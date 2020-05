L'Olympique de Marseille toujours sous le coup d'une sanction dans le cadre du fair-play financier, le calendrier UCI, un fonds de solidarité dans le tennis. Voilà pour l'actu de ce mercredi. Il ne faudra pas non plus manquer Mourard Boudjellal qui demande à la Ligue de "rendre l'argent" et le deuxième épisode de nos séries sur Sagan et les joueurs anonymes en L1 et salués ailleurs.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Fair-play financier : L'OM fixé en juin sur la Ligue des champions

L'Olympique de Marseille jouera-t-il la Ligue des champions la saison prochaine ? Sa deuxième place en Ligue 1 l'autorise à y croire mais ses problèmes avec le fair-play financier peuvent faire craindre le pire. En effet, selon L'Equipe, la pandémie de Covid-19 ne sauvera pas l'OM. Son cas est toujours en instruction et pourrait être statué au cours du mois de juin.

2. Cyclisme - Saison 2020 : Le calendrier connu

L'Union cycliste internationale a publié mardi le calendrier de la fin de saison. Plusieurs dates importantes à noter : Milan-Sanremo le 8 août, le Giro du 3 au 25 octobre et le Tour d'Espagne du 20 octobre au 8 novembre. Le mois d'octobre sera d'ailleurs celui de toutes les folies puisqu'en plus de deux Grands Tours, il accueillera aussi Liège-Bastogne-Liège, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix et le Tour de Lombardie.

Julian Alaphilippe

3. Tennis : Le fonds de solidarité doté de 5,5 millions d'euros

Les instances du tennis, ATP (circuit masculin), WTA (circuit féminin), ITF (Fédération internationale) et les quatre Grands Chelems, ont annoncé mardi avoir rassemblé 6 millions de dollars (environ 5,53 millions d'euros) pour le fonds de solidarité pour les joueurs mis en difficultés financières par l'arrêt des compétitions en raison du Covid-19. Cette somme sera répartie entre "environ 800 joueurs de simple et de double ATP/WTA qui ont besoin d'un soutien financier", expliquent les organismes gérant le tennis dans un communiqué commun.

La vidéo de rattrapage

Felix Auger-Aliassime : "Je ne crois pas en 'l'américanisation' du tennis"

Ce qu'il ne faut pas rater aujourd'hui

1. Cyclisme - Dix ans de folie Sagan : Armstrong bluffé, Prudhomme ébahi : l'éclosion d'un talent brut

113 victoires, trois titres Mondiaux de suite, sept maillots verts du Tour de France. Sagan c'est tout ça mais pas seulement. Le Slovaque est un personnage du cyclisme en plus d’en être un champion. Nous retraçons cette semaine sa décennie de succès, de frasques et de facéties. Le deuxième épisode de notre série concerne ses deux saisons d’éclosion.

Le deuxième épisode de notre série Sagan

113 victoires, une série de 8 ans et 7 maillots verts : la folie Sagan en stats

2. Football - Anonymes en L1, salués ailleurs : Dante

Leur passage en France n’a pas été un grand succès, mais cela n’a pas empêché ces joueurs de se révéler loin de l’Hexagone. Troisième épisode de notre série avec Dante, qui après avoir connu un passage compliqué à Lille entre 2004 et 2006, est devenu titulaire indiscutable au Bayern Munich… avant de revenir à Nice.

3. Rugby - Mourad de Toulon : "Paul (Goze), rends l'argent"

Grâce à son épouse Linda et sa fille Roselaine, les "Spielberg" de la rade, Mourad Boudjellal dézingue à tout-va. L'ancien président du RCT, accompagné de son chien Neva, explique notamment comment la Ligue aurait économisé 2,6 millions d'euros en gelant les descentes et les montées et en décidant de ne pas décerner de titre de champion de France…

Mourad de Toulon : "Paul (Goze), rends l'argent"

4. Tennis - Madrid Vintage : Wawrinka-Tsonga 2013

Si Jo-Wilfried Tsonga et Stan Wawrinka ont livré de sacrées batailles à Roland-Garros, leur quart de finale dans le Masters 1000 madrilène en 2013 a constitué un moment de bascule dans leur rivalité. Disputé dans des circonstances exceptionnelles en pleine nuit, il a vu le Suisse s'affirmer mentalement face au Français qui aura pourtant gagné le point du match.

Jo-Wilfried Tsonga contre Stan Wawrinka à Madrid en 2013 - Série Madrid Vintage

