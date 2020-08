L’OL l’a fait : mettre au tapis la Juventus, une première pour un club français. Pour Raphaël Varane, la soirée s’est nettement moins bien passée. Ce samedi, Racing Point fait face à une fronde dans le paddock tandis que Julian Alaphilippe et tant d’autres sont attendus pour Milan-Sanremo. Côté C1, Robert Lewandowski va devoir remettre la machine en marche. Voilà l’actu sur un plateau.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions : L’OL file en quarts de finale, CR7 et la Juve restent à quai

Omnisport La C1 enfin de retour, joyeux anniversaire et Ineos-Jumbo : l'actu sur un plateau HIER À 04:52

On disait cette Juve prenable. L’OL a bien compris le message. Malgré un plan de jeu minimaliste mais finalement efficace, les hommes de Rudi Garcia ont livré une prestation pleine d’abnégation pour se qualifier pour le final 8. Face aux coups de boutoir de CR7, auteur d’un doublé, Lyon n’a eu à opposer qu’un pénalty de Memphis Depay et une discipline de fer (2-1). C’est un énorme coup pour les Gones mais aussi une sacrée claque pour la Juve. En quart de finale, c’est Manchester City que l’OL affrontera.

Memphis Depay et sa célébration connue face à la Juve Crédit: Getty Images

2. Football - Ligue des champions : Varane fait couler le Real face à City

En l’absence de Sergio Ramos, il devait être le patron du Real derrière. Raphaël Varane en fut le fossoyeur. Auteur de deux grosses erreurs, le Français a coûté cher à la Casa Blanca, surclassée par Manchester City lors de ce retour malgré le score finalement assez serré (2-1). Maigre consolation : Karim Benzema a encore marqué, portant son total à 65 but en C1. Le voilà 4e meilleur buteur de l’histoire de la compétition.

Raphael Varane Crédit: Getty Images

3. Basket – NBA : Les Nets et Orlando valident leur tickets pour les playoffs

Brooklyn et Orlando, comme attendus, se sont qualifiés à l'Est pour le 1er tour des play-offs NBA, vendredi dans la bulle du Disney World, où Boston a pris soin de corriger Toronto dans un duel certes dénué d'enjeu. Les Nets ont battu Sacramento (119-106) et ainsi sécurisé leur 7e place tandis qu’Orlando a profité d’une défaite de Washington contre New Orleans (118-107) pour s’assurer du dernier strapontin. Et ce malgré le revers contre Philadelphie (108-101). A noter, le carton de Boston face aux Raptors dans un match sans enjeu (122-100).

On a aussi retenu pour vous

Football - Mercato : Après l’élimination de la Juve, le président Agnelli a démenti quelconque départ de Cristiano Ronaldo, surtout pas vers le PSG malgré les affirmations de France Football mardi qui estimait que la star portugais avait envisagé cette solution avant la crise du Covid-19.

Baseball - MLB : L'entraîneur adjoint de l'équipe de baseball des Oakland Athletics, Ryan Christenson, s'est excusé vendredi après avoir fait un salut nazi, lors de la victoire de son équipe la veille contre les Texas Rangers en saison régulière de MLB. Christenson a tendu son bras droit et ses doigts serrés vers le haut au moment où les joueurs quittaient le terrain après le match remporté (6-4).

Tennis – WTA Palerme : Malgré un début de match difficile, Fiona Ferro (20 ans) a réussi à se débarrasser de Sara Errani pour filer en demi-finale (6-4, 6-1). Depuis la reprise, c’est la 13e victoire consécutive de la Française après ses succès aux Challenge Elite de Nice et de Cannes.

Cyclisme – Tour de Pologne : Marqué et la voix chevrotante, Dylan Groenewegen s’est exprimé vendredi sur l’énorme accident qu’il a causé mercredi, plongeant Fabio Jakobsen dans le coma, dont le coureur a fini par sortir vendredi. Le sprinteur néerlandais a encore présenté ses excuses et a surtout expliqué ne plus vouloir penser au vélo pendant quelque temps.

Dylan Groenewegen Crédit: Getty Images

Le tweet "et toi, tu l’as vécu comment ce match ?"

Deux monstres sacrés pour une discussion symbolique vendredi. Quelques minutes après le coup de sifflet final, alors que leurs équipes étaient au vestiaire, Pep Guardiola et Zinédine Zidane ont offert une image géniale aux amoureux de foot. Une discussion en tête à tête sur la pelouse de l’Etihad.

La vidéo de rattrapage

Grand favori à la victoire finale grâce à son bilan exceptionnel cette saison, le Bayern Munich semble inarrêtable. Dans le FC Stream Team, nos journalistes Glenn Ceillier et Cyril Morin ont cependant nuancé ce constat, notamment à cause de Robert Lewandowski.

Play Icon WATCH Le Bayern grand favori ? "Oui... si Lewandowski parvient à passer un vrai cap" 00:04:16

Le programme du jour sur Eurosport

Le cadeau d’anniversaire pour Federer (et ses fans)

Ce samedi, Roger Federer fête ses 39 ans. Un petit souvenir, ça fait toujours du bien non ?

Play Icon WATCH Une demi-finale restée dans les mémoires : revivez le somptueux Federer-Djokovic 2011 sur Eurosport 00:03:16

Ce qu’il ne faut pas rater aujourd’hui

1. Cyclisme - Milan-Sanremo : Alaphilippe, Gilbert et les autres

Quel visage aura ce Milan-Sanremo si particulier ? Tenant du titre, Julian Alaphilippe a promis que ses ambitions étaient ailleurs, laissant entendre qu’il pourrait aider Sam Benett pour un sprint. Mais le Français a l’orgueil bien placé et pourrait aussi tenter sa chance alors que Philippe Gilbert va se lancer à l’assaut de son cinquième Monument. En bref, beaucoup de questions mais surtout beaucoup d’excitation. Rendez-vous aux alentours de 15h.

Changements et polémiques de dernière minute : en route vers Sanremo !

Quiz - Pouvez-vous citer tous les tops 10 de Milan - Sanremo au XXIe siècle ?

2. Football – Ligue des champions : Le Barça pour stopper la déprime, le Bayern pour se relancer

Un Barça balbutiant mais un Barça encore en vie. Face au Napoli, le Barça est en position de force après son 8e de finale aller (1-1). Mais la déprime touche les Blaugrana dont l’issue de la saison semble dépendre du seul Léo Messi. L’autre huitième de finale devrait être moins palpitant : le Bayern, fort de son avantage à l’aller (0-3), reçoit Chelsea pour se remettre dans le rythme.

3. Formule 1 – Grand Prix du 70e anniversaire : Racing Point dans le viseur

Vendredi, Racing Point a été sanctionné de 15 points. Mais l’écurie peut continuer à aligner sa "Mercedes Rose" qui excède le paddock et met en danger la F1. C’est encore cette écurie qui devrait faire parler d’elle ce samedi tant les tensions semblent exacerbées. Quant à la piste, ne cherchez pas : Mercedes s’est éclaté comme jamais vendredi, ce qui n’augure rien de bon pour ses "concurrents" lors des essais qualificatifs ce samedi (15h).

Omnisport Jakobsen, Tyson et Final 8 : l'actu sur un plateau 06/08/2020 À 04:49