OL, Team USA, Kaepernick, Balotelli, Monfils : L’actu sur un plateau du 16 février 2019

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : l’OL petit bras face à Guingamp

La tête déjà au choc de mardi face au FC Barcelone, l’OL a eu toutes les peines du monde à se débarrasser de Guingamp vendredi soir (2-1). Nabil Fekir s’est signalé d’un but magnifique. Les hommes de Bruno Genesio reviennent provisoirement à trois points de Lille. En revanche, Jason Denayer et Tanguy NDombélé, deux pièces clés de la machine rhodanienne, sont incertains pour mardi. Dans le premier match de de cette 25e journée, un Nîmes encore très joueur a pris le dessus sur Dijon (2-0).

Vidéo - Aulas : "Le résultat cache une grande amertume" 00:39

2. Basket - NBA : Le Team USA s’offre le "Rising Stars"

Malgré Ben Simmons (28 points) ou Luka Doncic (13 points), l’équipe mondiale n’a rien pu faire face à la sélection américaine (161-144) retenue pour le "Rising Stars", le match des étoiles montantes, traditionnelle ouverture du week-end du All Star Games. Kyle Kuzma, auteur de 35 points, a été élu MVP.

3. Tennis - ATP Rotterdam : Wawrinka s’offre le dernier carré

Après Milos Raonic, c’est un autre Canadien en la personne de Denis Shapovalov qui est tombé sous les coups de Stan Wawrinka vendredi (6-4, 7-6 (4)). Il atteint ainsi pour la première fois depuis septembre et le tournoi de Saint-Pétersbourg le dernier carré d'une épreuve sur le circuit ATP. En demi-finale à Rotterdam, il affrontera Kei Nishikori, tombeur de Marton Fucscovics en fin de soirée.

Vidéo - Tranquillement, Kei Nishikori a rejoint Wawrinka en demi-finale : son match en vidéo 02:57

On a aussi retenu pour vous

Football - Bundesliga : Grâce à un Kingsley Coman en feu (2 buts et 1 passe décisive), le Bayern Munich a pris le meilleur sur Augsburg (2-3) pour revenir provisoirement à deux points de Dortmund.

: Grâce à un Kingsley Coman en feu (2 buts et 1 passe décisive), le Bayern Munich a pris le meilleur sur Augsburg (2-3) pour revenir provisoirement à deux points de Dortmund. Football - Serie A : Avant de défier l’Atlético en Ligue des champions, la Juve a poursuivi sa razzia face à Frosinone (3-0) grâce notamment à un golazo de Paulo Dybala.

Basket - NBA : Conséquence de l’affaire Anthony Davis, le manageur général des Pelicans, Dell Demps, a été écarté de son poste, qu’il occupait depuis 2010.

: Conséquence de l’affaire Anthony Davis, le manageur général des Pelicans, Dell Demps, a été écarté de son poste, qu’il occupait depuis 2010. Football Américain - NFL : Colin Kaepernick, devenu en 2016 la figure de proue aux Etats-Unis d'un mouvement de protestation contre les violences policières, est parvenu à un accord avec la NFL qu'il poursuivait en justice, ont annoncé ses avocats vendredi.

: Colin Kaepernick, devenu en 2016 la figure de proue aux Etats-Unis d'un mouvement de protestation contre les violences policières, est parvenu à un accord avec la NFL qu'il poursuivait en justice, ont annoncé ses avocats vendredi. Biathlon - Soldier Hollow : En profitant d’un festival de fautes de Johannes Boe, Vetle Sjaastad Christiansen s’est adjugé le sprint devant le Français Simon Desthieux.

Vidéo - L'incroyable craquage qui a coûté une nouvelle victoire à Johannes Boe 00:28

La vidéo de rattrapage

Après le renvoi de Vadim Vasilyev, nos journalistes Maxime Dupuis et Cyril Morin se sont amusés à dresser le onze-type des plus belles ventes de l'ASM depuis 2013 dans le FC Stream Team. Et ça chiffre énormément, la preuve.

Vidéo - Un onze à 600 millions d'euros : l’équipe-type des ventes de Monaco sous Vasilyev 02:10

Le tweet bizutage

Pour son bizutage, Mario Balotelli a décidé de donner une version personnelle de la Marseillaise.

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd’hui

1. Ski Alpin - Mondiaux 2019 : Le slalom féminin privatisé par Shiffrin ?

Avec deux médailles dont un titre chacune, l'Américaine Mikaela Shiffrin et la Slovaque Petra Vlhova se disputent sur le slalom le titre de reine des Mondiaux de ski. L'Américaine a été dominée sur le géant mais reste LA référence en slalom : elle est triple championne du monde en titre et a gagné 8 des 9 derniers slaloms de Coupe du monde. Alors, va-t-on revoir son bonnet à l’effigie d’une célèbre marque de pâte en haut du podium ? Réponse à partir de 11h sur Eurosport et Eurosport Player.

Mikaela ShiffrinGetty Images

2. Tennis - ATP Rotterdam : Monfils en piste pour la finale

Après l’élimination de Jo-Wilfried Tsonga à Rotterdam, et l’annonce de son forfait à Indian Wells, Gaël Monfils est le dernier Français encore en course. En demie, il défie ce samedi, à partir de 15h, un Daniil Medvedev en très grande forme en ce début de saison. L’occasion parfaite pour retrouver le stade de la finale aux Pays-Bas, qu’il n’a plus atteint depuis 2016. A suivre sur Eurosport et Eurosport Player.

Vidéo - Offensif et inventif, Monfils n'a laissé aucune chance à Dzumhur 02:19

3. Football - Ligue 1 : Trois matches au programme samedi, l’OM à 17h

C’est un OM qui rêve de lancer une série positive qui reçoit Amiens ce samedi à partir de 17h, probablement avec une défense centrale amenée à s’installer dans la durée. À 20h, l’OGC Nice se déplace à Angers tandis que l’AS Monaco, en plein chambardement en coulisses, reçoit Nantes. Une victoire permettrait aux hommes de Jardim de prendre ses distances, au moins provisoirement, avec la zone rouge.

À suivre aussi : le Rallye de Suède, le Eprix de Mexico (23h), la nouvelle journée de Top 14 avec un Agen-Toulon en prime-time (20h45) et les championnats européens de football où il faudra notamment jeter un coup d’œil au sexy Atalanta face à l’AC Milan mais également sur la prestation du Barça face à Valladolid (20h45).