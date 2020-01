Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupe de France : Lyon passe à l'arraché

L'Olympique Lyonnais a écarté l'OGC Nice (1-2) dans le temps additionnel du dernier 8e de finale grâce à un pénalty d'Houssem Aouar, et aura donc l'OM comme adversaire à Décines en quart de finale, le 11 ou le 12 février.

Vidéo - Combatif mais naïf, Nice s'est fait punir : le résumé de la qualif' de l'OL 03:57

Réalisé juste avant cette rencontre, le tirage au sort des 8es a notamment désigné Dijon comme adversaire du PSG.

2. Football - Coupe du Roi : Messi puissance 500

Leo Messi, ce sont des records sans cesse renouvelées, des stats au plus haut niveau qui frappent toujours l'imagination. Cette fois, le génie argentin a puisé son dernier fait d'arme dans la catégorie "fidélité" : jeudi soir, il a remporté sa 500e victoire avec le Barça, en 8e de finale de la Coupe d'Espagne, en livrant deux des cinq buts du succès des Catalans contre Leganés (5-0). Les Français n'ont pas été en reste : Antoine Griezmann et Clément Lenglet ont marqué.

En revanche, ça s'est moins bien passé pour le FC Séville, surpris à Mirandés (3-1), un club de D2.

3. Basketball - NBA : Revoilà Toronto

Les Raptors reviennent en force. Les champions en titre ont décroché cette nuit un neuvième succès de suite en venant à bout des Cavaliers (115-109). Et Rudy Gobert, nouveau All-Star, a compilé un double-double costaud (21 pts, 11 rbds) malgré la défaite du Jazz contre les Nuggets (100-106).

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Mercato : Coup dur pour Olivier Giroud. Désespérément à la recherche de temps de jeu, l'Attaquant de Chelsea pensait avoir trouvé un accord avec la lazio mais les Blues ont mis leur veto.

Basketball

Euroligue : Villeurbanne a enchaîné une sixième défaite, à domicile contre le Zalgiris Kaunas (79-74). Classés 16es sur 18, les hommes de Zvezdan Mitrovic espèrent toujours accrocher les deux succès pour pourraient les envoyer en play-offs.

NBA : Rudy Gobert a trouvé la reconnaissance de la saison pleine qu'il dispute avec le Utah Jazz dans sa sélection pour le All Star Game du 16 février, selon le site The Athletic. Un privilège que n'ont connu que deux de ses prédécesseurs, Tony Parker et Joakim Noah.

Ski alpin - Coupe du monde : L'étape chinoise de Yanqing annulée pour cause de coronavirus a été reprogrammée en Autriche, à Saalbach-Hinterglemm les 13 et 14 février. Au programme : une descente et un super-G.

Golf - LPGA : Le tournoi de Blue Bay qui devait se dérouler du 5 au 8 mars sur l'île de Hainan a été annulé là encore en raison de l'épidémie qui sévit en Chine.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Le conte d'Henri : Il y a 30 ans, McEnroe, par ici la sortie 03:58

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd’hui

1. Tennis - Open d'Australie : De l'inédit

Place à la seconde demi-finale masculine à Melbourne entre Dominic Thiem et Alexander Zverev (9h30), en nocturne dans la Rod Laver Arena. Si l'Autrichien, qui a éliminé Rafael Nadal au tour précédent, a déjà joué quatre demi-finales, il s'agira d'une première pour l'Allemand. Enjeu : rejoindre Novak Djokovic en finale.

2. Football - Ligue 1 : Nantes à Rennes avec Emond

La 22e journée s'ouvre avec l'affiche de l'Ouest entre Rennes et Nantes (20h45). Et ce n'est pas si souvent que Rennes (3e) et Nantes (6e) s'affrontent en étant aussi bien classés, même si la place du FCN est un peu en trompe l'œil avec la quatrième pire attaque de Ligue 1. A voir, donc, si la recrue des Jaunes, le Belge Renaud Emond, peut commencer à changer ça ce soir.

3. Football - Football - Nuit du mercato : Soirée spéciale

Dernières heures, dernières affaires sur le marché des transferts, derniers rebondissements... Le tout - vous en avez l'habitude - est à vivre dans notre émission "La nuit du mercato" dès la fin d'après-midi.

Mais aussi : 22e journée en Ligue 2 (20h), 19e journée en Pro D2 (20h), Cannes - Nantes (20h) en Ligue A...