Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue Europa : Monaco in, Marseille out

Ad

Omnisport PSG frustré, Coupe Davis, OM, Monaco : l'actu sur un plateau HIER À 06:03

Après quatre matches nuls, Marseille a en revanche concédé une défaite à Istanbul contre Galatasaray (4-2) qui sonne la fin de ses espoirs de qualification. Milik a inscrit un doublé et l'équipe de Jorge Sampaoli a bien touché deux fois la barre, mais la défense phocéenne était trop loin du compte.

A Brondby, l'OL n'est pas tombé dans la facilité : déjà qualifiée, l'équipe rhodanienne a signé au Danemark sa cinquième victoire (1-3) en autant de rencontres.

Enfin, même neutralisé par Vitesse Arnhem (3-3) au Roazhon Park, Rennais s'est qualifié pour les 8es de la Ligue Europa Conférence grâce à la défaite de Tottenham face aux Solvènes de Mura (2-1).

2. Tennis - Coupe Davis : Les Bleus s'en sortent

Entrée poussive pour l'équipe de France à Innsbruck, où elle a battu à huis clos la République tchèque 2 à 1. Après le choc de la défaite de l'expérimenté Richard Gasquet contre le 143e mondial Tomas Machac, Adrian Mannarino a fait plier Jiri Vesely, 6-7, 6-4, 6-2, et la paire Nicolas Mahut/Pierre-Hugues Herbert, tout juste sacrée au Masters, a bataillé pour venir à bout du tandem Jiri Lehecka/Tomas Machac, 3-6, 6-4, 6-3.

Un match perdu et quatre sets lâchés, c'est déjà beaucoup et cela oblige quasiment les Bleus à battre la Grande-Bretagne samedi pour s'assurer la première place du groupe C. Car une place parmi les deux meilleurs deuxièmes des six groupes paraît compromise.

3. Handball - Ligue des champions : Le PSG sur le podium

Jouer à l'extérieur a juste réduit l'écart au tableau d'affichage. Une semaine après son large succès à domicile (33-19), le PSG Handball a corrigé Porto au Portugal (30-39), lors de la 8e journée. Avec un bilan de quatre victoires, trois défaites et un nul, les coéquipiers de Luka Karabatic retrouvent le top 3 au classement, devant le FC Barcelone, tenant du titre et battu deux fois de suite par les leaders polonais de Kielce.

La chaude ambiance n'y a rien fait : le PSG a surclassé Porto

On a aussi retenu pour vous

Rugby - Pro D2 : Mont-de-Marsan a signé à Béziers un dixième succès cette saison (32-22) pour accroître provisoirement son avance en tête du classement, en ouverture de la 12e journée.

Football - Règles : La Conmebol, l'instance dirigeante du sport en Amérique du sud, s'est alignée sur l'UEFA en abandonnant l'avantage lié aux buts marqués à l'extérieur, jugé de moins en moins pertinent et poussant les équipes à verrouiller le jeu lors des confrontations aller-retour des compétitions interclubs.

Le Podcast : Arrêt buffet

Retour sur la victoire du XV de France contre la Nouvelle-Zélande (40-25), le week-end dernier, et ses multiples questions autour notamment du capitanat d'Antoine Dupont et le positionnement à l'ouverture de Romain Ntamack. Pour en débattre, Olivier Canton accueille Imanol Harinordoquy et deux journalistes de Midi Olympique : Arnaud Beurdeley et Jérémy Fadat.

Les Grands Récits : Aimé Jacquet, quatre ans pour une étoile

A l’occasion du 80e anniversaire d’Aimé Jacquet, ce samedi, nous avons consacré un Grand Récit à l’historique sélectionneur des Bleus. La première étoile, l’équipe de France la doit à ce formidable architecte qui a bâti le plus solide des édifices, contre vents et marées et pendant quatre années d'un labeur incommensurable. Jacquet et les Bleus partaient de rien, ils sont arrivés à tout.

Le Tweet champion

La vidéo de rattrapage

Convoité par Manchester United pour prendre la suite d’Ole Gunnar Solskjaer, Mauricio Pochettino a gardé une belle cote en Angleterre malgré sa situation compliquée au PSG. Correspondant en Angleterre pour l’AFP, Frédéric Happe revient dans Tour d’Europe sur les racines de la relation MU-Pochettino et sur la situation du côté d’Old Trafford.

"A Manchester, on imagine que Pochettino apportera la même philosophie que Sir Alex Ferguson"

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Coupe du monde : L'Italie et le Portugal vont savoir

Le tirage au sort des barrages de la zone Europe pour la Coupe du monde 2022 a lieu à 17h et il va faire trembler plus d'une sélection (12 en tout) ! Ayant échoué à se qualifier directement pour le Qatar, le Portugal et l'Italie, soit les deux derniers champions d'Europe, la Pologne et la Suède, pourront même se voir opposées pour ces matches de la dernière chance disputés en mars prochain.

2. Ski alpin - Coupe du monde : C'est la rentrée

C'est l'événement du jour : le Cirque blanc fait sa rentrée à Lake Louise avec une descente masculin programmée à 20h (12h locales), et une bonne nouvelle puisque Aleksander Aamodt Kilde, vainqueur du classement général 2019/2020, est enfin remis de sa rupture d'un ligament croisé du genou droit datant de janvier. Le plus rapide de l'entraînement mercredi, le Norvégien est impatient d'en découdre avec le Suisse Beat Feuz, quadruple tenant du titre du petit globe de la spécialité.

3. Football - Qualification Coupe du monde 2023 : Les Bleues mise sur le collectif

La sélectionneuse Corinne Diacre avoue ne pas avoir d'équipe-type pour affronter le Kazakhstan à Vannes (21h10). Parce qu'elle insiste sur le fait qu'elle veut "pouvoir compter sur un groupe (de 23)" et pas seulement les titulaires habituelles. Elle a un certitude, en revanche : les Bleues doivent ramener les trois points.

4. Football - Ligue 1 : Lens à la relance

Fébrile à l'extérieur comme l'a montré la claque prise à Brest (4-0), Lens reçoit Angers à 21h pour le compte de la 15e journée avec l'ambition de signer une quatrième victoire consécutive à Bollaert-Delelis. Ce qui remettrait le Racing provisoirement sur le podium.

5. Basketball - Qualification Mondial 2023 : C'est parti pour les Bleus

La France, sans ses médaillés d'argent de Tokyo, se met sur la route du Mondial 2023 en disputant leur premier match de qualification ce soir, contre le Monténégro (20h30).

6. Basketball - Euroligue : Un parfum de Championnat de France

Monaco - Villeurbanne, c'est une affiche habituelle du championnat Elite. Mais ce soir (20h), elle comptera pour la 12e journée de la compétition européenne. Et la formation qui l'emportera sortira au moins d'une spirale négative : Monaco reste sur deux défaites et l'ASVEL sur trois revers.

Omnisport Procès de Benzema, hommage à Dominici, C1 et NBA : l’actu sur un plateau 24/11/2021 À 06:00