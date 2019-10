Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Avant Paris, l'OM assure l'essentiel

Un mois que Marseille n'avait plus goûté au succès. La formation phocéenne s'est imposée 2-0 à domicile contre Strasbourg pour le dernier match de la 10e journée. La formation d'André Villas-Boas a retrouvé le chemin de la victoire grâce à Kamara en tout début de match et à Strootman dans les derniers instants. L'OM n'a pas livré une grande prestation mais se rassure avant d'affronter le Paris Saint-Germain lors de la prochaine journée. Strasbourg est lanterne rouge. En fin d'après-midi, Monaco avait dominé Rennes (3-2).

2. Tennis - ATP Anvers : Andy Murray redevient un champion

Il y a quelques mois, Andy Murray semblait annoncer la mort dans l'âme la fin précipitée de sa carrière, minée par les blessures. Mais dimanche, l'ancien numéro un mondial a franchi un cap de plus vers un incroyable comeback. Murray a remporté le tournoi d'Anvers face à un autre grand talent du circuit plombé par son corps ces dernières années, Stan Wawrinka. Au terme d'un beau combat, l'Ecossais l'a emporté en trois manches (3-6, 6-4, 6-4). Son premier sacre depuis mars 2017, à Dubaï.

Vidéo - Une belle baston comme au bon vieux temps et un Murray heureux : le résumé de sa victoire 02:48

3. Football - Championnats européens : Liverpool perd ses premiers points, la Roma présente ses excuses

Pas de record de victoires consécutives pour Liverpool. Les Reds ont été freinés à Manchester United et peuvent même s'estimer heureux de repartir avec un match nul (1-1) obtenu en fin de match. Le leader de Premier League conserve six longueurs d'avance sur Manchester City. Pas de trône pour Schalke 04, en revanche. La formation allemande a raté l'occasion de prendre la tête de la Bundesliga en s'inclinant à Hoffenheim (2-0). Le dernier match de la journée de Liga a vu le FC Séville se reprendre en battant Levante (1-0) pour revenir à trois points du FC Barcelone. Sur une note bien moins joyeuse, l'AS Rome a dû présenter ses excuses après le comportement inadmissible de certains de ses supporters, coupables d'actes racistes envers Ronaldo Vieira, joueur de la Sampdoria plus tôt dans la journée.

On a aussi retenu pour vous

Rugby - Coupe du monde : Une enquête a été ouverte à l'encontre de Jaco Peyper, arbitre du quart de finale dimanche entre la France et le pays de Galles. Le Sud-Africain a été pris en photo avec des supporters gallois en train de mimer le coup de coude qui a valu une expulsion au joueur tricolore Sébastien Vahaamahina.

Football - MLS : Les anges se feront face à Los Angeles. Le Galaxy de Zlatan Ibrahimovic est le dernier club à s'être qualifié dimanche pour les demi-finales de conférence Ouest, où il défiera jeudi l'autre club de la ville, le L.A. FC. Par ailleurs, la MLS devrait annoncer ce lundi l'arrivée d'une 29e franchise pour 2022 à Sacramento (Californie).

Cyclisme - Chrono des nations : Double champion des Pays-Bas du contre-la-montre, le coureur de la Jumbo-Visma Jos van Emden a enlevé l'épreuve aux Herbiers. En parcourant 46,3 kilomètres en 55 minutes et 02 secondes, il a devancé Filippo Ganna et le récent vainqueur de la Vuelta, Primoz Roglic.

Golf - Open de France : Le Belge Nicolas Colsaerts a remporté son 3e titre sur le circuit européen de golf en s'imposant dimanche.

Boxe : Le boxeur ukrainien Oleksandr Gvozdyk est sorti dimanche d'un hôpital de Philadelphie où il a passé deux jours en observation pour une commotion cérébrale subie lors de son combat des mi-lourds contre le Russe Artur Beterbiev, a annoncé son entraîneur au media américain ESPN.

La vidéo de rattrapage

Si les Bleus ont soufflé le chaud et le froid durant cette Coupe du monde au Japon, les hommes de Jacques Brunel nourriront des regrets après un match plein face au pays de Galles en quart de finale. Retour sur la rencontre avec Jean-Baptiste Lafond.

Vidéo - Lafond : "On s'est mis le doigt dans le deuil" 02:30

Le Tweet teaser Paris 2024

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Tennis - ATP Bâle et Vienne : Federer de retour à la maison (à partir de 14h00)

Roger Federer est en quête d'un dixième titre "chez lui", au tournoi de Bâle. Le Suisse débute son tournoi en fin d'après-midi face à l'Allemand Peter Gojowczyk devant un public d'ores et déjà acquis à sa cause. Autre match à suivre, l'entrée en lice de Benoît Paire, face au local Henri Laaksonen. Un peu plus tôt dans la journée débute le tournoi de Vienne avec plusieurs rencontres intéressantes au 1er tour : Schwartzman - Herbert, Berrettini - Edmund, Hurkacz - Khachanov ou encore Dimitrov - Dzumhur.

2. Football - Premier League : Arsenal peut marquer son territoire (21h00)

Fin de la 9e journée en Angleterre avec le déplacement d'Arsenal sur la pelouse de Sheffield. Les Gunners ont la possibilité de retrouver leur place sur le podium alors que tous les concurrents directs se sont imposés ce week-end. Chez le promu, les hommes d'Unai Emery peuvent confirmer leur série de cinq matches sans défaite en championnat et engranger des points précieux.

Vidéo - Un style à la Robben et un mentor iconique : Saka s'est révélé en l'absence de Lacazette 02:12

3. Football - Ballon d'Or : Les finalistes connus dans la journée (à partir de 16h00)

La fin d'année d'approche et le Ballon d'Or avec. Ce lundi, les 30 finalistes à la récompense individuelle la plus prestigieuse de la saison seront dévoilés au fur et à mesure. Plusieurs joueurs français devraient y figurer, même si aucun favori clair ne se dégage.