1. Football - Ligue 1 : L'OM, comme un dauphin dans l'eau

L'OM peut remercier Gerson. Le polyvalent brésilien a marqué un but synonyme de victoire (1-0) à Reims dimanche soir, lors de la 34e journée. Cette réalisation à la 82e minute a permis à l'OM de consolider sa 2e place, avec six points d'avance sur Rennes et l'ASM.

2. Cyclisme - Liège-Bastogne-Liège : La frayeur Alaphilippe

Julian Alaphilippe et les autres ont chuté à plus de 80 km/h dimanche dans l'approche du Col du Rosier lors de cette édition 2022 de la Doyenne. Selon le bilan médical de sa formation, Quick-Step Alpha Vinyl, le double champion du monde souffre de deux côtes cassées, une fracture de l'omoplate et un pneumothorax.

3. Tennis - ATP Barcelone : L'épique dimanche d'Alcaraz

Quelle journée folle pour Carlos Alcaraz ! Passé tout près de la défaite en demi-finale plus tôt dans la journée de dimanche, l'Espagnol a finalement remporté l'édition 2022 du Conde de Godo . L'Andalou a battu en finale son ami et compatriote Pablo Carreño Busta (6-3, 6-2). Son troisième titre en 2022 après Rio et Miami, le quatrième au total.

4. Basketball - Playoffs NBA : Le Heat se rapproche de la qualification, les Pelicans se jouent encore des Suns

On a aussi retenu pour vous

Football - Serie A : Magnifique opération pour l'AC Milan. : Magnifique opération pour l'AC Milan. Grâce à un but d'Olivier Giroud et un autre de Sandro Tonali dans le temps additionnel face à la Lazio (1-2) dimanche, les Rossoneri prennent la tête du championnat.

Football - Premier League : Obligés de s'imposer pour rester à un point derrière les Cityzens au classement, Obligés de s'imposer pour rester à un point derrière les Cityzens au classement, les Reds ont fait le boulot dimanche face à Everton (2-0 ) grâce à des buts de Robertson et Origi.

Basketball - NBA : Une IRM a confirmé que Joel Embiid est victime d'une déchirure ligamentaire au pouce droit. Il s'est blessé mercredi dernier dans la série qui oppose Philadelphie à Toronto.

La vidéo de rattrapage

Djoko s'est incliné hier en finale à Belgrade. En fin de deuxième set, il a été l'auteur d'un jet de raquette qui a presque touché un ramasseur de balle. Si vous avez raté le match qui était diffusé en direct sur Eurosport, il est toujours disponible en replay.

Le podcast à écouter pour bien démarrer la semaine

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Basketball - NBA : Les Nets pour survivre, Philadelphie pour conclure

Les Brooklyn Nets de Durant et Irving sont menés 3-0 par les Celtics dans leur série. Cette nuit, ils joueront pour leur survie dans ces playoffs (1h). Côté Sixers, la franchise mène 3-1 contre les Toronto Raptors et a l'occasion de plier l'affaire à domicile (2h). Enfin, le duel entre Dallas et Utah, actuellement à 2-2, suivra son cours (3h).

2. Snooker - Championnat du monde : Trump devrait voir les quarts

Deux huitièmes de finale ont été interrompus dimanche et reprendront ce soir à 20h. Trump mène tranquillement avec quatre frames d'avance (10-6) contre McGill et semble bien parti pour filer au tour suivant. En revanche, entre Robertson et Lisowski, c'est plus serré (7-9). Verdict ce soir en direct sur Eurosport.

3. Tennis - ATP Estoril : Benoît Paire entre en piste pour une revanche

Battu par Soonwoo Kwon (71e mondial) au premier tour à Barcelone, Benoît Paire va pouvoir prendre sa revanche. Le Français, qui avait montré beaucoup de frustration lors de ce match en Espagne, aura droit à un remake au premier tour à Estoril (14h).

