennis - ATP Delray Beach : Ugo Humbert, 44e joueur mondial, s'est qualifié pour les demi-finales après sa victoire expéditive face à l'Américain Francis Tiafoe (6-1, 6-2). Il affrontera le Japonais Yoshihito Nishioka à partir de 21h00.

Boxe : Le Français Tony Yoka, champion olympique chez les poids lourds à Rio en 2016, a annoncé vendredi qu'il livrera son tout premier combat professionnel aux Etats-Unis, au Madison Square Garden de New York le 14 mars.

La vidéo de rattrapage

Christopher Froome (Ineos) fait son retour ce week-end à l'occasion du Tour des Emirats arabes unis. Pour notre consultant Nicolas Fritsch, le Britannique ne devrait pas être performant d'entrée. Selon lui, il devra d'abord faire ses preuves au sein de son équipe avant d'espérer jouer un rôle sur le Tour de France, son objectif prioritaire.

Vidéo - "Honnêtement, il ne faut pas attendre grand chose de Froome tout de suite" 03:04

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Rugby - 6 Nations : Le XV de France au révélateur gallois

Après avoir remporté ses deux premiers matches, l'équipe de France vise la passe de trois à Cardiff face au pays de Galles. Une victoire permettrait aux Tricolores de mettre la pression sur l'Irlande, qui a elle aussi gagné ses deux premières rencontres, avant son déplacement dimanche en Angleterre (16h00). Coup d'envoi à 17h45. À suivre aussi, la rencontre entre l'Italie et l'Ecosse (15h15) et la 16e journée du Top 14, avec une belle affiche entre le Stade Rochelais et Toulon (15h30) et le déplacement du leader, Bègles-Bordeaux, à Clermont (20h45).

Vidéo - Le pays de Galles, notre bête noire ? "Ce n'est plus la même histoire" 02:30

2. Football - Ligue1 / Premier League / Liga… Un samedi de folie

Les amateurs du ballon rond vont être servis ce samedi. Au programme, la 26e journée de Ligue 1 avec notamment Marseille - Nantes (17h30), Dijon - Monaco (20h00) ou Lille - Toulouse (20h00). Il y aura aussi le derby entre Chelsea et Tottenham (13h30) et le choc entre Leicester et Manchester City (18h30) en Angleterre. En Espagne, le duel à distance entre le Barça et le Real se poursuit à une semaine du Clasico. Les Barcelonais reçoivent Eibar (16h00) et les Madrilènes se déplacent à Levante (21h00). Avant d'affronter Lyon, la Juventus défie la SPAL en Serie A (18h00).

RonaldoGetty Images

3. Biathlon - Mondiaux d'Anterselva : Les Bleus visent le sommet

Ce sera peut-être un jour de première pour Martin Fourcade. Le Français, toujours en quête d'un premier grand titre en relais, a l'occasion de réparer l'anomalie avec les Bleus à Anterselva (14h45). Plus tôt, les Françaises viseront également une médaille sur le relais féminin, à partir de 11h45. Deux épreuves à suivre en direct sur Eurosport et Eurosport Player.