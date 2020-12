Ce Real Madrid-là n'est pas toujours clinquant, c'est même plutôt l'inverse mais il a encore gagné mercredi soir. C'était face à Grenade à domicile (2-0) et ce sont Casemiro d'abord puis Karim Benzema, en toute fin de match pour donner plus de relief au succès des siens, qui ont marqué. Avec ce succès, les Merengue sont revenus à hauteur de l'Atlético de Madrid, leader avec 32 points mais surtout 13 matches disputés contre… 15 à la Maison Blanche.

Si Houston et Oklahoma City n'ont pas joué à cause de suspicions de cas de Covid-19 dans l'effectif texan, d'autres se sont régalés cette nuit. Boston a battu Milwaukee (122-121) dans le choc du mais on retiendra surtout les performances de Terry Rozier avec Charlotte (42 pts), de Trae Young avec Atlanta (37 points, 7 passes), de Ja Morant dans la défaite de Memphis contre San Antonio (44 pts) et l'énorme triple-double de Nikola Jokic (29 points, 15 rebonds, 14 passes), lui aussi dans une défaite.