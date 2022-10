Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue des champions : L'OM rechute

2. Football – Ligue des champions : L'Atlético éliminé, le Bayern et Naples en balade

3. Basketball – NBA : Antetokounmpo guide les Bucks, les Lakers chutent encore

Auteur de 43 points, Giannis Antetokounmpo a guidé les Milwaukee Bucks vers la victoire contre les Brooklyn Nets (110-99). Pour les Lakers, battus à Denver (110-99), ça ne s'arrange pas. Pascal Siakam a pris le dessus sur son compatriote Joel Embiid à l’occasion du choc entre Toronto et Philadelphie, remporté par les Raptors (119-109). Rudy Gobert a lui contribué à la victoire des Wolves contre les Spurs (134-122) en compilant 10 points et 9 rebonds.

Giannis Antetokounmpo auteur de 43 points contre les Nets Crédit: Imago

Et aussi…

Tennis – ATP Bâle : Carlos Alcaraz : Carlos Alcaraz a tenu son rang face au Néerlandais Botic van de Zandschulp , qu'il a sorti après 1h26 de jeu (6-4, 6-2) pour rejoindre les quarts de finale.

Handball – Ligue des champions sa quatrième victoire en cinq journées. Les Parisiens reviennent provisoirement à hauteur des Hongrois. : Le PSG a remporté sur le parquet du Dinamo Bucarest (35-29), sa quatrième victoire en cinq journées. Les Parisiens reviennent provisoirement à hauteur des Hongrois.

Jeux Olympiques : Le Mexique a annoncé sa candidature officielle pour accueillir les JO 2036, 54 ans après les avoir organisés une première fois (1968).

Football – Ligue 1 : La commission de discipline de la LFP a annoncé la mise en instruction du dossier ouvert après les accusations de racisme lors de Clermont – Brest.

A voir, lire ou écouter sur Eurosport

Plutôt dense, le plateau du tournoi de Vienne, diffusé sur Eurosport, nous offrira de belles rencontres ce jeudi au deuxième tour, à commencer par un Medvedev – Thiem alléchant. Stefanos Tsitsipas sera lui opposé à Borna Coric tandis qu'Andrey Rublev, Jannik Sinner ou encore Cameron Norrie seront également sur le pont. Du côté de Bâle, tournoi également diffusé sur nos antennes, on suivra Andy Murray, Félix Auger-Aliassime, Stan Wawrinka ou encore le Français Ugo Humbert.

Désormais persona non grata à Manchester United sous les ordres d'Erik Ten Hag, qui ne l'a autorisé à jouer que 340 petites minutes depuis le début de la saison, l'avenir de Cristiano Ronaldo semble s'obscurcir de jour en jour. Pourtant, on parle toujours autant de lui. Et peut-être qu'une porte de sortie existe encore : du côté de Chelsea. Philippe Auclair fait le point pour nous.

Le 5 novembre 1978, Alain Colas, le marin "star" des seventies, prenait le départ de la première édition de la Route du Rhum sur son mythique trimaran Manureva, l'ex-Pen Duick IV d'Eric Tabarly. Onze jours plus tard, après une ultime vacation radio, il s'évanouissait dans l'Atlantique, au large des Açores. On n'a jamais rien retrouvé, ni de lui, ni du bateau. Il avait 35 ans. Un Grand Récit de Rémi BOURRIERES à (re)découvrir en podcast, raconté par Florian BAYOUX et produit par BABABAM.

La question du jour : Quel parcours pour le Tour ?

Un départ de Bilbao, deux étapes complètes en Espagne avant une troisième qui y débutera pour se diriger vers le sud-ouest de la France, une arrivée traditionnelle sur les Champs-Elysées : voilà ce que l'on sait pour le moment du parcours du Tour de France 2023 (1er-23juillet). Ce jeudi, les organisateurs d'ASO lèveront le voile sur le reste du tracé de cette 110e édition de la Grande Boucle, dans leur habituelle cérémonie organisée au Palais des Congrès.

A quoi s'attendre ? On pourrait retrouver le Puy de Dôme ou encore une arrivée au Grand Colombier. On attend également de savoir combien d'étapes seront promises aux sprinteurs, et quelle place sera réservée au contre-la-montre. Réponse à 12h45.

