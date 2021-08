Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Le gâchis de l'OM

2. Tennis - Opération pour Federer, absent de nombreux mois

Un gros point d'interrogation sur la suite de la carrière de Roger Federer. Le Suisse a annoncé qu'il allait subir u ne nouvelle opération du genou droit qui le tiendra éloigné des circuits de nombreux mois . Federer avait fait son retour cette saison après avoir passé un an sans jouer en raison d'une double arthroscopie au même genou. Il espère effectuer un nouveau comeback. Mais le doute est forcément de mise pour un joueur qui vient de fêter ses 40 ans.

3. Football - Liga : Avec Memphis, l'après-Messi commence bien pour le Barça

4. Tennis - Masters 1000 Toronto : L'évidence Medvedev

Il était au-dessus du lot. Daniil Medvedev a confirmé son statut de favori jusqu'au bout sur les courts canadiens. Le Russe, N.2 mondial, a enlevé le 12e titre de sa carrière en dominant l'Américain Reilly Opelka en finale (6-4, 6-3) . Il a ainsi confirmé sa nette montée en puissance estivale et s'affiche comme l'un des grands favoris pour le rendez-vous de Cincinnati cette semaine, mais surtout pour l'US Open, dont le coup d'envoi sera donné dans deux semaines.

Une maîtrise totale pour un 4e titre en Masters 1000 : Medvedev a écoeuré Opelka

Nous avons aussi retenu pour vous

Tennis - WTA Montréal : L'Italienne Camila Giorgi a créé la surprise en battant en finale la Tchèque Karolina Pliskova, sixième joueuse mondiale (6-3 7-5), au terme d'un match bien maîtrisé.

Football - Liga : Le FC Séville a corrigé un Rayo Vallecano rapidement réduit à dix après l'expulsion de son gardien Luca Zidane, fils de Zinédine (3-0).

Football - Liga : Gérald Piqué a annoncé que les co-capitaines du Barça (Sergio Busquets, Jordi Alba, Sergi Roberto) allaient tous baisser leur salaire pour améliorer la situation économique du club.

Golf - USPGA : L'Américain Kevin Kisner a remporté le Wyndham Championship, grâce à un birdie au deuxième trou d'un barrage disputé à six, dimanche à Greensboro.

La vidéo de rattrapage

Arnaud Démare a déçu sur le sprint la 2e étape de la Vuelta. Dans sa palette, Jacky Durand vous explique pourquoi.

La palette de Jacky : Mauvais placement, déficit physique, le raté de Démare décrypté

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Tour d'Espagne : Un premier gros test au sommet du Picon Blanco

C'est le premier grand rendez-vous des favoris sur la Vuelta. La 3e étape promet une explication avec une arrivée au sommet du Picon Blanco . Une ascension assez courte (7,6 kilomètres), mais redoutable avec une pente moyenne de 9,3% et des passages à 18%. Le Britannique Adam Yates (INEOS-Grenadiers), grand perdant de la 2e étape , pourrait bien tenter d'attaquer le leader Primoz Roglic (Jumbo-Visma) pour essayer de combler son retard, tandis que le Français Romain Bardet sera observé après un début d'épreuve encourageant. Départ de la course à 12h18, et c'est évidemment à suivre en direct sur Eurosport !

Le profil de la 3e étape : Les favoris déjà au pied d'un mur nommé Picon Blanco

2. Tennis - Masters 1000/WTA Cincinnati : Un Gasquet-Murray à l'affiche

Une fois n'est pas coutume, le gratin de l'ATP et de la WTA se retrouvera cette semaine à Cincinnati pour peaufiner les derniers réglages à deux semaines de l'US Open. Jannik Sinner, Felix Auger-Aliassime, Fabio Fognini, Karen Khachanov et Diego Schwartzman seront notamment en lice chez les hommes avant l'affiche entre Richard Gasquet et Andy Murray en soirée. A suivre en direct et en intégralité sur Eurosport à partir de 17h. Chez les dames, on suivra particulièrement l'entrée en lice de Barbora Krejcikova, Petra Kvitova et un duel entre Maria Sakkari et Angelique Kerber.

Trois come-backs et un déclic en 2021 : Opelka a vécu une semaine folle à Toronto

3. Football - Mercato : La dernière quinzaine est lancée !

On aborde doucement la dernière ligne droite du marché des transferts et c'est bien parti pour s'agiter avec en point d'orgue le feuilleton Kylian Mbappé dont tout le monde attend le dénouement. Vous pourrez suivre tous les mouvements et les dernières rumeurs en direct sur notre site. Sur le terrain, il faudra garder un œil sur le choc de la 4e journée de Ligue 2 entre le Paris FC et Auxerre (20h45) et sur la fin de la 1re journée de Liga, avec les débuts du Villarreal d'Unai Emery à domicile face à Grenade (20h) et ceux de l'Athletic Bilbao sur la pelouse d'Elche (22h).

