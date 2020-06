OM, Barça, 30 juillet, Ribéry : le plateau du jour

L’OM n’a plus qu’un mot à la bouche : rachat, avec le dossier Mourad Boudjellal. Se racheter, c’est aussi l’objectif d’un Barça balbutiant ces dernières semaines. Sinon, d’ici un petit mois, la NBA pourrait faire son grand retour. A condition de rester dans sa bulle. Voici l’actu sur un plateau.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue 1 : La liste de Villas-Boas

Play Icon

Omnisport Georgina Grenon : "L'objectif pour Paris 2024 est 50% d'émissions en moins" IL Y A 16 HEURES

Alors que la Canebière a connu une journée démentielle vendredi, avec l’offre de rachat supposée de l'OM portée par Mourad Boudjellal, le club marseillais s’active en coulisses pour la saison prochaine selon L’Equipe. Conscient d’une situation très compliquée financièrement, André Villas-Boas a ainsi dressé une longue liste de joueurs au profil séduisant, sportivement et financièrement, pour l’OM. Mickaël Cuisance (Bayern) et Pape Gueye (Le Havre) en font notamment partie.

2. Basketball – NBA : Rendez-vous le 30 juillet pour la reprise

30 juillet. Orlando. Utah-Nouvelle-Orléans. Voilà comment la NBA a prévu de redémarrer sa saison, interrompue après le test positif au coronavirus de Rudy Gobert. Pour le symbole, la NBA a permis à Gobert et au Jazz de donner le coup d'envoi d'une reprise pas comme les autres, avec des matches à huis clos et sous haute surveillance dans la bulle de Disney World. Les play-offs se dérouleront ensuite de façon classique au meilleur des sept rencontres, pour un couronnement final le 13 octobre au plus tard. Pour patienter, rien de tel qu'un petit hommage à Vince Carter.

Rudy Gobert Crédit: Getty Images

3. Football – Serie A : La Juve continue d’avancer

Pas de problèmes pour la Juventus. Leader du championnat d'Italie, l'équipe turinoise a provisoirement pris sept points d'avance sur la Lazio Rome en battant sans aucune difficulté Lecce (4-0) vendredi en ouverture de la 28e journée. Paulo Dybala s’est notamment signalé par un golazo en pleine lucarne.

On a aussi retenu pour vous

Rugby : L'ancien ouvreur australien de Clermont et de La Rochelle, Brock James, va devenir l'entraîneur de l'attaque des Ospreys, a annoncé vendredi la province galloise.

Golf – Travelers Championship : Le vétéran américain Phil Mickelson, vainqueur de cinq Majeurs, a pris la tête du Travelers Championship comptant pour le circuit nord-américain (PGA), vendredi à Cromwell (Connecticut) au terme du 2e tour marqué par un abandon après un test positif au coronavirus.

Tennis : A un mois de la relance attendue du tennis mondial, à l'arrêt depuis début mars, Coupe Davis et Fed Cup, ses deux principales compétitions par équipes, passent leur tour cette année en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, ont-elles annoncé vendredi.

La vidéo de rattrapage

Que penser du numéro de Mourad Boudjellal vendredi ? Dans le FC Stream Team, Martin Mosnier et Maxime Dupuis se penchent sur l'affaire.

Play Icon WATCH Projet à contrecoeur : A quoi joue Boudjellal avec le rachat OM ? 00:08:37

Le tweet programme

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Football – Liga : Le Barça en quête d’identité

Décevant depuis plusieurs semaines, le Barça se déplace ce samedi sans beaucoup de certitudes au Celta Vigo (17h). Sportivement, le club blaugrana a vu ses jeunes de la Masia frapper à la porte pour gratter du temps de jeu. Une bouffée d’air frais qui ressemble en réalité à un sacré paradoxe.

Play Icon WATCH "Nouveaux Messi", "nouveaux Pelé" : Adu, Bojan et la grande illusion des graines de star 00:12:10

3. Football – Bundesliga : Fin de championnat animée ?

Ils étaient les premiers à reprendre. Ils sont les premiers à arrêter. Ce samedi (15h30), la Bundesliga tire le rideau sur une saison qui n’a pas encore livré toutes ses vérités. Entre le RB Leipzig, Mönchengladbach et le Bayer Leverkusen, la lutte va être sanglante pour les places européennes tout comme pour le Fribourg de Jonathan Schmid.

Play Icon

Omnisport Didier Lehénaff : "Les organisateurs doivent se remettre en cause" IL Y A 19 HEURES

Play Icon