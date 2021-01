Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : L’OL remercie Dubois

Poussé dans ses retranchements par un Bordeaux cohérent, l'OL a longtemps cru qu'il n'y arriverait pas. Et puis, au bout du temps additionnel, Léo Dubois a surgi pour arracher la victoire d'une demi-volée dont on ne sait pas vraiment si elle était une frappe ou un centre (2-1). Peu importe la manière, les Gones reprennent provisoirement la première place du classement, alors que Karl Toko Ekambi avait ouvert le score sur corner, et que Samuel Kalu lui avait répondu au retour des vestiaires. Trois points qui valent très cher alors que la lutte fait rage pour le podium... et le titre. Pour les Girondins, c'est un coup d'arrêt après trois succès de rang.

La joie des Lyonnais après le but de Dubois. Crédit: Getty Images

2. Basketball - NBA : Embiid porte les Sixers, retours gagnants pour Paul George et Kawhi Leonard

De retour après avoir observé une courte quarantaine le temps d'une enquête de traçabilité liée au coronavirus, Paul George et Kawhi Leonard ont permis aux Clippers de s'imposer facilement sur le parquet du Magic (116-90). Utah et Philadelphie, respectivement vainqueurs de Dallas et à Minnesota, ont conforté leur domination dans les conférences Ouest et Est. Joel Embiid a encore sorti une grosse performance avec 37 points (11 rbds). Il aurait pu être le MVP du soir, mais la pépite d'Atlanta Trae Young a fait mieux (41 pts) lors de la victoire des Hawks à Washington (116-100). La mauvaise opération du soir est au passif des Bucks (3es), battus chez les Pelicans (131-126).

3. Tennis – Open d’Australie : Une affluence élevée malgré le Covid-19

Alors que Serena Williams, Rafael Nadal ou encore Novak Djokovic ont retrouvé les courts devant 4 000 spectateurs, vendredi, à l’occasion d’une exhibition à Adélaïde, l’Australie va bel et bien marquer une parenthèse dans un retour à la vie "normale". Les organisateurs ont en effet annoncé samedi que 25 000 à 30 000 personnes pourront assister quotidiennement aux rencontres du premier Grand Chelem de l’année. Des organisateurs dont les restrictions très dures imposées ces dernières semaines ont visiblement porté leurs fruits pour contenir l’épidémie de Covid-19. Les matches des huit premiers jours pourront être vus par 30 000 personnes. Puis la jauge passera à 25 000 à partir des quarts de finale.

La Rod Laver Arena lors de l'Open d'Australie 2020 Crédit: Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Handball - Championnat du monde : Le Danemark a battu l’Espagne (35-33) au Caire pour rejoindre la Suède en finale. Les Bleus affronteront donc les Espagnols pour le bronze.

Basketball - Euroleague : L’ASVEL s’est offert un troisième succès de rang dans la compétition, sur le parquet de l’Etoile Rouge Belgrade (78-81), pour remonter à la 14e place.

Football - Ligue 1 : Dans un communiqué publié vendredi soir, le PSG a annoncé que Marco Verratti et Abdou Diallo avaient été testés positifs au Covid-19. Les deux joueurs sont à l'isolement alors que Keylor Navas, Marquinhos et Ander Herrera devraient aussi être forfaits à Lorient, dimanche (15h).

Football - Serie A : À neuf contre onze durant 20 minutes, la Fiorentina a accroché un point sur la pelouse du Torino grâce à un but de Franck Ribéry (1-1).

Franck Ribéry buteur contre le Torino Crédit: Getty Images

Rugby - Top 14 : Mené durant presque tout le match, le Racing a renversé sa rencontre face au MHR pour s’imposer pour la sixième fois de la saison à l’extérieur (22-24) et remonter provisoirement à la 3e place.

Rugby - Pro D2 : Le RC Vannes s'est imposé avec le bonus contre Provence Rugby (30-7) pour prendre provisoirement la tête du classement.

Athlétisme - Meeteing de Karlsruhe : Renaud Lavillenie s’est imposé sur le saut à la perche en ouverture du circuit mondial, en effaçant une barre à 5,95m.

"Haine", "guerre" : les duos stars qui se détestent, un grand classique dans l’histoire du sport

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd’hui

1. Football - Ligue 1 : Marseille - Rennes, malheur au vaincu

Rennes sort d’une défaite contre Lille. Marseille reste sur trois revers de rang, dont le dernier en date à Monaco. Voilà deux prétendants au podium qui seraient bien inspirés d’arrêter de perdre contre leurs concurrents directs. Alors que club breton compte quatre points d’avance sur des Phocéens qui ont encore un match en retard à disputer, ce sont bien ces derniers qui ont le plus gros de la pression sur les épaules. Un club olympien qui a vécu des dernières heures agitées suite aux déclarations d'André Villas-Boas, mais qui comptera sur Arkadiusz Milik, qui devrait connaître sa première titularisation en Ligue 1. Plus tôt dans la journée, ce sont Montpellier et Lens qui s’affronteront (17h).

"Je pense que c'est la fin" : Et si Villas-Boas voulait abréger ses souffrances à l'OM ?

2. Football - Premier League : Arsenal veut refaire le coup à United

Vainqueur à Old Trafford au match aller (0-1), Arsenal se verrait bien rééditer la performance face à Manchester United (18h30). Les Gunners restent sur deux succès en Premier League, où ils n’ont plus perdu depuis six rencontres, et devront valider cette belle série face à un gros pour retrouver des ambitions en haut de classement. Mais les Red Devils (2es), surpris par la lanterne rouge Sheffield United mercredi (1-2), ne veulent pas laisser filer Manchester City (1er), qui accueillera… Sheffield un peu plus tôt (16h), alors que Leicester et Liverpool mettent la pression derrière.

SuperLigue ou SuperChampions ? "Ca n'a rien de super, ça ne sert qu'à rapporter du fric"

3. Ski alpin - Chamonix : retour aux sources pour Clément Noël

Ce week-end, la Coupe du monde fait étape à Chamonix, lieu du premier titre de champion de France de Clément Noël, en 2010. Lieu, aussi, où le Français avait décroché sa troisième victoire de la saison dernière. Sixième du classement de l’épreuve, l’intéressé sera donc attendu, tout comme Alexis Pinturault, 7e avec 33 points de moins que son compatriote. Les deux Français arrivent en confiance puisqu’ils ont brillé mardi à Schladming, Noël finissant deuxième devant Pinturault. Du côté des femmes, place à la descente ce samedi, du côté de Garmisch-Partenkirchen.

Noël et Chamonix, une histoire d'amour qui ne demande qu'à reprendre son cours

A voir aussi :

La 15e journée de Top 14, avec Clermont - Bordeaux-Bègles (15h15) , Brive - Toulon (18h15) et Lyon - Pau (18h15).

Les rencontres des autres cadors du football européen, avec Real Madrid - Levante (16h15), Sampdoria - Juventus (18h), Inter Milan - Benevento (20h45), Dortmund - Augsburg (15h30), Bayern Munich - Hoffenheim (15h30) ou encore Leipzig - Leverkusen (18h30).

Le début des 32es finales de Coupe de France, avec une rencontre entre l’US Sinnamary (R1) et le Club Franciscain (R1) (20h00).

