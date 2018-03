Olympico, DelPo, Ronaldo, Zarco : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Foot - Ligue 1 : L'OL crucifie l'OM

Des buts, du suspense, beaucoup de tension, une fin de match haletante et une course à la troisième place totalement relancée. Le choc entre l'OM et l'OL, remporté sur le fil par les Lyonnais grâce à un but de Memphis Depay à la 90e minute (2-3), a tenu ses promesses dimanche soir au Vélodrome. Avant d'être marqué par des incidents à l'issue de la rencontre. Comme le dit l'expression consacrée : les Marseillais et les Lyonnais ne partiront pas en vacances ensemble.

2. Tennis - Indian Wells : Del Potro a mis dans le mille

Juan Martin del Potro n'a pas fait les choses à moitié. L'Argentin a remporté en Californie le premier Masters 1000 de sa carrière en venant à bout de Roger Federer au terme du meilleur match - et de loin - de ce début de saison, bouclé au tie-break du 3e set après 2h42 de combat (6-4, 6-7, 7-6). Un sommet de jeu qui a mis fin à l'impressionnante série du n°1 mondial, battu pour la première fois de l'année après 17 succès de rang.

Un del Potro colossal stoppe Federer

3. Foot - Liga : Un quadruplé de Ronaldo et le Real revient dans sillage de l'Atlético

Le Real Madrid n'a pas laissé filer l'occasion de recoller à son voisin de l'Atlético en écrasant Gérone (6-3) à Bernabeu, en clôture de la 29e journée de Liga. Portés par un Cristiano Ronaldo royal et auteur d'un quadruplé (ce qui porte à 18 son nombre de buts depuis janvier), les Merengue sont repassés devant Valence au classement et sont revenus à quatre petits points de la deuxième place des Colchoneros, battus un peu plus tôt à Villarreal (2-1).

4. MotoGP - GP du Qatar : Zarco a régalé, Dovizioso a gagné

Johann Zarco a mené pendant 17 des 22 tours de la manche d'ouverture au Qatar, avant de craquer dans les ultimes boucles, trahi par son pneu avant. Le pilote français termine finalement à une décevante 8e place, mais a marqué une nouvelle fois les esprits à Losail. Le grand gagnant s'appelle finalement Andrea Dovizioso, vainqueur dans le dernier virage devant Marc Marquez. L'Italien, vice-champion du monde, s'affirme déjà comme le principal rival de l'Espagnol pour la suite de la saison. En retrait tout le week-end, Valentino Rossi a lui pris une très belle 3e place.

On a aussi retenu pour vous

Basket - NBA : Portland déchaîné, Toronto stoppé. Les Blazers ont décroché une treizième victoire de suite en battant les Clippers (122-109), alors que les Raptors ont vu leur série de onze succès consécutifs prendre fin face au Thunder (132-125) d'un énorme Westbrook (37 points, 13 rebonds, 14 passes).

Golf : McIlroy retrouve le goût de la victoire, Woods se signale encore. En rendant une superbe carte de 64 lors du 4e tour, Rory McIlroy a remporté le Arnold Palmer Invitational, son premier succès en tournoi depuis septembre 2016. Tiger Woods confirme lui son retour au premier plan avec une belle 5e place.

La vidéo de rattrapage

Vous avez manqué la première course MotoGP de l'année ? Voici le résumé.

Vidéo - Zarco leader 17 tours, Dovizioso vainqueur dans le dernier virage : le résumé d'un GP haletant 03:56

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

Cyclisme - Tour de Catalogne : L'armada Movistar contre le reste du monde

Quintana, Valverde et Soler du côté de la Movistar face à Aru, Martin (UAE Team Emirates), Chaves, les frères Yates (Mitchelton-Scott), Henao (Sky), Pinot (FDJ) ou Barguil... Après le premier Monument de la saison, et en attendant les Flandriennes, place à un Tour de Catalogne qui s'annonce comme chaque année relevé. Et c'est à suivre toute la semaine en direct sur Eurosport.